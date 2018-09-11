В Китае спущен на воду первый собственный ледокол. Зачем?

В Китайской Народной Республике состоялся спуск на воду судна, которое, мягко говоря, не является характерным для нужд стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Речь идёт о ледоколе, который для Китая стал первым – собственной постройки. Ранее у КНР было судно ледового класса зарубежного производства. Это построенное в Херсоне судно, которое было выкуплено Китаем у Украины в 1994 году и названо "Сэюлун".

Китайская пресса со ссылкой на ассоциацию судовладельцев КНР сообщает, что церемония спуска на воду состоялась в Шанхайском порту. Ледокол "Сэюлун-2" ("Снежный дракон-2") начали строить около двух лет назад.

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Стоимость реализации проекта по строительству "Снежного дракона-2" составила около миллиарда юаней (около 153 млн в долларовом эквиваленте).

Окончательно войдёт китайский ледокол в строй в 2019 году. "Снежный дракон-2" способен двигаться при толщине льда до 1,5 метров. При этом длина самого ледокола составляет более 122 м.

В Китае не скрывают того, что намереваются активно участвовать в освоении Арктики. Это несмотря на то, что Китай не относится к числу государств арктической зоны.

Ранее в прессе США появилась статья о том, что в случае глобального потепления у России появятся экономические преимущества при эксплуатации Северного морского пути.