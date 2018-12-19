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19.12.2018
ТАСС

Учения стратегических ядерных сил России "Гром" пройдут в 2019 году

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РВСН России
РВСН России.
Источник изображения: youtube.com

Министр обороны заявил, что задача по доведению доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82% выполнена

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Стратегические ядерные силы России проведут в следующем году учения "Гром". Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"Подготовить и провести 18,5 тыс. различных учений и тренировок, в том числе стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" и учения стратегических ядерных сил "Гром", сказал Шойгу, говоря о планах Минобороны на следующий год.

Подводя итоги года, министр рассказал, что задача, поставленная в 2017 году, по доведению доли современных вооружений стратегических ядерных сил до 82% выполнена. "Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять ядерное сдерживание", - подчеркнул глава Минобороны.

18.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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