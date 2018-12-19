Учения стратегических ядерных сил России "Гром" пройдут в 2019 году

Министр обороны заявил, что задача по доведению доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82% выполнена

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Стратегические ядерные силы России проведут в следующем году учения "Гром". Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"Подготовить и провести 18,5 тыс. различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" и учения стратегических ядерных сил "Гром", сказал Шойгу, говоря о планах Минобороны на следующий год.

Подводя итоги года, министр рассказал, что задача, поставленная в 2017 году, по доведению доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82% выполнена. "Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять ядерное сдерживание", - подчеркнул глава Минобороны.