Не лыком шииты

Иран ответит на агрессию США восстаниями в монархиях

Вашингтон может спровоцировать нападение Тегерана на аравийские нефтепромыслы. У войны против Исламской Республики только один сценарий.

Возможная агрессия США против Ирана – довольно старый сюжет в современной геополитике. Ему уже больше 10 лет, он пережил нескольких президентов обеих стран. Не исключено, переживет и еще. А может стать реальностью при Трампе и Роухани.

Постоянная демонизация Ирана и КНДР "мировым сообществом" (то есть США, другими странами Запада и их ближайшими союзниками в Азии) подчеркивает высочайшую степень лицемерия современной политики. КНДР единственную свою агрессию совершила в 1950-м против "части себя" (обе Кореи до сих претендуют друг на друга), а это "не совсем агрессия". После 1953 года (уже 65 лет) КНДР не воевала ни с кем. Современный Иран вообще никогда ни на кого не нападал, зато в 1980-м стал жертвой агрессии со стороны Ирака. Интересно, что почти все "мировое сообщество" (тогдашние антагонисты СССР и США в том числе) поддержало агрессора, то есть Ирак во главе с Саддамом Хусейном (еще не назначенным ужасным тираном). Сколько агрессий после 1945 года совершили США – долго считать. Но Вашингтон – защитник свободы и демократии, а Тегеран и Пхеньян – исчадия ада.

“Другая большая война Вашингтону не грозит, а восполнение запасов ракет позволит загрузить предприятия ВПК”

Полномасштабное американское вторжение в Иран сейчас возможно лишь чисто теоретически. Для этого будет недостаточно даже такого контингента ВС США, который был создан перед интервенцией в Ирак в 2003 году, хотя ныне у американцев в регионе в разы меньше сил, чем было 15 лет назад. Нужны группировки сухопутных войск, ВВС и ВМС, сравнимые с теми, что создавались в 1990-м перед "Бурей в пустыне". В данный момент никаких движений в данном направлении не наблюдается. Правда, на восточной границе Ирана имеется американский контингент в Афганистане, но он невелик, а главное – ориентирован на противопартизанские действия и совершенно не готов к классической войне. Объективно говоря, США в целом к ней не готовы. Оккупация хотя бы части территории Ирана будет стоить им серьезных потерь в людях и технике и колоссальных денег. Американское общество этого не поймет, ему такая война не нужна ни с какой точки зрения.

Гораздо проще провести привычную для США чисто воздушную кампанию. Стратегические бомбардировщики В-52Н применят КРВБ AGM-86, а с В-1В и В-2А могут быть сброшены сверхтяжелые бомбы для уничтожения заглубленных и высокозащищенных целей. Кроме того, самолеты стратегической, тактической и палубной авиации будут использовать КРВБ AGM-158 JASSM и, возможно, другие высокоточные боеприпасы. С ПЛА "Лос-Анджелес" и "Вирджиния", крейсеров "Тикондерога" ("Морской бой с тенью: \"Москва\" против \"Тикондероги") и эсминцев "Орли Берк" ("Орли Берк\" – просто орел") будут запущены КРМБ BGM-109 "Томагавк" различных модификаций. Поскольку американцы способны за короткий период выпустить более тысячи ракет указанных типов, ВС Ирана с ними не справятся. ПВО страны даже теоретически не в состоянии "переварить" такое количество целей, тем паче что большинство иранских ЗРК вообще не могут бороться с современными КРМБ и КРВБ. А ВВС страны просто непригодны для отражения подобных угроз. Штатам это обойдется в несколько миллиардов долларов, но им к такому не привыкать. Будет истрачена значительная часть имеющихся запасов ракет, но другая большая война Вашингтону в обозримой перспективе не грозит, а восполнение арсенала позволит загрузить предприятия ВПК на радость их работникам.

“ Ирану не нужна военная победа, достаточно создать хаос в регионе и вызвать взрывной рост цен на нефть ”

В результате такой операции в основном уничтоженными окажутся ВВС, наземная ПВО, ВМС Ирана, военная промышленность, сильно пострадает ракетный потенциал. Но на сухопутные войска американских ракет уже не хватит. Крайне сложно будет поразить все ПУ ТР и ОТР да и сами иранские ракеты. Скорее всего уцелеют учебные самолеты, которые могут быть использованы как штурмовики или даже машины-камикадзе. Нереально уничтожить все малоразмерные катера иранских ВМС и запасы морских мин.

Соответственно сухопутные войска с остатками ВВС и ракетных сил нанесут удары по аравийским монархиям (в том числе по их нефтяным объектам) и по американскому контингенту в Афганистане. Катера перекроют Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран прямо начнет провоцировать восстания шиитов в Саудовской Аравии и Бахрейне. В данном случае Ирану не нужна полная военная победа (она и невозможна), достаточно создать хаос в регионе и вызвать взрывной рост цен на нефть. На это он вполне способен даже после американского удара.

Возникает вопрос: насколько цена такой агрессии высока для Вашингтона? Наибольшей проблемой для него может стать иранский удар по американским войскам в Афганистане. Но если будет принято решение воевать, их заблаговременно усилят, в первую очередь ВВС и наземную ПВО. Далеко не факт, что Вашингтон озаботится безопасностью монархий. Ведь те заплатят Америке уйму денег за вооружения, поставки которых станут еще более массовыми.

Таким поворотом событий будет очень доволен Израиль. А Россия получит тяжелейший удар в Сирии, лишившись там важнейшего союзника.

Что касается цен на нефть, США сейчас – крупнейший в мире ее добытчик и чистый экспортер. Причем чем дороже черное золото, тем рентабельнее американская добыча. Сильнейший удар получат экономики ЕС и Китая, но это Вашингтону опять же только в радость.

В целом война между США и Ираном отнюдь не неизбежна и вовсе не исключена. Случится ли она, зависит от множества факторов. Ясно лишь то, что соответствующее решение в любом случае будет принято в Вашингтоне.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 49 (762) за 18 декабря 2018 года