Рогозин вручил астронавту NASA Нику Хейгу орден Мужества

Также почетными грамотами наградили коллектив Ракетно-космической корпорации "Энергия" и НПО "Композит"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Астронавт США Ник Хейг получил в понедельник орден Мужества из рук генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Также почетными грамотами был награжден коллектив Ракетно-космической корпорации "Энергия" и НПО "Композит".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга. Астронавт был награжден за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур.

Авария "Союза-ФГ"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и Хейг, которые благодаря системе аварийного спасения ракеты благополучно приземлились в казахстанской степи и отправились на МКС в марте 2019 года.

Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

Овчинин и Хейг полетели на МКС 14 марта 2019 года, 3 октября они вернулись на Землю.