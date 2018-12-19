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19.12.2018
Lenta.ru

США признались в беспомощности перед гиперзвуковым оружием России

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Многоцелевые истребители МиГ-31
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
Источник изображения: Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

США не обладают необходимой защитой от нового поколения гиперзвукового оружия России и Китая. Об говорится в докладе Счетной палаты страны.

Ведомство отмечает, что Москва и Пекин сосредоточились на новом вооружении, потому что его скорость, высота и маневренность могут нанести ущерб большинству систем противоракетной обороны. Кроме того, гиперзвуковые технологии, добавляется в отчете, можно использовать для модернизации обычных и ядерных ракет дальнего действия.

"Никаких контрмер не существует", — заключили в Счетной палате.

В октябре сообщалось, что Вашингтон собрался ускориться с созданием гиперзвукового оружия. Решение последовало после первых успешных испытаний сверхзвукового самолета в Китае в августе, а также майской презентации президентом России Владимиром Путиным нового оружия, в том числе гиперзвуковой ракеты.

18.12.2018
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