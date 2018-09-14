Новое время (Украина): Восток-2018. Зачем России массовые военные учения?

Комментируя проведение в России международных военных учений «Восток-2018», автор «Нового времени» высказывает традиционное для современных украинских СМИ мнение, что хотя непосредственной угрозы эти маневры не несут, «нужно держать порох сухим».

На Дальнем Востоке начались крупнейшие с 1981 года военные учения Восток-2018. Вокруг них существует много непонятных моментов

Эти учения несколько удивляют: начиная своими масштабам и заканчивая названием. Российские военные эксперты обратили внимание на то, что заявленное количество личного состава и техники, задействованных в учениях, не соответствует реальным цифрам войск, расположенных на востоке России. Были официальные заявления о том, что несмотря на название учений, в них участвуют не только части с Востока, но и другие, расположенные на всей территории России, в том числе на Западе. Это фактически учения всех Вооруженных сил России.

Российские эксперты считают, что количество боевой техники - артиллерийских систем и т.д. - вряд ли соответствует реальности. Наименований техники мы не имеем - есть только цифры в списке. Поэтому, возможно, российское военное руководство вписало туда даже легковые автомобили. Целью могло быть поразить как российкую публику, так, очевидно, и потенциальных противников - показать, настолько Россия сейчас мощная в военном плане. Удалось ли задуманное - увидим.

Обычно учения с таким названием предусматривают какую-то цель, по крайней мере теоретического противника, с которым Россия собирается воевать. Традиционно, во времена Советского Союза, таким противником был Китай. Но сегодня Китай участвует в этих учениях, а значит есть подозрение, что это так называемый византийский подход - удивить эту страну, как вероятного противника. Потому что то, что сейчас Путин публично вместе с китайским лидером печет блины, ест икру и запивает водкой - не является реальной характеристикой тех отношений, которые существуют и могут развиваться в будущем.

Стоит ли Украине опасаться этих учений? Фактор того, что Россия проводит учения фактически нон-стоп, нужно учитывать. Потому что это не просто кому-то захотелось и что-то организовали - все требует ресурсов и делается под определенные задачи. Нам не следует каждый раз реагировать на российские учения, но нужно держать порох сухим. А также понимать: угроза от России реальная, до сих пор существует, в ближайшее время останется на том же уровне, или увеличится.

Но это, опять же, не повод всех пугать, что завтра Россия перейдет в наступление.

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Алексей Мельник