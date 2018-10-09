Россия и Индия обсуждают возможность поставки истребителей МиГ-35.

Первоначально Индия хотела закупить французские самолеты Dassault Rafale. Но в стране не так давно разгорелся скандал по этому поводу. Представители правящей "Индийской народной партии" посчитали эту сделку корруционной. Как уже писала "РГ", причина - в стоимости истребителей. Цена одной французской машины составляла порядка 210 миллионов евро. Это более чем в два раза превышает стоимость одного самолета, изначально заявленного в программе.

Европейские машины оказались менее эффективны и значительно дороже, отмечает издание Military Watch. Соединенные Штаты тоже неоднократно заявляли о готовности продать Индии истребитель F-35. Однако Дели проявляет интерес к российскому МиГ-35. МиГ-35 превосходит F-35 в скорости на 38 процентов, а по количкству точек подвески - на 100 процентов, а также отмечают превосходную маневренность и более низкие требования к обслуживанию российского самолета.

Говоря о возможностях МиГ-35 и его потенциале для экспорта, генеральный директор авиационной корпорации МиГ Илья Тарасенко также отметил значительное превосходство российского истребителя по сравнению с F-35 и Rafale, пишет издание. Что касается переговоров о продажах МиГ-35, то гендиректор добавил, что Россия стремится обеспечить обучение и послепродажное обслуживание самолетов для покрытия 40-летнего срока их службы.

Как подводит итог издание, совместное производство истребителя остается вероятной перспективой, и Индия может попытаться вооружить МиГ-35 своими собственными боеприпасами и ракетным двигателем, разработанным с помощью РФ для полной совместимости с российскими боевыми самолетами и успешно испытанным в 2018 году.

Светлана Цыганкова