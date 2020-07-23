Картонный меч адмирала

Чем собрался воевать с Россией главнокомандующий ВМС Украины?

Несмотря на коронавирус, катастрофическое положение экономики и внутриполитический застой, Украина продолжает увязать в глубокой колее милитаризма. Необходимость наращивания боевых возможностей военно-морских сил в полном соответствии со стандартами НАТО при представлении флоту нового главнокомандующего ВМС ВСУ особо подчеркнул министр обороны Украины Андрей Таран. И все бы ничего, если бы новый главком ВМС на этой же церемонии не объявил о готовности к войне с Россией.

В июне 2020 года на смену выпускнику Ташкентского танкового училища Игорю Воронченко на должность главнокомандующего ВМС пришел контр-адмирал Алексей Неижпапа. В обойме нового «флотоводца» бегство из Крыма, командование «бригадой» кораблей, якобы «участие в АТО». А еще американцы разрешали ему покомандовать учениями Sea Breeze.

Шпиономания в разгаре

На президентских выборах контр-адмирал Неижпапа буквально подтвердил соответствие своей фамилии – «Не ешь папу», когда принуждал моряков голосовать за «папу» Порошенко. Но выборы сменили «папу», Неижпапа на ходу переобулся и стал проявлять холуйскую преданность Владимиру Зеленскому. Начал с поиска шпионов, которые якобы воруют украинские военно-морские секреты в пользу России. Какие это секреты – непонятно, но шпионов ловят. К ним причислили начальника Института военно-морских сил Одесской морской академии капитана 1-го ранга Петра Гончаренко, который до 2017 года возглавлял тыл ВМСУ. А недавно «разоблачили» командира аварийно-спасательного судна ВМСУ «Александр Охрименко» капитана 2-го ранга Анатолия Люлько, у которого, мол, обнаружили российский паспорт, и ему светит статья за государственную измену.

Что касается корабельного состава, то назначение Неижпапы символично совпало с потерей боевой единицы флота. 5 июня бывший морской танкер ВМСУ «Фастов» (U760) вследствие разгерметизации корпуса лег на борт в порту Очаков. Событие это не афишировалось, а вот день ВМС Украины, который в незалежной ныне отмечают в начале июля, раструбили по всем телеканалам и печатным СМИ.

“ Построить «что-то подводное» Киев может лишь на бумаге или в пересказах мифологии казаков, ходивших под водой едва ли не до Америки и Антарктиды ”

Выступая в Одессе на торжествах по этому поводу, Владимир Зеленский говорил не только о том, что гордится своими моряками, но и о российско-украинской войне. Он заявил, что близится тот час, когда на территорию Крыма и Донбасса возвратятся вооруженные силы Украины.

Воинствующую риторику президента тут же подхватил Неижпапа, заявив, что украинский флот готовится к боевым действиям с Россией. «Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война», – сказал Неижпапа. Одесский политолог Игорь Димитриев так прокомментировал безумное заявление главы ВМСУ: «Главнокомандующий флотом Украины Неижпапа заявил о готовности к войне с Россией. Вероятно, в 2014 году, как многие граждане Украины, он сильно ударился головой. А тут удалось вырваться в карьерный прорыв – назначили командующим всех двух украинских кораблей. Такой шанс нужно использовать, заявить о себе. Возможно, потом и политическая карьера срастется. Тем более с такой фамилией – Неижпапа!».

Какими силами на море собралась Украина воевать с Россией, контр-адмирал не уточнил. Ведь даже для того, чтобы на свой праздник оторвать от причала флагман флота «Гетьман Сагайдачный», военморам Украины пришлось приложить немалые усилия – корабль давно требует модернизации и капитального ремонта. На единственном крейсере, который достался Украине при дележке флота, новый главком ВМС контр-адмирал Неижпапа, судя по всему, поставил крест. Напомним, его строительство под первоначальным названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины, получив название «Украина». В 1996-м достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. В конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле. Новый главком ВМС Украины обосновал это решение так. Крейсер был задуман как «убийца авианосцев», но у Украины таких задач нет. «Нам надо уничтожать российские корабли, среди которых нет авианосцев, поэтому крейсер Украине не нужен», – заявил Неижпапа.

Не нужны Киеву и остатки ее бесславного флота, хранящиеся на консервации в севастопольских бухтах Инженерная и Стрелецкая. Москве надоело предлагать Киеву продать ей 20 кораблей, и вскоре их переведут в Донузлав на отстой скорее всего для утилизации. А исчезновение подводной лодки проекта 641 «Запорожье» вычеркнет Украину из клуба стран с подводным флотом. Построить «что-то подводное» пока Киев может лишь на бумаге или в пересказах мифологии казаков, ходивших под водой едва ли не до Америки и Антарктиды.

Ставка на «москитный флот»

О печальном состоянии украинского флота «ВПК» рассказывал в 2019 году («Бердянская армада ждет подкрепления», «Украину» продают за бесценок», «Украина даст бой России в Средиземном море»). Остается еще раз подтвердить, что построить что-то новое, развалив все отечественное судостроение, доставшееся от СССР, Украина не в силах. И теперь новый главком уповает на быстроходные катера («москитный флот»), с помощью которых Неижпапа даст бой «российской агрессии» у берегов самой России, если, конечно, этот самый «москитный флот» до них дойдет.

Новинки ВМСУ: американские катера типа «айленд» 1988 года. Фото: 20khvylyn.com

С катерами тоже не все ладно. Традиционное расхождение слов и дел. Ратуя за свой флот, военмор глаголит: «Государство должно поддерживать отечественного производителя, чтобы он, в свою очередь, мог сопровождать корабль в течение всего его жизненного цикла – от рождения до списания. Строительство и обслуживание отечественным предприятием выходит дешевле, чем за рубежом». Но в то же время Неижпапа подтвердил, что флот ограничил количество МБАК восемью единицами. Больше заказывать не планирует.

Что касается разрекламированного «москитного флота», то флотоводцу тут приходится уповать на зарубежные подачки. В первую очередь своих хозяев – американцев. Украина уже приобрела два ненужных Америке «Айленда», а недавно агентство Министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency) уведомило Конгресс США о предстоящей продаже Украине в рамках программы иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 16 скоростных патрульных катеров Mk VI.

Фото: yablor.ru

Помимо них, Киев попросил еще 32 артиллерийские установки MSI Seahawk A2 с 30-миллиметровыми автоматическими пушками Mk 44 Bushmaster II и восемь запасных; 20 электронно-оптических систем FLIR; 16 инфразвуковых излучателей LRAD (Long Range Acoustic Device), 16 систем госопознавания, средства связи, различное сопутствующее оборудование, запчасти. Обслуживать катера станут американцы, так что итоговая сумма будет приличной, и подрядчик – американская компания SAFE Boats International из Бремертона – уже заявил, что удовлетворен сделкой. Скоростные катера могут перемещать 18 человек (в том числе 10 человек экипажа) и имеют прежде всего десантное, противодиверсионное и досмотровое назначение. На Украине, тиражируя эту новость, захлебываются слюной от восторга, хотя покупку еще должен одобрить конгресс США.

Если катера все же попадут на Украину, то по суше, как это уже было. Часть из них доставят в Бердянск, где планируют возвести военно-морской форпост. Военно-морскую базу здесь планировали обустроить еще в 2018-м, теперь этот срок перенесен на 2021 год. А пока даже агрессивные персонажи вроде главного консультанта отдела военной политики Национального института стратегических исследований Николая Блескова считают, что Украине в Азовском море воевать нечем. Другие аналитики делают вывод, что закупленные у американцев катера военное присутствие Украины в Азовском море могут усилить, но вопрос «сдерживания России» не решат.

Фото: gordonua.com

Самой главной угрозой РФ на море Киев называет свою противокорабельную ракету «Нептун» (на основе советской Х-35), испытания которой все чаще проводят на полигоне Алибей. «Нептун» отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. По мнению «обандерившегося» гендиректора КБ «Луч», усовершенствовавшего советский ракетный комплекс Олега Коростылева, пара дивизионов «Нептунов» могут изменить геополитическую ситуацию на Азове.

Ему подпел в Одессе и Зеленский, заявив, что «принятие на вооружение комплекса «Нептун» сделает незалежную еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей». А Неижпапа объявил, что дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его даже с материковой Украины на подходах к Севастополю.

Это заявление Неижпапы адмирал Владимир Комоедов, командовавший в свое время Черноморским флотом, назвал блефом. По словам Комоедова, для того, чтобы произвести ракетный удар по какому-либо объекту, необходима система, которая должна состоять из разведки, целеуказания, поиска и слежения за объектом. Угрозы Неижпапы являются пустой болтовней, считает Комоедов. (Мало иметь дальнобойную ПКР – нужно указывать, куда ей лететь (она видит лишь до горизонта), для чего нужны воздушная и космическая система онлайн-разведки и целеуказания. Чего у Киева нет и в помине. – Прим. ред.)

Достаточно трех фрегатов

Кстати, подобные угрозы в последнее время от Киева приходят все чаще. То они наносят виртуальный удар по Крымскому мосту, то по Новороссийску, то по Сибири. Теперь вот новый главком старокорытного флота Украины планирует нанести удар по Севастополю. Член Совета Федерации от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов в связи с этим посоветовал украинскому командованию не проверять мощь Вооруженных сил РФ. «Следует им головы остудить. Границы страны, ее территория неприкосновенны. Даже и не думайте это проверять!» – подчеркнул вице-адмирал.

Добавим к сказанному, что новый главком ВМС Украины вырос в Севастополе, там учился и, думаю, хорошо осведомлен о нынешнем составе и вооружении Черноморского флота.

ЧФ сегодня – это:

30-я дивизия современных надводных кораблей в составе ГРКР «Москва», сторожевиков «Сметливый», «Ладный», «Пытливый», «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», «Адмирал Эссен»;

197-я бригада десантных кораблей в составе семи больших десантных кораблей;

4-я отдельная бригада подводных лодок в составе субмарин «Ростов-на-Дону», «Новороссийск», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино», «Алроса»;

69-я бригада кораблей охраны водного района, включающая малые противолодочные корабли, тральщики;

41-я бригада ракетных катеров, укомплектованная РКВП «Бора», «Самум», МРК «Мираж», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево», «Ингушетия»;

295-й Сулинский дивизион ракетных катеров.

А еще корабли 184-й бригады ОВРа, отдельный дивизион патрульных кораблей, 170-й дивизион тральщиков… Плюс истребители и фронтовые бомбардировщики, противокорабельные ракетные комплексы «Бал», ракетные комплексы С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С1».

Все перечислять не буду. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять: даже трем российским фрегатам, вооруженным «Калибрами», хватит сил, чтобы полностью развалить все базы флота незалежной, вычеркнуть из строя дивизионы «Нептунов», флотилии американских катеров. Достаточно одного залпа. Для этого кораблям даже из базы выходить не нужно.

Зеленский пообещал в Одессе делать все, чтобы ВМС страны стали образцом мощи, современности и настоящей гордостью. По его словам, он примет все меры, чтобы страна обрела статус морской державы не в воспоминаниях, а в реальном настоящем и ближайшем будущем. Но обещать – не значит жениться. В этом году Украине придется выплатить западным кредиторам 17 миллиардов долларов. А денег нет, казна пуста. Правда, после смены руководства Нацбанка можно еще напечатать гривну. Но тогда осенью страну захлестнет гиперинфляция, и «зеленую власть» смоет потоком народного недовольства.

Что отвлечет народ при таком раскладе? Только война. А еще этой осенью Европа, весьма вероятно, признает саботаж Киевом минских договоренностей и снимет с РФ санкции. Допустить это украинское руководство не желает. Удержать Европу от шага, к которому там уже давно морально готовы, можно лишь «начав психологическую обработку общества к предстоящему военному конфликту с Россией». Поэтому и следуют заявления политиков и военных Украины о России как главном враге и готовности воевать с ней на море.

Как тут не вспомнить великого русского поэта Михаила Лермонтова, который в позапрошлом веке написал:

Поверь: для них смешон твой

плач и твой укор,

Своим напевом заученным,

Как разрумяненный

трагический актер,

Махающий мечом картонным.

На дворе уже другое время, но история, видимо, так ничему и не научила некоторых политиков незалежной и чиновников в погонах. Они со своими воззрениями так и остались во временах «перекати-поле».

Валерий Громак, капитан 1-го ранга в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (840) за 21 июля 2020 года