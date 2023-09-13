Перелет нормальный: чешский самолет для РФ станет российско-белорусским

Когда планируют завершить сертификацию нового L-410 и будет ли он популярен у авиакомпаний

Кабмин скорректировал программу развития авиации до 2030 года, отложив поставки чешских самолетов L-410 в РФ до 2027 года (ранее в документах фигурировали и 2022-й, и 2023-й). Как рассказали в Минпромторге, проект производства будет переформатирован: теперь машину, которую производили совместно с Чехией, будут создавать с Белоруссией. Новый 19-местный самолет для местных авиалиний планируют сертифицировать в 2027 году. При этом российские авиакомпании от сдвига сроков поставок не пострадают, так как они не заказывали L-410 на ближайшие четыре года, выяснили «Известия». Ряд перевозчиков уже выразили интерес к проекту.

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Двухмоторный L-410, рассчитанный на 19 пассажиров, используют для полетов в труднодоступные районы на Дальнем Востоке и в Сибири. Машина выполняет местные перевозки. Производитель — чешская Aircraft Industries — до весны 2022 года принадлежал структурам акционеров Уральской горно-металлургической компании (УГМК), рассказывали источники «Известий». В апреле прошлого года чешский завод продали местной компании Omnipol, сообщалось на сайте организации. В России локализацией производства самолета занимался Уральский завод гражданской авиации (УЗГА).

Правительство РФ скорректировало в конце августа параметры программы развития авиаотрасли до 2030 года, отложив первые поставки чешского самолета L-410 до 2027 года. Это следует из опубликованного распоряжения кабмина. В предыдущей версии программы, утвержденной летом 2022-го, поставки этих бортов были расписаны и на 2022 год, и на 2023-й — вплоть до 2030-го, по 20 самолетов в год.

Макет турбовинтового самолета L-410 UVP-E20 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Как рассказали «Известиям» в Минпромторге РФ, проект L-410 переформатируют в новый — будет создан российско-белорусский борт на 19 кресел.

— До введения со стороны ЕС санкций на отечественную авиастроительную отрасль проект L-410 реализовывался совместно с чешской компанией Aircraft Industry. В настоящее время ранее существовавшая программа импортозамещения самолета переформатирована и расширена. Теперь в рамках совместного российско-белорусского проекта будет создана 19-местная машина, которая будет опираться на наработки по импортозамещенному L-410, — сообщил представитель министерства.

Самолет получит новые планер и ряд комплектующих, уточнили в Минпромторге. Проведение опытно-конструкторских работ по этому проекту и сертификация займут несколько лет — завершить процесс планируется в 2027 году, добавили в ведомстве.

Больше неизвестных

При этом, как считают в УЗГА, российские авиакомпании не пострадают от сдвига сроков, так как они и не заказывали L-410 с поставкой в 2022–2026 годах.

— УЗГА не имела контрактов на поставку этого самолета авиакомпаниям в указанный период. Поставок в адрес российских авиакомпаний в прошлом году также не осуществлялось ввиду отсутствия заказов, — сообщил «Известиям» представитель завода.

В программе развития авиаотрасли фигурировали 18 бортов с поставкой в 2022-м (причем утверждалось, что четыре борта поступили в I квартале года).

Самолет L-410 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Зато российские эксплуатанты демонстрируют серьезный интерес к будущему импортозамещенному российско-белорусскому самолету, утверждает пресс-секретарь УЗГА. Завод при этом продолжит осуществлять поддержку авиакомпаний запчастями, инструментом и оборудованием для эксплуатации имеющегося парка L-410 в рамках заключенных контрактов, заключил собеседник.

Опрошенные «Известиями» авиакомпании пока не очень много знают о будущем самолете. От УЗГА поступал запрос об обсуждении тактико-технических требований к проекту, сообщил замдиректора по развитию авиакомпании «Полярные авиалинии» Семен Харитонов.

— При условии реализации в приемлемые сроки и при разумной стоимости данный проект несомненно представляет интерес, — сообщил он.

Пока о его серийном производстве говорить преждевременно, как и о заказах на этот самолет, сказал «Известиям» представитель авиакомпании «Хабаровские авиалинии» Вадим Юрков.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров ранее сообщал, что этот самолет будет с неубирающимся шасси. Белорусский премьер-министр Роман Головченко в интервью российским СМИ также отмечал, что новый самолет станет летать на расстояния до 1,2 тыс. км и будет востребован у региональных авиалиний в республике.

Эксплуатация L-410

С использованием L-410 у российских авиакомпаний сейчас возникает всё больше сложностей из-за наличия в этих самолетах импортных комплектующих, несмотря на то что уровень локализации производства на УЗГА к 2021 году должен был достичь 72%. От их эксплуатации отказался уже второй перевозчик в РФ — компания «Камчатское авиационное предприятие» (КАП, входит в состав единого дальневосточного перевозчика «Аврора»), писала РБК. В начале года L-410 прекратила использовать компания «Комиавиатранс» из Коми. По данным издания, еще семь региональных перевозчиков в РФ используют эти самолеты, среди них «Полярные авиалинии» и «Хабаровские авиалинии».

Стратегией развития «Полярных авиалиний» на период до 2032 года (утверждена советом директоров компании в марте 2020-го), не было предусмотрено приобретение новых L-410, рассказал Семен Харитонов. Сейчас в парке перевозчика числится пять таких бортов.

— В сегменте воздушных перевозок пассажировместимостью до 19 мест планировалось приобретение ТВС-2ДТС, который ранее разрабатывался СибНИА имени Чаплыгина как воздушное судно до 14 мест. Но с 2019 года ведение НИОКР по самолету для местных воздушных линий было возложено Минпромторгом на «Байкал Инжиниринг» («дочка» УЗГА), — объяснил Харитонов отсутствие заказа на L-410.

Появление этого самолета в авиационной программе до 2030 года собеседник объясняет «большими надеждами у коллег-эксплуатантов» на скорый выпуск его локализованной в РФ версии.

Пассажирский самолет Let L-410 Источник изображения: Фото: ТАСС/Медведев Сергей

Как и другие перевозчики, «Полярные авиалинии» сейчас испытывают ограничение доступа к пулу запчастей и компонентов по этому самолету, трудности с обновлениям эксплуатационной документации. Проблема поэтапно решается развитием логистических схем, в основном через дружественные страны, добавил Семен Харитонов.

— Остаток ресурсов по L‑410UVP-E позволяет их плановую эксплуатацию до 2029 года. Сейчас они выполняют полеты по социально значимому маршруту Маган – Оймякон – Маган раз в неделю. Также на данном типе выполняются срочные санитарные задания, — уточнил собеседник.

В «Хабаровских авиалиниях» «Известиям» сообщили, что собирались приобрести в 2023 году у УЗГА два L-410, но в связи со сложившейся геополитической обстановкой и санкциями эти планы были пересмотрены. Сейчас сотрудничество с УЗГА ограничивается капитальным ремонтом самолетов этого типа: в июне перевозчик получил одну отремонтированную машину, в сентябре — отправил на завод еще одну.

— Данный тип самолета используется у нас для полетов практически по всему Хабаровскому краю: из краевого центра в Николаевск-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре, Аян, Чегдомын, Богородское, Херпучи, Чумикан, Советскую Гавань и другие, — сообщил представитель авиакомпании Вадим Юрков.

В «Авроре», КАП, «Сибирской легкой авиации», 2-м Архангельском объединенной авиаотряде, «Газпром авиа», «Аэросервисе» и «КрасАвиа» не ответили на запросы «Известий».

Как подчеркнул исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев, Aircraft Industryна на рубеже десятилетий выводила на рынок следующее поколение обсуждаемого самолета — L-410 NG (New Generation) — и российские авиакомпании были в нем заинтересованы. Но приобретать их было бы выгоднее, если бы модель уже была локализована.

Макет турбовинтового самолета L 410 UVP-E20 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Беда в том, что чехи до введения санкций так и не смогли согласовать локализацию производства L-410NG на УЗГА. Переговоры шли интенсивно — и они бы завершились благоприятно, если бы не ограничительные меры. А если говорить про старую версию — 410UVP-E20, УЗГА отчитывалась, что более 2/3 проекта удалось локализовать, но из Чехии везли агрегаты планера, — напоминает эксперт.

Сейчас же по проекту российско-белорусского самолета принято решение скорректировать его аэродинамическую схему, чтобы облегчить планер. Кроме того, для него будут использованы наработки по «Байкалу» — в первую очередь по силовой установке (ВК-800СМ) и авионике. Финальная сборка может быть организована в Белоруссии, считает Пантелеев, так как президент этой республики Александр Лукашенко недавно сделал заявления про «шальную мысль» об углублении производства гражданских самолетов в стране.

Анастасия Львова