Иран в кольце врагов

Но вооруженное вторжение Исламской Республике пока не угрожает

Исламская революция 1979 года в Иране и столкновение геополитических амбиций этой страны с амбициями соседей по региону и некоторых стран, очень далеких от Ближнего и Среднего Востока, привели к тому, что для Ирана существует отнюдь не нулевая вероятность оказаться в состоянии войны почти по всему периметру своих границ одновременно. Обострения ситуации происходят регулярно.

Толкователи Корана

Противостояние между арабами и персами имеет многовековые традиции, но в последнее время оно обострилось до крайности. При этом этнический фактор в данном противостоянии далеко не главный. Гораздо важнее фактор конфессиональный: персы-шииты против арабов-суннитов.

Но вполне вероятно, что еще важнее фактор геополитический и экономический – борьба за влияние на Ближнем Востоке и в исламском мире в целом, а также за контроль над нефтяными потоками и ценами.

Проявлением этого противостояния стала жесточайшая ирано-иракская война 1980–1988 годов. Затем эстафету противостояния Тегерану приняли от Ирака аравийские монархии во главе с Саудовской Аравией. По сути, с 2009 года между Ираном и монархиями уже идет война, только опосредованная.

В Сирии иранским силам, поддерживающим официальный Дамаск, противостоят радикальные суннитские группировки, финансируемые монархиями. В Йемене, наоборот, войскам монархий и их местным союзникам, считающимся «законным правительством», противостоят повстанцы-хуситы, поддерживаемые Тегераном («Последствия свержения тиранов», «НВО», 10.07.20).

В такой ситуации переход к войне непосредственно между монархиями и Ираном вероятен в любой момент.

Суммарный военный потенциал стран – членов ССАГПЗ (Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта, Бахрейна, Катара, Омана) выше, чем потенциал Ирана. Превосходство арабов в технике всех классов является как количественным, так и в еще большей степени качественным: у монархических армий очень много самой современной техники, у персов таковой почти нет. Лишь под водой превосходство на стороне Ирана – он имеет три ПЛ пр. 877 и несколько десятков малых ПЛ, у арабов нет ПЛ вообще, но оно почти ни на что не повлияет.

Правда, у Ирана превосходство в людских ресурсах. Усиленное тем, что иранская армия является призывной, а это обеспечивает более высокую мотивацию военнослужащих. Война в Йемене продемонстрировала безобразно низкий уровень боевой и морально-психологической подготовки личного состава монархических армий. Но опыт сирийской войны показывает, что у персов то и другое ненамного выше (Сирию спасла Россия, а не Иран). Если же монархическую коалицию усилят Иордания и Египет, ситуация для Ирана окажется совершенно безнадежной.

В реальности для персов все обстоит не так плохо.

Оман с его уникальным ибадитским исламом (нечто среднее между суннизмом и шиизмом) состоит в ССАГПЗ формально, он всегда находился в нормальных отношениях с Ираном и воевать против него совершенно точно не будет. Тем более не будет воевать Катар, насмерть рассорившийся с Саудовской Аравией и ОАЭ. Уже давно не проявляет энтузиазма в поддержке авантюр Эр-Рияда Кувейт, который к тому же находится географически ближе всего к Ирану – соответственно ему в случае войны больше всех и достанется.

Совершенно неочевидно, что таскать каштаны из огня для саудитов захочет Иордания. В еще большей степени это относится к Египту, чья светская военная власть сильно тяготится своей финансовой зависимостью от ваххабитской Саудовской Аравии. По большинству политических вопросов взгляды Каира и Эр-Рияда очень сильно различаются.

Более того, не факт, что даже ОАЭ (вторая по военному потенциалу страна ССАГПЗ) захотят воевать против Ирана. Позиции этой страны и Саудовской Аравии в последнее время расходятся все сильнее. Причем именно на ОАЭ (гораздо более умеренные в политическом и религиозном плане, чем Саудовская Аравия) переориентировался Египет.

Таким образом, Эр-Рияд может остаться в полном одиночестве. Точнее, единственным «гарантированным» союзником саудитов остается Бахрейн, где 75% населения составляют шииты, но правящая династия является суннитской. Само существование этой династии зависит от Саудовской Аравии и ОАЭ, что проявилось во время шиитского восстания в 2011 году. Пользы Эр-Рияду от такого союзника немного. В одиночку (или в союзе с почти бесполезным Бахрейном) воевать против Ирана саудиты совершенно точно не захотят. Особенно учитывая хрупкость и уязвимость инфраструктуры монархий (Иран в этом плане гораздо устойчивее).

Необходимо учесть еще и отсутствие наземных границ между Ираном и монархиями. Впрочем, разделяющий их Персидский залив довольно узкий. Обмен через залив авиационными и ракетными ударами проблем не составит. Важнейшими целями сторон стали бы нефтяные объекты друг друга. В такой ситуации можно ожидать цен на нефть и в 200 долл. за баррель, особенно с учетом взаимного перекрытия воюющими сторонами Ормузского пролива.

Нельзя полностью исключать высадку персами воздушно-морского десанта в Бахрейне (в расчете на помощь от местных шиитов) и даже на северо-востоке Саудовской Аравии (где проживает угнетаемое правящими в стране ваххабитами шиитское меньшинство). Возможна и сухопутная война – через территорию Ирака. Соответственно ВС Ирака в этот конфликт тоже будут втянуты, и при этом скорее всего они разделятся по конфессиональному признаку. Поскольку доминируют в Ираке шииты, то более значительную поддержку получит Иран.

В итоге десант персам может и не понадобиться. Их танки приедут на северо-восток Саудовской Аравии (самый нефтеносный район этой страны) обычным сухопутным путем.

Сионские мудрецы

Иран не только никогда не нападал на Израиль в одиночку, но и не участвовал ни в одной арабо-израильской войне. До исламской революции 1979 года Тегеран в Тель-Авиве считали чуть ли не союзником. Сейчас, однако, Иран превратился для Израиля в некое исчадие ада, против которого можно дружить с кем угодно. Поэтому постоянно существует возможность начала войны между Израилем и Ираном, хотя они даже не имеют общей границы.

Израиль уже много лет рассказывает, как Иран «в самое ближайшее время» создаст ядерное оружие. Еще в 1999 году официальные представители Израиля заявили, что Иран это сделает в течение пяти лет. В 2003 году тогдашний министр иностранных дел Израиля Сильван Шалом заявил, что Иран получит в свои руки технологию производства ядерного оружия в течение шести-девяти месяцев. В 2005 году Меир Даган, глава израильской разведки МОССАД, заявил, что Иран практически достиг «точки невозврата», и для создания атомной бомбы ему потребуется два-три года. Позднее Даган уточнил, что Иран может получить атомную бомбу уже в 2007–2009 годах.

Ни один из этих прогнозов не подтвердился, но антииранская паранойя в Израиле продолжает усиливаться. Подписанную при президенте США Обаме «ядерную сделку» пяти постоянных членов Совбеза ООН и Германии с Ираном, которая практически гарантировала, что Иран ядерное оружие не создаст, в Израиле сочли крайне неудачной. Поэтому разрыв сделки президентом Трампом евреи восприняли с восторгом. Хотя теперь вероятность создания Тегераном ядерного оружия лишь увеличилась. При этом, впрочем, сложно предположить, что, даже создав ядерное оружие, персы нанесут ядерный удар по Израилю, поскольку заведомо получат полномасштабный ответ.

Израильская авиация регулярно наносит удары по иранским войскам в Сирии, что с точки зрения норм международного права является чистейшей агрессией. Особенно учитывая, что иранцы не предпринимают никаких враждебных действий против Израиля. Но, разумеется, масштаб этих ударов ограничен, серьезного ущерба иранцам они не несут.

Отсутствие между Израилем и Ираном общей границы делает достаточно бессмысленным сравнение их сухопутных войск (а иранский контингент в Сирии слишком незначителен по размерам). Тем более по чисто географическим условиям нет возможности встретиться в бою их флотам.

Израильско-иранская война, если таковая случится, будет чисто воздушной. При этом главной задачей Израиля будет уничтожение иранской ядерной и ракетной промышленности, а также важнейших объектов армии и Корпуса стражей исламской революции.

Количественное и качественное преимущество ВВС Израиля над ВВС Ирана никаких сомнений не вызывает. Израиль может выставить до 300 F-35А, F-15A/B/C/D/I и F-16C/D/I. Сколько истребителей может противопоставить им Иран – сказать крайне сложно, поскольку остается загадкой техническое состояние персидского авиапарка. Видимо, по максимуму это может быть до 200 истребителей, набор типов которых на редкость эклектичен: американские F-14, F-4, F-5, французские «Мираж-F1», китайские J-7 (создан на основе советского МиГ-21), советские МиГ-29. Более или менее серьезную силу в воздушном бою представляют собой лишь F-14 и МиГ-29, суммарное количество которых теоретически может достигать почти 100, но в реальности вряд ли составит хотя бы 50.

Еще более эклектична наземная ПВО Ирана, к техническому состоянию которой вопросов ничуть не меньше. Количество ПУ ЗРК составляет несколько сотен. Это американские «Усовершенствованный Хок» и их местные копии «Мерсад», английские «Рапира» и «Тайгеркэт», китайские HQ-2 (скопированы с советских С-75) и их местные копии «Саад». А также HQ-7 (скопированы с французских «Кроталей») и их местные варианты «Шахаб» и «Я-захра», советские С-200 и «Квадрат». А также местные копии последних «Раад», российские С-300ПМУ2 и «Тор-М1». Современными можно считать лишь российские ЗРК – четыре дивизиона С-300ПМУ2 (два прикрывают Тегеран, по одному – Исфахан и Бушер) и 29 «Тор-М1». Кроме того, имеется до 2 тыс. ПЗРК (советских «Стрела-2», российских «Игла», шведских RBS-70) и не менее тысячи различных ЗСУ и зенитных орудий. Но у них ограничена досягаемость как по дальности, так и по высоте, поэтому израильские самолеты скорее всего окажутся за пределами зоны их поражения.

Однако для Израиля все отнюдь не так радужно, как может показаться на первый взгляд. Главной проблемой для них является расстояние до целей в Иране при крайне ограниченном количестве самолетов-заправщиков (всего три или четыре КС-130Н и 7 КС-707).

Большинство целей на территории Ирана находится на пределе боевого радиуса F-15 (1100–1850 км) и за пределами боевого радиуса F-16 (400–1300 км). При этом лететь надо будет над территорией третьих стран. Причем Сирия и Ирак как минимум заранее предупредят Иран о начавшемся налете, а как максимум – попытаются оказать ему противодействие (особенно Сирия).

Скорее всего евреи выберут путь над Иорданией и Саудовской Аравией. Чем, по сути, официально сделают эти страны своими союзниками (тем более если они предоставят израильским самолетам для дозаправки свои аэродромы). Не факт, что это не создаст иорданскому и саудовскому монархам очень серьезных внутренних проблем.

Чтобы увеличить боевой радиус, можно повесить на самолеты ПТБ, однако они занимают место оружия. Соответственно чем дальше придется лететь, тем больше нужно самолетов, чтобы взять одну и ту же суммарную боевую нагрузку.

Кроме того, для подавления иранской ПВО под самолеты придется вешать контейнеры для постановки помех, противорадиолокационные ракеты и обычные ракеты «воздух-земля» для уничтожения РЛС и ЗРК, а также ракеты «воздух-воздух» для уничтожения иранских истребителей. Все это, как и ПТБ, отнимает место у полезной боевой нагрузки. Что после этого останется на бомбы и ракеты для уничтожения основных целей – сложно сказать.

Правда, у Израиля есть еще баллистические ракеты семейства «Иерихон», которые имеют дальность полета не меньшую, чем боевой радиус F-15, а некоторые модификации – и выше. Сколько таких ракет имеет Израиль – неизвестно. Неизвестны и их точные ТТХ, в частности, масса БЧ и КВО. Видимо, эти ракеты могут быть использованы для частичного подавления наземной ПВО Ирана и для уничтожения некоторых из основных целей.

При этом не только С-300, «Тор», F-14 и МиГ-29, но и более старые ЗРК и истребители могут сбить хотя бы несколько израильских самолетов. И если потерю самих машин Израиль переживет, то несколько летчиков в иранском плену станут для израильского общества и для правительства страны почти катастрофой.

Кроме того, неизбежен ответный иранский ракетный удар по территории Израиля (пусть и неядерный). При этом израильская система ПРО не может гарантировать уничтожения всех 100 процентов ракет. Падение даже одной-двух иранских ракет на израильские города с жертвами среди мирного населения станут для Израиля еще одной почти катастрофой. Две «почти катастрофы» могут в сумме дать полную политическую катастрофу – причем независимо от того, какой ущерб будет нанесен Ирану.

По всем этим причинам Израиль так и не наносит удар, хотя планирует его с конца ХХ века. Он надеется, что за него все сделают США. Но у тех есть собственные соображения этого не делать.

Проблемы гегемона

Современный Иран вообще никогда ни на кого не нападал, зато в 1980 году стал жертвой агрессии со стороны Ирака. Интересно, что практически все «мировое сообщество» (в том числе полностью антагонистичные друг другу в то время США и СССР) поддержало тогда агрессора, то есть Ирак, возглавляемый Саддамом Хусейном (тогда еще его не назначили ужасным тираном).

Сколько агрессий после 1945 года совершили США, сложно даже сосчитать. Но Вашингтон – защитник свободы и демократии, а Тегеран – исчадие ада.

Полномасштабное американское вторжение в Иран сейчас возможно лишь теоретически. Для этого будет недостаточно даже такого контингента ВС США, который был создан перед интервенцией в Ирак в 2003 году, хотя сейчас у американцев в регионе в разы меньше сил, чем было 18 лет назад. Нужны группировки сухопутных войск, ВВС и ВМС, сравнимые с теми, что создавались в 1990 году перед «Бурей в пустыне» («Что погубило Саддама Хусейна», «НВО», 29.01.21).

В данный момент никаких движений в этом направлении не наблюдается. Правда, на восточной границе Ирана имеется американский контингент в Афганистане, но он не очень велик и, самое главное, полностью ориентирован на ведение противопартизанской войны и совершенно не готов к классической войне. Объективно говоря, и Соединенные Штаты в целом к такой войне не готовы. Оккупация хотя бы части территории Ирана будет стоить им серьезных потерь в людях и технике и колоссальных денег. Американское общество этого не поймет, учитывая тот факт, что ему не нужна эта война ни с какой точки зрения.

Гораздо проще провести привычную для США чисто воздушную кампанию. Стратегические бомбардировщики В-52Н применят КРВБ AGM-86, а с В-1В и В-2А могут быть сброшены сверхтяжелые бомбы для уничтожения заглубленных и высокозащищенных целей. Кроме того, самолеты стратегической, тактической и палубной авиации будут использовать КРВБ AGM-158 JASSM и, возможно, другие высокоточные боеприпасы.

С ПЛА типов «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», крейсеров типа «Тикондерога» и эсминцев типа «Арли Берк» будут запущены КРМБ BGM-109 «Томагавк» различных модификаций. Поскольку американцы способны за короткий период выпустить более тысячи ракет указанных типов, ВС Ирана с ними не справятся: иранская ПВО даже теоретически не способна «переварить» такое количество целей, а большинство иранских ЗРК вообще не могут бороться с современными КРМБ и КРВБ.

ВВС Ирана совсем уж несостоятельны против подобных угроз. Штатам же это обойдется в несколько миллиардов долларов, но им к такому не привыкать. Будет истрачена значительная часть имеющихся запасов ракет, но другая большая война Вашингтону в обозримом будущем не грозит, а восполнение истраченных запасов позволит загрузить предприятия ВПК на радость их работникам.

В результате такой операции будут в основном уничтожены ВВС, наземная ПВО, ВМС Ирана, военная промышленность, сильно пострадает ракетный потенциал. Но на сухопутные войска американских ракет уже не хватит. Крайне сложно будет уничтожить все ПУ ТР и ОТР и сами иранские ракеты. Скорее всего уцелеют учебные самолеты, которые могут быть использованы в качестве импровизированных штурмовиков или даже машин-камикадзе. Практически невозможно уничтожить все малоразмерные катера иранских ВМС и все запасы морских мин.

Соответственно сухопутные войска и остатки ВВС и ракетных войск Ирана смогут нанести удары по аравийским монархиям (в том числе по их нефтяным объектам) и по американским войскам в Афганистане. А остатки ВМС будут перекрывать Ормузский пролив. Кроме того, Тегеран прямо начнет провоцировать восстания шиитов в Саудовской Аравии и Бахрейне. На это он будет вполне способен даже после американского удара.

Возникает вопрос, насколько такая цена агрессии будет высокой для Вашингтона. Наибольшей проблемой для него может стать иранский удар по американским войскам в Афганистане. Но если США примут решение воевать, они заблаговременно усилят эти войска, в первую очередь – ВВС и наземную ПВО. При этом совершенно не факт, что Вашингтону будет сильно жалко монархии. Ведь те заплатят Америке много денег за вооружения, которые будут закупать в этом случае в еще более массовом количестве, чем раньше.

Что касается цен на нефть, то сейчас США являются крупнейшим в мире ее добытчиком и чистым экспортером, причем чем выше цены на нефть, тем рентабельнее американская добыча. Сильнейший удар получат экономики ЕС и Китая, но это Вашингтону опять же только в радость.

Однако нельзя не вспомнить события годичной давности, когда Иран в ответ на убийство генерала Сулеймани нанес ракетный удар по американской авиабазе в Ираке. И США ничем не ответили, хотя Трамп был настроен радикально антиирански.

Сомнительная коалиция

Теоретически возможно, что по Ирану ударят все одновременно. Тогда ему вроде бы станет совсем плохо. Но на пути к такому объединению возникает целый ряд обстоятельств – как политического, так и военного характера.

Фактический союз между Израилем и аравийскими монархиями (причем союз именно против Ирана) давно является секретом Полишинеля. Тем не менее одно дело – дипломатические контакты, другое – совместная война ваххабитов и сионистов против исламской страны. Во многих арабских странах население воспримет такую ситуацию, мягко говоря, без восторга. И в каких-то случаях это может привести к весьма серьезным внутренним потрясениям.

Кроме того, практически все потенциальные противники Ирана готовы воевать с ним в воздухе (подавление иранской ПВО, включая даже С-300П, – всего лишь вопрос количества запущенных по ее объектам американских КРВБ и КРМБ). Но кто будет это делать на земле?

Никто не может гарантировать, что Иран позволит безропотно и безнаказанно избивать себя с воздуха, как Ирак в 1991 году и Югославия в 1999 году. Ничто не мешает ему начать наземное наступление через тот же Ирак на монархии. Будет ли в Ираке развернута мощная группировка сухопутных войск США, которая подставится под этот удар ради спасения монархий (нынешний американский контингент для решения этой задачи совершенно недостаточен)? Или воевать за монархии будет отправлена египетская армия?

Без заметных потерь не обойдется даже в случае тотального господства коалиции в воздухе. Зачем эти потери нужны египтянам и тем более американцам? Если же иранские войска встретятся в наземном бою с армиями монархий, то последним даже господство в воздухе может не помочь. Кроме того, это полностью дестабилизирует Ирак и окончательно похоронит результаты американской кампании 2003 года. («Почему США проиграли войну в Ираке», «НВО», 16.03.18).

Наконец, фактическим заложником Ирана остается американский контингент в Афганистане. И все остальные меры, описанные выше (ракетные удары по монархиям, перекрытие Ормузского пролива, провоцирование восстания шиитов в Бахрейне) Тегеран обязательно предпримет. Иран не может победить на поле боя, но вполне способен добиться внутренней дестабилизации своих противников и нанести им такой ущерб, который сделает их победу поистине пирровой. В первую очередь это относится к аравийским монархиям.

Поскольку нынешняя американская группировка на Ближнем Востоке и тем более в Афганистане является недостаточной для войны против Ирана и требует существенного наращивания во всех компонентах, то такое наращивание будет практически означать подготовку к войне. В таких условиях Иран может занять «активную жизненную позицию», не повторяя ошибки Саддама Хусейна, который полгода философски наблюдал за развертыванием предназначенной для его разгрома коалиционной группировки («Что погубило Саддама Хусейна», «НВО», 29.01.21).

Россия напрямую за Иран воевать не будет – если только кто-то из его противников не нанесет прямого удара по российским войскам в Сирии. Но совершенно не исключено, что Москва может помочь Тегерану поставками вооружений (особенно в том случае, если агрессия против Ирана не будет ничем спровоцирована). Для этого существуют морские и воздушные коммуникации через Каспийское море, практически неуязвимые для противника. Если такие поставки действительно начнутся, это поможет Ирану избежать быстрого разгрома и перевести войну в затяжную стадию, что совершенно неприемлемо для всех его противников.

Поэтому, несмотря на острое желание устранить иранский фактор из ближневосточной политики, его многочисленные противники постараются избежать военного варианта достижения своих целей. И подрывать Иран изнутри экономическими, политическими и информационными методами.

Успех подобной стратегии не исключен, но и совершенно не гарантирован. Поэтому военный вариант постоянно будет оставаться запасным. И в какой-то момент может стать основным.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.