ЦАМТО, 4 октября. ЗРС С-300, поставленные Россией в Сирию, обнаружат стелс-истребители США F-22 в случае их применения, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее американское издание The Drive сообщило, что США допускают активизацию использования стелс-истребителей F-22 и истребителей прорыва ПВО F-16CJ для проведения воздушных операций в Сирии из-за поставок Дамаску российских ЗРС С-300.

"Комплексы С-300 и С-400 обнаруживают стелс-истребители. Появление в воздухе Сирии и попытки туда проникнуть F-22 или F-35 будут зафиксированы. Не существует "невидимых" истребителей. Учитывая, что создана эффективная система ПВО, которая обеспечивает безопасность Сирии, то, что радиолокационные станции контролируют воздушное поле и фиксируют действия любой боевой авиации, американские машины будут обнаружены. Дальнейшие действия в этой ситуации будет предпринимать российское командование", – заявил "РИА Новости" И.Коротченко.

Как напоминает агентство, решение о поставках в Сирию С-300 было принято после того, как 17 сентября был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. Тогда во время удара четырех израильских F-16 по объектам в Латакии сирийские ПВО случайно сбили российский самолет-разведчик, при этом погибли 15 военных.

В Минобороны считают, что израильские летчики прикрылись Ил-20 и подставили его под удар. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина полностью лежит на израильской стороне.