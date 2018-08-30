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30.08.2018
ИноСМИ

Апостроф (Украина): Россия начала подготовку к мировой войне. Украина в числе главных врагов

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Тактические учения ЮВО в Волгоградской области
Тактические учения ЮВО в Волгоградской области.
Источник: © РИА Новости, Кирилл Брага

Крупнейшие военные учения «Восток-2018», которые пройдут в Центральном и Восточном военных округах Российской Федерации, означают лишь одно — Кремль активно готовится к мировой войне из-за нарастания ее угрозы. Такое мнение высказал «Апострофу» военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, комментируя проведение в России самых масштабных военных учений с 1981 года.


В связи с учениями "Восток-2018" готовиться следует всем: это непосредственная подготовка [России] к мировой войне. Официально Россия уже по меньшей мере пять лет готовится к мировой войне, которая должна скоро начаться. Такова оценка угроз Генеральным штабом РФ: нарастает угроза войны, либо глобальной ядерной, либо серии крупных региональных войн вроде общеевропейской.

Российские военные предполагают нападение со всех сторон, строят периметр обороны на всех направлениях. Но главный враг, конечно, - Америка, а также ее союзники и сателлиты вроде Украины. По количеству мобилизованных сил - 300 тысяч человек - ясно, что это подготовка к глобальной войне. Столько людей не нужно для какого-то локального конфликта.

Это проверка возможностей выдвижения, мобилизации и снабжения такой группировки в 300 тысяч. Думаю, в следующем году на "Кавказе" будет уже 400 тысяч. Но думаю, и в прошлом году на учениях "Запад" было задействовано не меньше 300 тысяч. Хотя, конечно, официально звучат другие цифры. А до этого на учениях "Кавказ-2016" официально было 223 тысячи. То есть количество меняется по нарастающей.

Главное в этих больших стратегических учениях - это отработка мобилизации и логистики. Развернуть войска можно в любом направлении. Главное, чтобы можно было развернуть.

Стоит отметить, что эти учения более масштабные, чем самые крупные советские учения "Запад-1981", когда предполагалось, что мировая война начнется в любую секунду.

Россия всегда действовала "только оборонительно", уже 500 лет. Поэтому в результате "справедливых и оборонительных" войн территория России увеличилась в 50 раз по сравнению с размером маленького Московского княжества. Лучшая защита для Кремля - это нападение. И Россия как всегда планирует войну со всем Земным шаром. Хотя, конечно, у Кремля есть союзники, например, Киргизия…

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Павел Фельгенгауэр

29.08.2018
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