Войти
31.08.2018
ЦАМТО

Подписан контракт на поставку ВС Франции 3-го и 4-го комплексов БЛА MQ-9 "Рипер"

180
0
0
БПЛА MQ-9
БПЛА MQ-9.
Источник: Global Look Press/Gene Blevins

ЦАМТО, 30 августа. МО США объявило о подписании командованием ВВС США с General Atomics Aeronautical Systems Inc. контракта на поставку 3-го и 4-го комплексов БЛА MQ-9 "Рипер" версии Блок.5 для ВС Франции.

Стоимость контракта, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 123 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии компании в г.Повэй (шт.Калифорния) и должны быть полностью завершены к 1 мая 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, 27 июня 2013 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой поставке Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер", связанного оборудования и услуг, общая стоимость которых на тот момент оценивалась в 1,5 млрд. долл.

Подготовленный в августе 2013 года "Закон о военных программах на 2014-2019 гг." предусматривал покупку для ВС Франции 4 комплексов, в состав каждого из которых войдут три БЛА. Их стоимость оценивалась в 670 млн. евро (около 874 млн. долл.). Предполагается, что все 12 аппаратов будут приняты на вооружение к 2019 году и останутся в эксплуатации до 2023-2025 гг., после чего Франция намерена закупить БЛА европейской разработки.

Как было заявлено при закупке "Рипер", на начальном этапе БЛА будут применяться для ведения разведки, а возможность оснащения их вооружением будет рассмотрена позднее.

В декабре 2013 года МО Франции получило первый беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Рипер", включая два БЛА и наземную станцию управления. Третий БЛА был передан ВВС Франции в апреле 2015 года. Все БЛА выполнены в версии Блок.1 и не несут вооружение. Заказ на поставку второго БАК на базе БЛА MQ-9 "Рипер" МО Франции разместило в июле 2015 года, третьего – в декабре 2015 года, четвертого – в декабре 2016 года. Поставка второго комплекса началась в январе 2017 года.

Местом постоянного размещения поставленных БЛА является 709-я авиабаза "Коньяк". Один из полученных БЛА применяется на авиабазе для подготовки персонала. Остальные аппараты в составе 1/33-й эскадрильи сейчас развернуты на экспедиционной базе "Ниамей" (Нигер) для поддержки операции "Бархан". Общий налет БЛА превысил 21 тыс. часов.

Третий и четвертый комплексы будут поставлены в версии Блок.5, которая может нести полезную нагрузку для радиоэлектронной разведки, оснащаться отдельными каналами обмена информацией для пилотирования БЛА, управления боевыми системами и передачи данных. Поставленные первоначально БЛА версии Блок.1 впоследствии также должны быть модернизированы к версии Блок.5.

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
01.11.2016
Состояние и перспективы ВВС Франции
05.05.2016
Великобритания приобретет беспилотные летательные аппараты Certified Predator B
25.11.2015
Правительство Испании одобрило покупку БЛА MQ-9 «Рипер» для ВС страны
07.08.2015
Минобороны Испании планирует закупить четыре беспилотника
29.01.2014
Мировой рынок беспилотников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 04:55
  • 18
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 31.08 04:29
  • 2
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
  • 31.08 01:02
  • 2
В России ответили на критику "Арматы"
  • 31.08 00:06
  • 16
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 23:33
  • 20
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 23:27
  • 11
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 30.08 22:00
  • 1
НАСА планирует отказаться от "Союзов"
  • 30.08 21:29
  • 1
ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР
  • 30.08 21:20
  • 1
Самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат модульную авионику
  • 30.08 21:01
  • 29
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 20:27
  • 2
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 20:21
  • 36
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 18:52
  • 7
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 18:45
  • 18
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 30.08 18:13
  • 6
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?