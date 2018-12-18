Войти
18.12.2018
ЦАМТО

Главный конструктор судозавода "Кузница на Рыбальском" рассказал о недостатках бронекатеров "Гюрза-М"

29
0
0
Бронекатер "Гюрза-М"
Бронекатер "Гюрза-М".
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 17 декабря. Главный конструктор судозавода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М", передает "РИА Новости".

"Управляемые ракеты, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа "Гюрза-М" – ред.), это основная проблема. Как вы можете увидеть на фото и на видео, где запечатлены эти катера, на боевых модулях установлены направляющие для этих ракет, но, к сожалению, на Украине на сегодня не имеется ракет, которые могли бы поражать цели в море", – заявил конструктор.

По его словам, исходя из опыта эксплуатации украинских ПТУР "Барьер" в Казахстане, использование ракет с ручным целеуказанием в морских условиях проблематично, при этом системы с автоматическим наведением на сегодняшний момент нет.

Кроме того, С.Белозубенко опроверг информацию о том, что Министерство обороны Украины якобы заказало восьмой бронекатер "Гюрза-М" и два десантно-штурмовых катера "Кентавр-ЛК". В настоящее время "Кузница на Рыбальском" осуществляет строительство только седьмого катера типа "Гюрза-М", заявил представитель завода, отметив при этом, что никаких других катеров в заделе предприятия нет, передает "РИА Новости".

Агентство напоминает, что в настоящее время в состав ВМС ВСУ входят шесть легких бронекатеров типа "Гюрза-М", построенных заводом "Кузница на Рыбальском", который ранее принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. Два бронекатера вместе с экипажами были задержаны 25 ноября погранслужбой ФСБ при нарушении российской границы в районе Керченского пролива.

Ранее СМИ сообщали, что из-за многочисленных просчетов в конструкции катеров их поставки постоянно срывались, отмечает "РИА Новости".

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Украина
Проекты
58150 Гюрза
Похожие новости
17.12.2018
"Нет ракет": на Украине описали свой боевой флот
30.12.2016
Бронепрезидент Украины пошел на экспорт
07.07.2016
Какова реальная готовность украинских катеров проекта 58155 "Гюрза-М"
28.11.2011
Тысяча и одна сказка про иранскую бомбу из Вашингтона
22.09.2008
Из производителей сырья - в машиностроители. "ВСМПО-Ависма" быстрыми темпами наращивает производство готовых изделий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.12 01:25
  • 2
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 18.12 00:38
  • 91
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 00:33
  • 25
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 17.12 23:38
  • 12
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 23:23
  • 1
Минобороны закупит радиогидроакустические и радиотелеметрические буи на 650 млн рублей
  • 17.12 23:22
  • 10
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 23:21
  • 1
Малый ракетный корабль "Мытищи" завершил госиспытания и будет передан ВМФ 17 декабря
  • 17.12 23:17
  • 3
В США объяснили провал российского "Панциря" в Сирии
  • 17.12 23:09
  • 7658
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.12 21:40
  • 18
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 21:29
  • 1
Сила против скорости: сравнение самолетов России и Украины
  • 17.12 21:24
  • 1
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 17.12 21:05
  • 1
RCN (Колумбия): США говорят, что российские бомбардировщики в Венесуэле — музейные экспонаты
  • 17.12 21:04
  • 3
Посол США назвал Ту-160 в Венесуэле музейными экспонатами
  • 17.12 21:01
  • 1
В неудачах российской ядерной "Булавы" обвинили Украину