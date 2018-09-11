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11.09.2018
ЦАМТО

Россия поставляет системы для борьбы с БЛА в Сербию и Южную Осетию

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Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы Пищаль. Архивное фото
Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы Пищаль. Архивное фото.
Источник: © Пресс-служба Концерна "Автоматика" (Ростех)

ЦАМТО, 10 сентября. Россия поставляет противодронные ружья "Пищаль" и стационарные радиоэлектронные комплексы "Таран", предназначенные для борьбы с БЛА, в Сербию и Южную Осетию.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил первый заместитель генерального директора – генеральный конструктор концерна "Автоматика" (входит в Ростех) Сергей Букашкин.

"Оба представленных образца мы поставляем в Сербию и Южную Осетию", – сказал С.Букашкин в ходе доклада министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову во время его обхода экспозиции "Гидроавиасалона-2018".

По словам генконструктора, стационарный комплекс "Таран" для борьбы с БЛА работает на дальности 3 км, а ружье "Пищаль" – на 2,5 км. "Есть вариант (противодронного комплекса – ред.) на базе бронеавтомобиля "Тигр", который обеспечивает дальность до 10 км", – цитирует "РИА Новости" С.Букашкина.

Ранее представитель концерна "Автоматика" сообщил "РИА Новости", что ружье "Пищаль" было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить БЛА и подавить навигацию и связь беспилотника на всех возможных частотах, отмечает агентство.

10.09.2018
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Персоны
Мантуров Денис
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