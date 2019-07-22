Ужасное состояние: Зеленский увидел ржавую "Украину"

Зеленский поделился видео с кошмарным состоянием крейсера "Украина"

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ролик, на котором видно аварийное состояние ракетного крейсера "Украина", что стоит у причала в Николаеве и при этом числится недостроенным. Двумя днями ранее стало известно, что Украина может купить у Польши списанные ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik.

В сети появилось видео того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил Николаевский судостроительный завод и увидел аварийное состояние ракетного крейсера "Украина", который стоит у причала и при этом еще числится недостроенным.

В ходе этой же встречи с работниками предприятия - прямо у причала - министр обороны Украины Степан Полторак предложил "демилитаризировать" судно, чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей военно-морских сил.

"Он сейчас находится в таком состоянии, что вооружение и оснащение не пригодны к использованию. На нем находится вооружение и оснащение только российского производства, которое, в принципе, устарело даже для Российской Федерации", - указал военный.

Крейсер "Украина" (изначально "Комсомолец", затем - с 1985 по 1993 годы - "Адмирал Флота Лобов") начали строить еще в 1984 году. При этом за девять лет судно смогли сделать только на две трети, и в 1993 году проект был прекращен из-за полного отсутствия финансирования.

Спустя четыре года тогдашний президент Украины лично инициировал достройку крейсера - к началу "нулевых" судно было готово на 95% (как докладывали в военно-промышленном комплексе). Однако, проект снова "заморозили", поскольку у Киева для его оснащения не было соответствующего вооружения.

К 2010 году власти страны и вовсе высказались за продажу крейсера - к тому моменту его корпус уже стал приходить в негодность, да и суда такого класса стали просто ненужны Украине. При этом, например, тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что крейсер российская сторона возьмет только даром. В итоге вопрос с "Украиной" так и остался нерешенным по сей день.

Двумя днями ранее стало известно, что Украина может купить у Польши списанные большие ракетные катера ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ, об этом сообщал "Украинский милитаристский портал" со ссылкой на собственные источники.

По сведениям издания, представители ВМС Украины уже осмотрели выставленные на продажу катера.

ORP Metalowiec и ORP Rolnik вошли в состав ВМС Польши в конце 1980-х и были списаны в конце 2013 года. Ракетные катера проекта 1241 (шифр "Молния") строились на судостроительных заводах СССР в 1979-1996 годах. Они поставлялись как советскому ВМФ, так и на экспорт.

Модификации больших ракетных катеров (БРК) "Молнии" - проект 1241РЭ - строились на Рыбинском судостроительном заводе в основном для поставки на флоты дружественных СССР стран. Всего было создано 25 единиц.

В марте нынешнего года командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в конгрессе заявил, что

американские военные намерены передать Украине еще два списанных боевых патрульных катера типа Island.

Ранее сообщалось, что США передадут ВМС Украины списанные катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321). Позднее стало известно, что техническое состояние катеров в настоящее время не позволяет даже доставить их на Украину, а не то, что проводить какие-либо учения или боевые действия.

Тогда же бывший командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что украинским властям нужно быть реалистами - "москитный флот" из артиллерийских катеров совершенно бесполезен, сообщает ФАН.

"Москитный флот обладает практически нулевой эффективностью и не может противостоять ракетным ударам с воздуха", - отметил он.

Он подчеркнул, что украинские ВМС не располагают современными противокорабельными ракетами. В то же время, по словам Гайдука, Черноморский флот России зря времени не терял - с 2014 года его "наполнили подводными лодками, надводными кораблями, авиацией, способной нести крылатые ракеты".

"Пятый год войны заканчивается лишь бумажными корабликами, бумажными подводными лодками, бумажным ракетным оружием.

Все, что мы смогли за этот период сделать - построить шесть малых бронированных артиллерийских катеров, два из которых уже находятся в плену",

- подчеркнул украинский моряк.

Он имел в виду два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" с 24 украинскими военными, которые были задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе у берегов Крыма за незаконное пересечение госграницы РФ, передает НСН.

Также в конце прошлого года сообщалось, что в военно-морских силах Украины создано соединение морской пехоты, которое скоро можно будет назвать "бригадой будущего", об этом заявил командир подразделения, полковник украинской армии Николай Палас.

По его словам, в составе "бригады будущего" есть танки Т-80 (которые начали выпускаться в 1976 году), БТР-7 (украинский вариант комплексной модернизации советского бронетранспортера БТР-70, выпускавшегося с 1972 года), а также украинские ПТРК "Стугна-П" и бронеавтомобили "Варта".

На фоне всего происходящего заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин указал, что Киев выдает желаемое за действительное, потому что украинской стороне Запад передает списанное вооружение середины прошлого века.

Российский парламентарий добавил, что это не идет на пользу украинцам. Кроме того, перспективы вступления страны в НАТО в настоящее время являются "призрачными".

Рафаэль Фахрутдинов