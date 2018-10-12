Отвечающий за космическую отрасль вице-премьер примет участие в совещании у Путина

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер получит полный доклад об аварии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Отвечающий за космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов примет участие в совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства. Об этом говорится в материалах к совещанию.

Ранее сообщалось, что основной темой встречи станет рассмотрение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладами на эту тему выступят министр транспорта РФ Евгений Дитрих и министр энергетики России Александр Новак.

Авария ракеты "Союз-ФГ" произошла во время запуска с космодрома Байконур. Экипаж пилотируемого корабля приземлился после аварии в 20 километрах к востоку от казахстанского города Жезказган. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт НАСА Ник Хейг.

Как сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин получит полный доклад об аварии. "Разумеется, президенту будет доложен весь необходимый объем информации", - сказал представитель Кремля.