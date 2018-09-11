ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США

ЦАМТО, 10 сентября. В рамках работы "Гидроавиасалона-2018" 8 сентября был подписан контракт на поставку десяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США.

Контракт подписали генеральный директор – генеральный конструктор ТАНТК Юрий Грудинин и президент компании Seaplane Global Air Services Патрик Массарди.

Контракт предусматривает поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на шесть таких самолетов. Первые два самолета будут оснащены двигателями Д-436ТП, остальные – двигателями SAM-146.

Генеральный директор ТАНТК Ю.Грудинин так оценил заключенное соглашение: "за прошедшие годы самолет-амфибия Бе-200ЧС прекрасно зарекомендовал себя в МЧС России и в Европе. Он изначально создавался в качестве противопожарного самолета с возможностью забора 12 тонн воды за 20 секунд. Мы надеемся, что этот заказ станет началом большого продвижения компанией Seaplane Global Air Services наших самолетов Бе-200ЧС на американский и европейский рынки".

В свою очередь, президент компании Seaplane Global Air Services П.Массарди заявил, что "мы взяли на себя обязательства помогать своим заказчикам бороться с лесными пожарами с использованием самого эффективного самолета, имеющегося на рынке, и поэтому мы остановили свой выбор на самолете Бе-200 с учетом его скоростных характеристик, дальности полета и количества сбрасываемой воды, и наши пилоты готовы летать на этом выдающемся самолете".

В 2003 г. самолет-амфибия Бе-200ЧС был сертифицирован Авиационным регистром МАК по нормам АП-25. В 2007 г. было получено дополнение к сертификату типа, позволяющее использовать Бе-200ЧС для перевозки 43 пассажиров на маршрутах средней протяженности при базировании, как на аэродромах, так и на воде. В 2010 г. был получен европейский сертификат типа (EASA). В данный момент самолет Бе-200ЧС серийно выпускается в Таганроге.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".