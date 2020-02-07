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Марокко получило три израильских беспилотных летательных аппарата IAI Heron

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Как сообщают французские ресуры, 26 января 2020 года ВВС Марокко получили из Франции три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета (класса MALE) Heron производства израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI), ранее входивших в состав французских ВВС. Вместе с аппаратами поставлена наземная станция управления и различное оборудование и запчасти.

Беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета IAI Heron (Harfang) ВВС Франции (французская регистрация F-SDAU, бортовой номер "1021") на авиабазе Баграм в Афганистане, 11.07.2009 (с) Felicia Juenke / ВВС США

Поставка была произведена по заключенному Марокко еще в 2014 году контракту французской компанией Dassault Aviation, которая согласовала данную продажу с израильскими властями и c IAI. Итоговая стоимость контракта составила около 48 млн долл.

Четыре БЛА IAI Heron и две наземные станции управления были приобретены ВВС Франции в Израиле в 2009-2010 годах через объединение EADS (ныне Airbus Group) для использования в интересах французского контингента в Афганистане. В ВВС Франции данные БЛА имели обозначение Harfang и были частично оснащены установленным EADS разведывательным оборудованием французского производства. Один аппарат был списан после аварии в Афганистане в 2009 году. Три оставшиеся БЛА ВВС Франции планировали снять с вооружения в 2014 году с их заменой начавшими поступать с 2013 года закупленные Францией американские БЛА General Atomics MQ-9 Reaper, в связи с чем в 2014 году и был заключен контракт на продажу трех оставшихся Heron (Harfang) Марокко. Однако в итоге ВВС Франции продлили их эксплуатацию у себя до начала 2018 года, и в результате ВВС Марокко получили три этих аппарата только теперь.

Сообщается, что при использовании в ВВС Франции БЛА Heron (Harfang) имели практическую продолжительность полета до 52 часов. Система управления основана на использовании спутникового канала.

Стоит отметить, что Марокко и ранее было практически единственной арабской страной, поддерживавшей хотя бы ограниченное военное-техническое сотрудничество с Израилем (на антиалжирской основе).

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