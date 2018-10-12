Войти
12.10.2018
ТАСС

Отвечающий за космическую отрасль вице-премьер примет участие в совещании у Путина

470
0
0
Владимир Путин. Архивное фото
Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер получит полный доклад об аварии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Отвечающий за космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов примет участие в совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства. Об этом говорится в материалах к совещанию.

Ранее сообщалось, что основной темой встречи станет рассмотрение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладами на эту тему выступят министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр энергетики России Александр Новак.

Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла во время запуска с космодрома Байконур. Экипаж пилотируемого корабля приземлился после аварии в 20 километрах к востоку от казахстанского города Жезказган. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт НАСА Ник Хейг.

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин получит полный доклад об аварии. "Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", - сказал представитель Кремля.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Байконур
МКС
Союз РН
Похожие новости
23.03.2018
Пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" выведен на орбиту
20.10.2016
Рогозин обсудил сотрудничество по Байконуру с делегацией из Казахстана
09.07.2013
Авария "Протона": осечка или обвал?
23.04.2013
Дотянуть до Восточного
05.10.2011
Формирование «российской системы GPS» почти завершено после успешного запуска спутника ("Reuters", Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 16:08
  • 7620
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.10 16:04
  • 3
Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика
  • 12.10 15:28
  • 1
Лейтенантов обучат по-быстрому
  • 12.10 15:20
  • 3
Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет
  • 12.10 15:18
  • 6
La Tribune (Франция): Путин проигрывает битву за рубль
  • 12.10 15:14
  • 1
Как выглядит быстроходный ракетный катер для ВМС Украины. Снова в картоне
  • 12.10 15:01
  • 5
National Interest (США): По мнению России, американские истребители и бомбардировщики-невидимки — это "бумажная фикция"
  • 12.10 14:25
  • 2
Госдеп: Мы договор СНВ-3 выполняем, ждём того же от России
  • 12.10 14:03
  • 1
"Отвергаем демарши": Россия не приняла протестов Японии
  • 12.10 13:38
  • 4
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 12.10 12:25
  • 2
"Заколбасило": чем для России обернется авария "Союза"
  • 12.10 12:12
  • 1
"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета
  • 12.10 11:41
  • 176
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 12.10 11:12
  • 4
155 мм снаряд на 130 км? Это вполне возможно
  • 12.10 10:24
  • 1
ЦАГИ разрабатывает перспективный тяжелый транспортный самолет