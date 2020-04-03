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Военное обозрение

В США начались полёты первого серийного ударного БПЛА MQ-9B SkyGuardian

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Источник изображения: topwar.ru

В США начались летные испытания первой серийной версии сертифицируемого ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9B SkyGuardian. Первый полет состоялся 30 марта 2020 года на аэродроме предприятия в Эль-Мираж в Калифорнии и был признан полностью успешным.

Беспилотник разработан американской компанией General Atomics Aeronautical Systems, компания намерена сертифицировать первую серийную версию MQ-9B SkyGuardian и приступила к ее летным испытаниям. Окончательная задача программы испытаний - довести ударный беспилотник до возможности регистрации воздушных властей США и некоторых стран Европы, после чего он будет допущен к полетам в общем с пилотируемыми воздушными аппаратами воздушном пространстве.

Средневысотный беспилотник MQ-9B разработан на базе ударного аппарата MQ-9 Reaper, его первый полет состоялся в конце 2016 года. В отличие от базовой версии MQ-9 Reaper беспилотник SkyGuradian оборудован антиобледенительной системой и системой предупреждения столкновений в воздухе авиационного стандарта TCAS. Кроме того, аппарат оборудован усовершенствованными системой автоматических взлета и посадки и разведывательной оптико-электронной и инфракрасной видеосистемой высокой четкости.

Аппарат способен выполнять полеты на скорости до 388 километров в час и на высоте до 14 тысяч метров. Продолжительность полета составляет до 35 часов. Аппарат оснащен модульной системой управления вооружением, позволяющей эксплантатам запускать с него ракеты собственной разработки.

Предполагается, что их первым оператором, наряду с США, станет Британия. Интерес к приобретению БЛА также проявили военные ведомства Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Дании, Норвегии и Австралии.

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