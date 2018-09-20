Россия впервые перебросила комплексы "Искандер-М" на учения в Киргизию

Военные учения в Южной Корее на границе с КНДР. Архивное фото.

Ракетчики в рамках учений стран СНГ выполнят боевой пуск по лагерю условных террористов на горном полигоне Эдельвейс

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские военные впервые перебросили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" с Урала в Киргизию на антитеррористические учения стран СНГ "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018". Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Искандер-М" впервые перебазированы в Киргизию. Уральские ракетчики на учениях выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне Эдельвейс", - пояснили в пресс-службе.

В округе ТАСС уточнили, что в международных учениях, которые пройдут с 24 по 26 сентября, примут участие около 1 тыс. российских военных. Ранее в Киргизию была переброшена батальонно-тактическая группа горной мотострелковой бригады из Тувы.

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 км.