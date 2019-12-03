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ТАСС

Рогозин вручил астронавту NASA Нику Хейгу орден Мужества

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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Также почетными грамотами наградили коллектив Ракетно-космической корпорации "Энергия" и НПО "Композит"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Астронавт США Ник Хейг получил в понедельник орден Мужества из рук генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Также почетными грамотами был награжден коллектив Ракетно-космической корпорации "Энергия" и НПО "Композит".

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга. Астронавт был награжден за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур.

Авария "Союза-ФГ"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и Хейг, которые благодаря системе аварийного спасения ракеты благополучно приземлились в казахстанской степи и отправились на МКС в марте 2019 года.

Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

Овчинин и Хейг полетели на МКС 14 марта 2019 года, 3 октября они вернулись на Землю.

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Казахстан
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Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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