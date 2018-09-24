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24.09.2018
Интерфакс-АВН

Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста

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Donbass
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины (фото А.Бричевский, 11 сентября 2006 г.).

Симферополь. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" ВМС Украины, которые направляются из Одессы в Азовское море, прошли под арками Керченского моста, сообщил гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков.

"Украинская "эскадра" (. . .) прошла под мостом. Сопровождение обеспечено", - написал А.Волков на своей странице в соцсети "Фейсбук" в воскресенье.

Как сообщила в субботу вечером пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым, два корабля Военно-морских сил Украины находились недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ. Их сопровождают корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ.

Со своей стороны осведомленный источник "Интерфакса" сообщил, что корабли "направляются в район Керченского пролива". Другой источник предположил, что они планируют войти в Азовское море.

"Украинский милитаристский портал" со ссылкой на свои источники сообщил, что суда идут из Одессы в Бердянск в Запорожской области, где Украина планирует создать военно-морскую базу своего флота на Азовском море.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в начале сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов страны в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС Украины, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшей высокоточной ракетным оружием.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками в марте 2018 года российского рыболовецкого судна "Норд" (порт приписки - Керчь, Крым).

Согласно данным из открытых источников, корабль управления "Донбасс" - плавучая мастерская советского флота проекта 304"(код НАТО англ. Amur). Мастерская построена на судоверфи в Польше в 1969 году и имела названием "ПМ-9". После раздела Черноморского флота "ПМ-9" сменил название на "Краснодон", в 2001 году переименован в "Донбасс". После вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года на корабле был поднят российский флаг, а украинский экипаж выведен на сушу. В апреле 2014 года корабль возвращен в состав ВМС Украины и перебазирован в порт Одессы на буксире.

Морской буксир "МБ-30" построен на Ярославском судостроительном заводе в 1973 году. Был в составе Черноморского флота, в 1997 году включен в состав ВМС Украины, получил новое название "Корец" в честь города в Ровенской области Украины. 20 марта 2014 года буксир заняли российские военные, через два месяца его вернули ВМС Украины.

23.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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5 комментариев
№1
24.09.2018 12:57
Считается, что наша разведка имеет достаточно информации, чтобы не проводить досмотр?
0
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№2
24.09.2018 13:09
Скорее наши военные ждут их удара. Пусть только дадут повод их "оформить"...
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№3
24.09.2018 16:02
Они могут пустить под мост "шахид-корабль" со взрывчаткой, как обещали. Что оформлять будем?
0
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№4
24.09.2018 17:30
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Считается, что наша разведка имеет достаточно информации, чтобы не проводить досмотр?
Цитата, Sergei Grob сообщ. №2
Скорее наши военные ждут их удара.
- "я Вас умоляю!" (с) :))

Может там что и изменилось с 2016 года, но уж очень я сомневаюсь. Почитайте по ссылке, там всё "ПРЕКРАСНО":

"Появились фото сгоревшего корабля «Донбасс»",  07.09.2016
Цитата
В результате пожара на корабле управления ВМФ Украины «Донбасс», который произошёл в ночь на 4 сентября, полностью выгорели пункт управления и связи, боевая часть, оружейная комната и, конечно же, сама сауна, с которой и начался пожар, пишет "Таймер".
...
восстановить поврежденное огнем теоретически можно, причем это не так дорого, как можно подумать, однако и до пожара 46-летнее судно полноценной единицей не являлось. Скорее всего, корабль выведут из состава флота и окончательно оформят в качестве плавсклада или казармы. ...







Потому это корыто судно шло на буксире и, действительно, представляло определённую опасность для Крымского Моста.

P.S. Как утверждают злые языки, - "вот до чего доводят флот, девчонки оставленные в (корабельной) сауне с кальяном и без присмотра..."
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№5
24.09.2018 17:37
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