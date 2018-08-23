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23.08.2018
Российская газета

На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку

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Маскирующее покрытие
Маскирующее покрытие.
Источник: Илья Максимов/РГ

Ростех на форуме "Армия-2018" впервые представил уникальное маскирующее покрытие для боевой техники и экипировки солдат, которое способно мимикрировать под цвет окружающей среды.

Возможности материала демонстрируются на примере солдатского шлема. Увидеть покрытие-хамелеон можно в постоянно действующей экспозиции корпорации в парке "Патриот". Специализированный электроуправляемый материал, которым покрыт прототип шлема, способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей среды. В будущем материал сможет отображать динамические изменения интенсивности цвета, имитируя сложные графические изображения, например, колебания листвы при порывах ветра. Разработку в составе Ростеха ведут холдинг "Росэлектроника" и ЦНИИточмаш.

"Существующие виды маскировки не изменяют своих маскирующих свойств в зависимости от изменения фона. Например, если солдата не видно в лесу на фоне листвы, то он будет заметен на фоне песка или снега. Инновационное покрытие, созданное "Росэлектроникой", дает уникальные возможности для маскировки. Принцип его действия мы демонстрируем на примере одного элемента солдатской экипировки - шлема. Однако возможности его применения гораздо шире. Это может быть и одежда, и оружие, и боевая техника", - рассказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Сергей Абрамов.

Покрытие легко наносится на основу, что позволяет осуществлять ремонт покрытия в полевых условиях. Энергопотребление в непрерывном режиме адаптации не превышает показателей энергосберегающей лампы. Масса покрытия составляет всего несколько сот граммов на квадратный метр.

В перспективе технология может быть востребована и в гражданских отраслях. Например, в текстильной промышленности с ее помощью может создаваться одежда, которая будет менять цвет и рисунок в зависимости от пожеланий владельца.


Сергей Птичкин

21.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росэлектроника
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
АРМИ-20XX
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