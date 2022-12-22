Сергей Шойгу подвел итоги деятельности ВС РФ в 2022 году и определил задачи на очередной период

ЦАМТО, 21 декабря. В Национальном центре управления обороной 21 декабря состоялось расширенное заседание коллегии Министерства обороны, на котором были подведены итоги деятельности ВС РФ в 2022 году и определены задачи на очередной период.

Перед участниками Коллегии выступил Президент – Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин.

Стенограмму выступления В.Путина ЦАМТО опубликовал ранее отдельным блоком.

Далее с докладом на расширенном заседании Коллегии выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

Ниже приведена стенограмма выступления С.Шойгу в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Товарищ Верховный Главнокомандующий!

Доклад начну со специальной военной операции.

Сегодня на Украине российским военнослужащим противодействуют объединенные силы Запада.

США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию, направляют советников и наемников, ведут против нас информационную и санкционную войну.

Украинское руководство прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты и заказные убийства, обстрелы мирных жителей тяжелым вооружением. Всего этого западные страны стараются не замечать, как и элементы ядерного шантажа, например, – провокации в отношении Запорожской АЭС и сценарии подготовки так называемой грязной ядерной бомбы.

Ясно, что сложившаяся ситуация выгодна в первую очередь США, которые стремятся использовать ее для сохранения глобального доминирования и ослабления других стран, в том числе своих союзников в Европе.

Особое беспокойство вызывает наращивание передового присутствия НАТО у границ Российской Федерации и Республики Беларусь, а также стремление Запада максимально затянуть военные действия на Украине в целях ослабления нашей страны.

После откровений госпожи Меркель, Порошенко и других политиков об истинных целях Минских соглашений для всех стало очевидным, что не Россия явилась источником конфликта на Украине. Причина – профинансированный Западом госпереворот в Киеве в 2014 году, приведший к власти антироссийские силы и разделивший братские народы. Это спровоцировало вооруженное противостояние на Донбассе.

Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора. Россия всегда открыта к проведению конструктивных мирных переговоров.

Российские войска продолжают уничтожать военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса и связанными с ними объектами, в том числе – энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокрушается военный потенциал Украины.

При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения.

В результате вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть вооружения и техники, имевшаяся на начало операции, уничтожена.

Для восполнения потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили 97 миллиардов долларов, что много больше, чем брошено американцами в Афганистане. Часть из него находится в руках террористов и расползается по всему миру. Неизвестно, в чьих руках завтра окажется оружие с Украины.

Необходимо отметить, что в зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты.

В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и НАТО, из них свыше 70 – военные, остальные – двойного назначения.

Значительные средства США и их союзники тратят на оказание информационно-психологического воздействия на Россию и наших союзников. Мы в полной мере поняли, что собой представляет якобы "свободная западная пресса". Ежедневно по команде из Вашингтона публикуются по одинаковым шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине. На это работают сотни телевизионных агентств, десятки тысяч печатных изданий, медиаресурсов в социальных сетях и мессенджерах.

Верхом цинизма выглядит тотальное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных. Одновременно происходит героизация киевского преступного режима и неонацистов. Террористические методы ВСУ преподносятся как законная самооборона или выдаются за действия российских подразделений. Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов. Ежедневно получаем данные о расстрелах военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения боевых задач.

Для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий потребовалось увеличение боевого и численного состава группировок наших войск.

В этих целях проведена частичная мобилизация. Она стала критерием зрелости российского общества, серьезным испытанием для страны и Вооруженных Сил.

Мобилизационные планы не вводились в действие с Великой Отечественной войны. Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения.

Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе.

Все недостатки пришлось исправлять на ходу. В кратчайшие сроки вносились изменения в организационно-штатные структуры органов военного управления, соединений и частей.

Принимались срочные меры по совершенствованию всех видов обеспечения.

Мероприятия частичной мобилизации выполнены своевременно и в полном объеме. На военную службу призвано 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе.

Важную роль в этом сыграла консолидированная работа федеральных и региональных органов государственной власти.

Особо отмечу активную гражданскую позицию россиян. Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев.

Для поддержания экономики страны от призыва освобождены более 830 тысяч граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства.

Благодаря принятым Верховным Главнокомандующим решениям мобилизованные граждане получили те же льготы и гарантии, что и военнослужащие по контракту.

С мобилизованными военнослужащими организована подготовка к боевым действиям – от отработки индивидуальных навыков до боевого слаживания в составе подразделений.

Огромная нагрузка легла на военно-политические органы. Это подтвердило правильность принятого в 2018 году решения об их создании. Вместе с тем, еще многое предстоит сделать для того, чтобы они в полной мере обеспечивали готовность личного состава к выполнению боевых задач.

В целом частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.

Войска освободили территорию в 5 раз больше той, которую Луганская и Донецкая народные республики занимали до 24 февраля.

В конце мая российскими войсками полностью очищен от нацистов крупный промышленный центр Мариуполь. Город был превращен киевским режимом в мощный укрепрайон, ядром которого стала промзона завода "Азовсталь".

В результате успешных действий подразделений российских Вооруженных Сил и донецкой Народной милиции более 4-х тысяч боевиков были уничтожены, две с половиной тысячи (2439) националистов "Азова" и военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

Налаживается мирная жизнь.

Сегодня полноценно функционируют порты в Бердянске и Мариуполе. Планируем развернуть в них пункты базирования судов обеспечения, аварийно-спасательные службы и подразделения судоремонта Военно-Морского Флота.

Азовское море вновь стало внутренним морем России, как это было на протяжении трехсот лет истории нашей страны.

Возобновлено сухопутное сообщение с Крымом по железным и автомобильным дорогам.

Восстанавливается железнодорожное движение с Донбассом.

Грузы уже несколько месяцев доставляются в Мариуполь, Бердянск и остальные освобожденные населенные пункты.

Установление контроля над Северо-Крымским каналом позволило восстановить водоснабжение Крымского полуострова, которое отсутствовало 8 лет из-за водной и энергетической блокады.

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции проявляют храбрость, стойкость и самоотверженность.

Государственными наградами награждены свыше 100 тысяч человек, 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации.

За время спецоперации боевой опыт получили более 250 тысяч кадровых военнослужащих.

Сегодня российские Вооруженные Силы активно участвуют в налаживании мирной жизни на освобожденных территориях. Разминировано свыше 27 тысяч гектаров территории.

В Мариуполе военными строителями построены 12 жилых домов. Продолжается строительство еще шести домов, детского сада и школы.

В Луганске и Мариуполе в рекордные сроки возведены два многофункциональных медицинских центра с самым современным оборудованием вместимостью 260 мест.

Большая работа ведется по восстановлению водоснабжения Донецкой и Луганской народных республик. Построены водоводы общей протяженностью более 200 км. Они обеспечили водой свыше 1 млн. 500 тысяч человек. Идет строительство водовода из реки Дон протяженностью 194 километра, что гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка.

В целом специальная военная операция продемонстрировала высокий профессионализм командующих, командиров, штабов всех уровней управления, а также готовность военнослужащих к выполнению самых сложных боевых задач.

Наши образцы вооружения и военной техники подтвердили исключительную надежность и эффективность.

Специальная военная операция дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования Вооруженных Сил.

Руководству страны и Вооруженным Силам оказана беспрецедентная поддержка российскими гражданами. Это наглядно показывает единство армии и общества.

В этом году Министерство обороны решало и продолжает решать ряд других важнейших задач.

В начале года совместно со странами ОДКБ провели операцию по стабилизации обстановки в Казахстане. Не допустили цветную революцию в этой стране.

Российские группировки войск остаются основным гарантом сохранения мира в Сирии и Нагорном Карабахе. В течение года проводили гуманитарные акции, разминирование, оказывали медицинскую помощь населению.

Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 91,3%.

В РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

Заступил на боевое дежурство еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию.

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160М и самолетом Ту-95МС.

В текущем году проведено 73 воздушных патрулирования, два из них – совместно с Народно-освободительной армией Китая.

Ракетные подводные атомные крейсеры несут плановую боевую службу в назначенных районах Мирового океана.

В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава".

Продолжено повышение боевых возможностей видов и родов войск Вооруженных Сил.

В Воздушно-космических силах дальнейшее развитие получила Единая космическая система. Запущен шестой космический аппарат "Купол", что позволяет осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии.

Планомерно развивается учебная авиация. Налет курсантов за счет поступления новых образцов учебных самолетов увеличен более чем на треть.

В этом году состоялся первый выпуск военных летчиков – женщин. Более половины выпускниц завершили обучение с отличием.

Военно-Морской Флот получил самую современную подводную лодку, шесть надводных кораблей, три боевых катера, 11 судов и катеров обеспечения, а также два береговых ракетных комплекса.

Начались серийные поставки гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". На завершающем этапе находится подготовка фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" с гиперзвуковыми ракетами на борту к боевой службе в незапланированном районе Мирового океана.

Важнейшей особенностью выполнения государственного оборонного заказа 2022 года стало обеспечение вооружением и техникой группировок войск, решающих задачи в специальной военной операции. Для наращивания их боевых возможностей осуществлен перенос поставок наиболее востребованных образцов с 2024-2025 годов на 2023 год.

В целях оптимизации поставок вооружения сформирован подекадный план-график. Контроль за его исполнением осуществляется совместной оперативной группой Минобороны, Военно-промышленной комиссии, Минпромторга и организаций ОПК.

Предусмотренный в 2022 году объем финансовых средств с учетом дополнительной поставки вооружения и техники позволил увеличить количество направляемых в войска основных образцов на 30%, боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения – от 69% до 109%.

В то же время уровень выполнения заданий ГОЗ по основным образцам составил 91%.

В 2022 году выполнены все запланированные мероприятия оперативной и боевой подготовки, в том числе 14 международных учений различного уровня.

В начале года проведена серия масштабных военно-морских учений, в ходе которых отработаны задачи противодействия военным угрозам России с морских и океанских направлений.

Итоговым мероприятием боевой службы стало стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022".

В нем участвовало более 51-й тысячи военнослужащих, в том числе – от вооруженных сил 14-ти иностранных государств. Особенностью учения стало создание международной группировки войск для решения совместных задач.

Учение продемонстрировало способность созданных межвидовых группировок эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности.

Стратегические ядерные силы в ходе специального учения успешно отработали задачи по нанесению массированного ядерного удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.

В восточном секторе Арктики и на полуострове Чукотка проведена арктическая экспедиция. Выполнен комплекс учебно-боевых мероприятий, исследования и эксперименты. Все образцы вооружения подтвердили свои технические характеристики в арктических условиях.

Несмотря на попытки коллективного Запада изолировать Россию, мы продолжаем расширять географию международного военного и военно-технического сотрудничества.

Министерство обороны развивает отношения с вооруженными силами 109-ти государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

В текущем году провели 350 значимых международных мероприятий.

Армейские международные игры стали одним из основных мероприятий совместной подготовки с армиями иностранных государств. В играх участвовали более пяти тысяч трехсот военнослужащих из 34-х стран. Игры, проведенные в 12 странах, посетили свыше трех миллионов человек.

За восемь лет проведения Игр модернизированы 80 полигонов, учебно-материальная база которых активно используется для боевой подготовки подразделений.

Укреплению международного военно-технического сотрудничества способствовал ежегодный форум "АРМИЯ". В нем участвовали делегации 85-ти иностранных государств, а количество посетителей составило почти два миллиона человек.

На форуме заключено 36 государственных контрактов с предприятиями ОПК на общую сумму более 525 млрд. рублей.

Форум является эффективным и динамично развивающимся проектом, который по своим показателям значительно превосходит аналогичные ведущие мировые выставочные площадки.

В августе проведена Десятая Московская конференция по международной безопасности, в которой участвовали более 700 делегатов из 70-ти стран. Это самое многочисленное по составу участников военно-политическое мероприятие в мире.

В этом году проведен I-й Международный антифашистский Конгресс. В нем приняли участие государственные и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны, девять делегаций иностранных государств и военные атташе 26-ти стран. Участники форума безоговорочно осудили любые проявления фашизма, неонацизма и шовинизма в современном мире.

Конгресс предусматривается проводить ежегодно.

Наша высшая военная школа – одна из лучших в мире. В вузах Министерства обороны обучаются слушатели и курсанты из 55-ти государств, что превышает показатели советского времени.

С 1 сентября 2023 года сеть учебных заведений Вооруженных Сил пополнится Донецким высшим военным общевойсковым командным училищем.

Продолжается развитие сети довузовских образовательных организаций Министерства обороны.

К 1 сентября следующего года откроем новое суворовское военное училище в Иркутске.

Совместно с органами власти организована работа по созданию Федерального агентства по работе с ветеранами. Это позволит централизовать и сделать более эффективной систему социальной защиты военных ветеранов.

Благодарим Вас, уважаемый Владимир Владимирович, за поддержку данной инициативы.

Жилищные условия решены для 49 тысяч семей военнослужащих, а 100 тысяч человек получают компенсацию за поднаем жилья.

Уделяем большое внимание развитию военной медицины.

Благодаря проводимым лечебно-профилактическим мероприятиям за 10 лет общая заболеваемость в Вооруженных Силах снизилась в 1,5 раза.

Количество военно-медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, увеличено в три раза, а спектр оказываемых ими услуг – в два раза. Число пациентов, получивших данный вид помощи, составило более 28-ми тысяч человек.

Особо проявили себя военные медики в ходе специальной военной операции. Первая помощь оказывается в течение 10 минут. В медицинские подразделения раненые попадают в течение 1 часа, а в военные госпитали – в течение первых суток.

Добились низкой летальности на этапах эвакуации раненых. В госпитальном звене летальность составила меньше половины процента.

Это – самый низкий показатель за всю историю военной медицины.

В соответствии с Вашим поручением начата реализация программы модернизации военного здравоохранения на период до 2027 года.

В Казани открыт новый современный военный госпиталь на 150 мест. Осуществляется строительство 9 новых военных госпиталей в Рязани, Южно-Сахалинске, Брянске, Курске, Белгороде, Каспийске, Севастополе, Мирном и Владикавказе.

На уникальном бальнеологическом курорте на Камчатке завершено строительство оздоровительно-лечебного центра.

В Министерстве обороны организована системная борьба с новой коронавирусной инфекцией. В ходе шестой волны вспышка заболеваемости не допущена.

Что касается военно-строительного комплекса.

Все планы выполнены, построено более 3-х тысяч зданий и сооружений.

Основное внимание уделено развитию инфраструктуры для стратегических ядерных сил. В этом году для них построено 650 высокотехнологичных объектов, в том числе – для размещения ракетных комплексов "Авангард", "Ярс" и "Сармат".

На Северном флоте сдали в эксплуатацию объекты береговой энергетической и социальной инфраструктуры в Гаджиево.

В пункте базирования Каспийской флотилии введен в эксплуатацию причальный фронт протяженностью 1154 метра, завершено строительство еще одного причала.

В рамках развития системы базирования авиации Вооруженных Сил на 15-ти аэродромах выполнялась реконструкция объектов инфраструктуры для приема всех современных образцов авиационной техники.

В плановом порядке осуществлялось обустройство военных городков. Завершено строительство 625 зданий и сооружений парковой и казарменно-жилищной зон.

В соответствии с Вашим поручением подразделения железнодорожных войск продолжают реконструкцию БАМа на участке Улак – Февральск протяженностью 339 километров.

Уже выполнено порядка трех млн. кубометров земляных работ, что составляет более половины плановых показателей.

Министерством обороны реализованы крупные патриотические и культурные проекты.

Военные парады проведены в 28 городах. Традиционно состоялся Главный военно-морской парад.

В соответствии с Вашим поручением за 90 дней восстановлен знаковый для всей страны мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане вновь горит Вечный огонь.

Продолжена системная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ее ядром является движение "ЮНАРМИЯ", которое уже охватило все регионы России и объединило более 1251000 тыс. детей и подростков.

Во взаимодействии с органами власти субъектов Российской Федерации продолжена работа по развитию сети учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". В 2022 году открыто 20 региональных центров и 25 – в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Всего в 88 центрах "Авангард" прошли подготовку более 150 тысяч старшеклассников.

Считаем, что создание таких центров должно стать основой начальной военной подготовки и системы военно-патриотического воспитания молодежи в стране.

Товарищ Верховный Главнокомандующий! В целом все задачи, определенные на 2022 год, Вооруженными Силами выполнены. Их боевые возможности выросли более чем на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

Меры по укреплению безопасности Российской Федерации

Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России.

При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.

Создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил – Московский и Ленинградский военные округа.

Продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений.

Сформировать три мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

Переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте.

В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнительно сформировать две десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой (танковой) армии содержать смешанную авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов.

Кроме того, дополнительно сформировать три управления авиационных дивизий, восемь бомбардировочных авиационных полков, один истребительный авиационный полк, шесть бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва на стратегических направлениях сформировать пять артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности.

В береговых войсках Военно-Морского Флота на базе существующих бригад морской пехоты сформировать пять дивизий морской пехоты.

Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных Сил до полутора миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тыс. человек.

Переход на аутсорсинг в 2008-2012 годах привел к практическому уничтожению войсковых ремонтных органов, что негативно сказалось на исправности вооружения и техники. С 2012 года приняты меры по их воссозданию. Специальная военная операция показала необходимость дальнейшего наращивания ремонтно-восстановительных органов в войсках.

В следующем году будут сформированы три ремонтных завода и усилены ремонтные подразделения в войсковом звене.

В военных комиссариатах ввести федеральную государственную гражданскую службу с увеличением в них количества воинских должностей.

Завершить цифровую трансформацию военкоматов.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

При Вашем согласии изложенные подходы будут внесены в планы развития Вооруженных Сил в установленном порядке.

Приоритетные задачи 2023 года

Продолжить проведение специальной военной операции до полного выполнения задач.

Российским группировкам войск и сил обеспечить сохранение мира и стабильности в Нагорном Карабахе и Сирии.

В полном объеме реализовать комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки с акцентом на угрозы, связанные с дальнейшим расширением НАТО на Восток.

Подготовить и провести маневры войск (сил) "Запад-2023".

Поставить на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс", "Авангард" и "Сармат".

Принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160М.

Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Император Александр III", а также четыре подводные лодки и 12 надводных кораблей.

Нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон". Продолжить работу над другими перспективными образцами.

Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек.

Товарищ Верховный Главнокомандующий!

В соответствии с Вашими поручениями в следующем году будет продолжен курс на поступательное развитие Вооруженных Сил и повышение их боевых возможностей.

Подробно итоги деятельности обсудим в ходе закрытой части заседания Коллегии".