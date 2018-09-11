УЗГА создаёт двигатель для самолёта L-410

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в ближайшее время приступит к стендовым испытаниям нового турбовинтового двигателя ВК-800С, сообщает ресурс ATO.ru.

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Данный двигатель предназначен для установки на чешский самолет L-410, сборка которого локализована на екатеринбургском предприятии.

По словам руководителя программы Михаила Пересадина, летные испытания двигателя планируется начать к лету 2019 года. После получения сертификата типа, примерно в 2020 году, мотор будет запущен в серийное производство. Некоторые работы по комплектующим для ускорения процесса были переданы другим российским компаниям.

Ресурс напоминает, что разработка ВК-800С ведется по поручению Минпромторга в рамках программы импортозамещения – конструкторам поручено использовать в двигателе лишь отечественные комплектующие. Ведомство уже разместило заказ на 2 самолета L-410UVP-E20 с двигателями российского производства.

На предприятии отметили, что в первую очередь создаваемый двигатель будет устанавливаться именно на L-410, поскольку уже существуют заказы на сам самолет. В перспективе же двигателями ВК-800С будут оснащаться и другие воздушные суда (о каких машинах идет речь, не поясняется).

Согласно информации, ВК-800С является турбовинтовой модификацией вертолетного турбовального двигателя ВК-800В, разработанного предприятием "ОДК-Климов". В настоящее время самолеты L-410UVP-E20 эксплуатируются в России с двигателями М601 и Н80 фирмы GE Aviation Czech.