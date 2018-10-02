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02.10.2018
Вестник Мордовии

И здесь отказались от "Арматы": АИРМ будет на шасси БМП-3

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vestnik-rm.ru

На форуме "Армия -2018" была продемонстрирована модель уникальной машины - автоматизированного инженерного комплекса разведки и разминирования - АИРМ.

Ранее сообщалось, что эта новинка отечественной оборонной промышленности с помощью специального уникального оборудования будет способна в автоматическом режиме обнаруживать и обезвреживать самые новейшие мины различного предназначения.

Ожидалось, что она будет выполнена на перспективной платформе "Армата". Однако, как оказалось, в качестве основы для новейшего инженерного робота предпочли БМП-3. В принципе, это правильно. Данное шасси более дешевое и, к тому же, давно хорошо освоено промышленностью. В наше время, когда у государства нет лишних денег, это имеет существенное значение.

Поэтому, вполне вероятно, что АИРМ на одной из ближайших "Армий" будет продемонстрирована уже не в виде модели, а настоящей действующей машины.

Лев Романов

28.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Армата
БМП-3
Проекты
Робот
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