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09.10.2019
ТАСС

Роскосмос установит в Москве памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю "Союз"

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Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10"
Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10".
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Филиппов

Архитектурную конструкцию установят на Бережковской набережной

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Роскосмос планирует разместить на своей территории в Москве архитектурную конструкцию из гранита, на которой будет стоять спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-10", потерпевшего аварию 11 октября 2018 года. Стоимость проекта составит 7,51 млн рублей, следует из документации, размещенной на сайте госзакупок.

На территории Роскосмоса по адресу Бережковская набережная, дом 22, будет установлен постамент диаметром чуть более восьми метров, на котором будет установлен спускаемый аппарат "Союза МС" с заводским номером 740. За ним будет располагаться стена, на которой должна будет вручную сделана надпись "Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-10".

На переднем плане установят специальную доску с надписью "Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-10". Стартовал с космодрома Байконур 11 октября 2018 года на ракете-носителе "Союз ФГ". Экипаж: командир корабля Алексей Овчинин (Россия) и бортинженер Ник Хейг (США). Позывной - "Бурлаки". Во время пуска на 114-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя из-за нештатного отделения блока "Д".

"Система аварийного спасения отстыковала корабль от ракеты, спускаемый аппарат совершил баллистический спуск с последующим приземлением в 25 км восточнее города Жезказган. Космонавты Алексей Овчинин и Ник Хейг не пострадали и продолжили подготовку к очередному полету, который состоялся 14 марта 2019 года", - также должно быть написано на доске.

Согласно документации, памятник должен быть установлен в течение 60 дней после заключения контракта.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга. Астронавт был награжден за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур,

Авария "Союза-ФГ"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг, которые благодаря системе аварийного спасения ракеты благополучно приземлились в казахстанской степи и отправились на МКС в марте 2019 года.

Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика.

Овчинин и Хейг полетели на МКС 14 марта 2019 года, 3 октября они вернулись на Землю.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
США
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NASA
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МКС
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Союз РН
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