Подписан контракт на поставку ВС Франции 3-го и 4-го комплексов БЛА MQ-9 "Рипер"

ЦАМТО, 30 августа. МО США объявило о подписании командованием ВВС США с General Atomics Aeronautical Systems Inc. контракта на поставку 3-го и 4-го комплексов БЛА MQ-9 "Рипер" версии Блок.5 для ВС Франции.

Стоимость контракта, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 123 млн. долл. Работы будут выполнены на предприятии компании в г.Повэй (шт.Калифорния) и должны быть полностью завершены к 1 мая 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, 27 июня 2013 года Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой поставке Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 беспилотных летательных аппаратов MQ-9 "Рипер", связанного оборудования и услуг, общая стоимость которых на тот момент оценивалась в 1,5 млрд. долл.

Подготовленный в августе 2013 года "Закон о военных программах на 2014-2019 гг." предусматривал покупку для ВС Франции 4 комплексов, в состав каждого из которых войдут три БЛА. Их стоимость оценивалась в 670 млн. евро (около 874 млн. долл.). Предполагается, что все 12 аппаратов будут приняты на вооружение к 2019 году и останутся в эксплуатации до 2023-2025 гг., после чего Франция намерена закупить БЛА европейской разработки.

Как было заявлено при закупке "Рипер", на начальном этапе БЛА будут применяться для ведения разведки, а возможность оснащения их вооружением будет рассмотрена позднее.

В декабре 2013 года МО Франции получило первый беспилотный авиационный комплекс (БАК) "Рипер", включая два БЛА и наземную станцию управления. Третий БЛА был передан ВВС Франции в апреле 2015 года. Все БЛА выполнены в версии Блок.1 и не несут вооружение. Заказ на поставку второго БАК на базе БЛА MQ-9 "Рипер" МО Франции разместило в июле 2015 года, третьего – в декабре 2015 года, четвертого – в декабре 2016 года. Поставка второго комплекса началась в январе 2017 года.

Местом постоянного размещения поставленных БЛА является 709-я авиабаза "Коньяк". Один из полученных БЛА применяется на авиабазе для подготовки персонала. Остальные аппараты в составе 1/33-й эскадрильи сейчас развернуты на экспедиционной базе "Ниамей" (Нигер) для поддержки операции "Бархан". Общий налет БЛА превысил 21 тыс. часов.

Третий и четвертый комплексы будут поставлены в версии Блок.5, которая может нести полезную нагрузку для радиоэлектронной разведки, оснащаться отдельными каналами обмена информацией для пилотирования БЛА, управления боевыми системами и передачи данных. Поставленные первоначально БЛА версии Блок.1 впоследствии также должны быть модернизированы к версии Блок.5.