"Нет ракет": на Украине описали свой боевой флот

Конструктор украинских бронекатеров посетовал на отсутствие ракет

Конструктор украинских бронекатеров Сергей Белозубенко пожаловался на отсутствие ракет в Вооруженных силах Украины, а также систем с автоматическим наведением на военных судах. Ранее командир подразделения украинской морской пехоты Николай Палас назвал "бригадой будущего" соединение, состоящее из танков и БТР 70-х годов.

Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко рассказал про принципиальные недостатки украинских бронекатеров типа "Гюрза-М".

"Ракеты управляемые, к сожалению, не установлены на МБАКах (бронекатера типа "Гюрза-М" - "Газета.Ru"), это основная проблема", - сказал специалист.

По его словам, на боевых модулях установлены направляющие для этих ракет. При этом в настоящее время Украина не имеет таких ракет, которые могли бы поражать цель на море, передает ФАН.

Использование ракет с ручным целеуказанием в морских условиях проблематично, что показывает опыт эксплуатации украинских ПТУР "Барьер" в Казахстане. Кроме того, на сегодняшний момент нет системы с автоматическим наведением, отметил конструктор.

Информация о том, что украинское минобороны якобы заказало два десантно-штурмовых катера "Кентавр-ЛК" и восьмой бронекатер "Гюрза-М", также была опровергнута специалистом. По его словам, сейчас "Кузница на Рыбальском" строит лишь седьмой катер типа "Гюрза-М", о восьмом не может быть и речи.

Неделей ранее бывший сотрудник ЦРУ США Джек Девайн посоветовал Украине не рассчитывать на помощь со стороны Вашингтона в случае открытого военного противостояния между Россией и Украиной.

По его словам, Соединенные Штаты сконцентрированы на собственных проблемах, поэтому им не до помощи Киеву. В целях усиления ветеран рекомендовал Украине развивать не только армию, но и укреплять все институты. Это, как считает экс-разведчик, самый короткий путь для Киева к успеху.

Тогда же сообщалось, что в Военно-морских силах Украины было создано соединение морской пехоты, которое скоро можно будет назвать "бригадой будущего". Об этом рассказывал командир подразделения, полковник украинской армии Николай Палас.

По его словам, в составе "бригады будущего" есть танки Т-80 (которые начали выпускаться в 1976 году), БТР-7 (украинский вариант комплексной модернизации советского бронетранспортера БТР-70, выпускавшегося с 1972 года), а также украинские ПТРК "Стугна-П" и бронеавтомобили "Варта".

В октябре нынешнего года США предложили в рамках "Избыточной программы" передать Украине устаревшие американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry, произведенные в 1970-х годах. Об этом рассказал военный атташе посольства США на Украине. При этом украинские СМИ утверждают, что данные военные корабли могут увеличить обороноспособность ВМС Украины в Черном и Азовском морях.

Чуть ранее сообщалось, что американская береговая охрана передала украинским ВМС два списанных катера класса "Айленд". Об этом сообщалось на сайте ведомства.

Как отмечается, речь идет о построенных в 1988 году катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). При этом на церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко. В этой связи украинский президент заявил об укреплении военно-морского альянса с США.

Реагируя на это, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин указал, что Порошенко выдает желаемое за действительное.

Он обратил внимание на то, что украинской стороне передают списанные катера.

"На Украине через год выборы, и Порошенко пытается играть на внутренний электорат путем нахождения различных точек во внешнеполитической ситуации", - пояснил депутат.

Он добавил, что это не идет на пользу украинцам. Кроме того, перспективы вступления страны в НАТО в настоящее время являются "призрачными".

В том же месяце стало известно, что истребитель Су-27УБ, разбившийся во время учений на Украине, был непригоден для полетов с 2009 года.

Самолет был построен в 1991 году. В 2009 году он был поставлен на хранение из-за истечения ресурса, однако летом 2014 года истребитель расконсервировали и вновь ввели в строй 831-й бригады. Истребитель не проходил технического обслуживания, передает НСН.

"Самолет Су-27 сам по себе хороший, даже отличный, но, не имея запчастей, как он может летать? В момент отсоединения Украины от России вся техника, что у них осталось, так и используется, не ремонтируясь. Ее просто добивают до конца. Без обслуживания украинские самолеты летают по принципу "авось, долетит", - так прокомментировал происходящее пилот-инструктор Андрей Красноперов.

Рафаэль Фахрутдинов