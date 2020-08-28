Главные премьеры "Армии-2020". Какую технику показали на оборонной выставке впервые

ТАСС — о самых интересных образцах вооружения и техники, а также некоторых новых разработках российских оборонщиков, которые привлекли внимание военных специалистов и журналистов
Более полутора тысяч организаций и оборонных предприятий продемонстрировали около 28 тыс. экспонатов на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Госкорпорация "Ростех" представила более 1100 видов вооружений, военной, гражданской и спецтехники, из которых порядка 70 ранее не демонстрировались. Среди наиболее интересных образцов - новейшие комплексы противодействия беспилотникам, инновационные системы для бронетехники, а также системы управления и связи. Множество разработок оборонки было посвящено медицине и борьбе против вирусов.
Также посетителям была представлена уникальная экспозиция "Аллея танкпрома", посвященная 100-летию отечественного танкостроения. Там можно было увидеть не только исторические экспонаты, но и современные образцы разработки концерна "Уралвагонзавод", такие как танк Т-14 и БМП Т-15 "Армата", поступающие на вооружение нашей армии новые танки Т-72Б3М и Т-80БВМ.
Багги-"Тигр", "Стрела" и "Манул"
На форуме представлено большое количество колесной бронетехники. Из 16 машин Военно-промышленной компании (ВПК) шесть демонстрируются впервые. Также была показана колесная БПМ К-17 "Бумеранг".
Высокоманевренный внедорожник багги-"Тигр" имеет открытый кузов и возможность установки нескольких пулеметов. Разработчики считают, что машина удачно подходит для подразделений спецназа и Сил специальных операций МО РФ, ведь его предназначение - рейды по тылам противника.
Багги-"Тигр"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Он создан на основе шасси специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 с установкой на него турбодизеля, развивающего максимальную мощность 240 л.с., совмещенного с автоматической коробкой передач. На багги смонтированы кронштейны для установки 12,7-мм пулемета "КОРД" и трех 7,62-мм пулеметов ПКП "Печенег" (или ПКМ), двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).
Бронеавтомобиль легкого класса семейства "Стрела", который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Изготовлен первый экспериментальный образец машины. Рядом в общем строю стоит и плавающий гусеничный снегоболотоход 5901, способный перевозить грузы массой до 5 т. Полная масса машины при этом составляет 16 т.
Бронеавтомобиль легкого класса семейства "Стрела"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Выставлена и экспортная модификация бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 на базе узлов и агрегатов автомобиля "Атлет". Рядом представлен бронетранспортер БТР-82АТ с комплектом защитных и решетчатых экранов и дистанционно управляемым боевым модулем БТР-БМ. По составу комплекса вооружения, защищенности и возможностям решения тактических и огневых задач он, по сути, превратился в колесную БМП. Разработчики отмечают, что благодаря реализованным мерам коэффициент его боевой эффективности по сравнению с БТР-82А возрос в 1,2 раза.
Бронетранспортер БТР-82АТ
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Холдинг "Высокоточные комплексы" показал новую боевую машину пехоты (БМП) "Манул", ориентированную в первую очередь на экспортных заказчиков. Как сообщил ТАСС главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха Сергей Абдулов, "существует тенденция выхода [десанта] в кормовой части, то есть через заднюю аппарель, машина сделана с ее учетом, моторно-трансмиссионное отделение расположено спереди".
Боевая машина пехоты (БМП) "Манул"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
В базовой версии "Манул" оснащается таким модулем "Бумеранг" с 30-мм пушкой и четырьмя управляемыми ракетами. Степень унификации с БМП-3 составляет порядка 50%.
Интерес у публики своим футуристическим видом вызвала и гражданская новинка форума - автомобиль "Дрозд". Это полноприводная глиссирующая амфибия - для передвижения по воде автомобиль убирает колеса. Скорость на земле - 100 км/ч, на воде - 70. Мореходность - 3 балла. Полный вес - 3500 кг.
Боевая машина пехоты (БМП) "Манул"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
"Абакан", "Торнадо-С" и "Гермес"
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые продемонстрировал пусковую установку 51П6Е2 нестратегической ПРО "Абакан" и зенитную ракетную систему (ЗРС) "Антей-4000" (экспортную версию С-300В4).
ЗРС "Антей-4000" (справа)
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС
"Антей-4000" в результате модернизации значительно повысила боевые возможности. Дальность поражения аэродинамических целей зенитными управляемыми ракетами 9М83МЭ возросла со 130 до 150 км, а 9М82МДЭ - с 350 до 380 км. Высота поражения аэродинамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась с 30 до 33 км.
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" предназначен для борьбы с баллистическими целями. Минимальная ЭПР уничтожаемых целей - 0,02 м. Максимальная дальность поражения 30 км, высота - 25. Одновременно на одну цель могут наводиться две ракеты. Интервал между пусками - до двух секунд.
Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Еще среди новинок вооружения - управляемые снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". В отличие от предшественников, теперь каждый снаряд может поражать отдельную цель. Дальность полета - до 120 км.
Управляемые снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С"
Источник изображения: © Пресс-служба госкорпорации Ростех
"Ракета "Торнадо-С" стала первой, у которой вращается вокруг своей продольной оси только хвостовой блок ракетной части, а сама ракетная и головная части боеприпаса сохраняют статичное положение. Это обеспечивает неразрывную связь со спутником, что, в свою очередь, повышает точность поражения цели. Точность стрельбы снарядов в 15-20 раз выше, чем у снарядов РСЗО "Смерч", - рассказал на форуме гендиректор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов. - До "Торнадо-С" управляемых снарядов в реактивной артиллерии ранее не применялось".
Конструкторское бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова впервые показало высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. "Он является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (в составе Ростеха). О разработке стало известно в 2015 году.
Высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Его ракета имеет автономную систему наведения по принципу "выстрелил - забыл". В состав "Гермеса" входит несколько беспилотников разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.
Беспилотники и анти-БЛА
По сравнению с предыдущими форумами на "Армии-2020" значительно повысился интерес многих предприятий к разработкам в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В этом году количество представленных моделей беспилотников выросло значительно. Так, группа "Кронштадт" показала на открытой площадке сразу целую линейку новых БЛА - аппарат радиолокационного дозора "Гелиос", разведывательно-ударный "Сириус" и скоростной ударный "Гром". Причем все они были с образцами целевой нагрузки, часть боеприпасов собственной разработки.
Скоростной ударный БЛА "Гром"
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС
Еще один разработчик и производитель беспилотников - компания "Радар ммс" - впервые показал БЛА вертолетного типа, предназначенный для поисково-спасательных операций МЧС России.
БЛА вертолетного типа
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
"Он является единственным в России БЛА вертолетного типа, успешно прошедшим испытания с различными нагрузками в вертикальной аэродинамической трубе в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Комплекс состоит из самого аппарата и наземной мобильной станции управления на базе микроавтобуса Ford Transit. Его масса - 45 кг, может выполнять полет на высоте до 1500 м в течение двух часов.
Также множество новинок в области противодействия БЛА представил входящий в госкорпорацию "Ростех" концерн "Автоматика". Среди них - переносной комплекс противодействия дронам "Бастион-Автоматика", обновленный переносной комплекс подавления БЛА "Купол-ПРО", а также мобильный автоматизированный комплекс противодействия "Рубеж-Автоматика".
Мобильный автоматизированный комплекс противодействия "Рубеж-Автоматика"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Последний может размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений, имеет максимальный радиус действия по обнаружению и противодействию. "Бастион" - более компактная система, но среднего радиуса действия. Комплексы осуществляют работу как в ручном, так и в автоматическом режиме. На выставке можно было наблюдать, как обеспечивается обнаружение БЛА, их идентификация, а также как активизируются средства радиоэлектронного подавления.
"Купол-ПРО" воздействует на дроны в определенном периметре, то есть накрывает территорию своеобразным куполом. Он обладает меньшим радиусом действия (до 2,5 км над охраняемой территорией), зато максимально мобилен.
Мобильную версию комплекса противодействия БЛА "Атака-DBS" показала "Росэлектроника". Он блокирует каналы связи и спутниковой навигации беспилотников. Под действием комплекса дрон теряет с пультом управления связь и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо совершает аварийную посадку, либо возвращается в точку запуска. Время реакции системы составляет 0,1 секунды.
"Спрут", "Витязь" и "Сервал"
Впервые за новейшую историю России на "Армии-2020" представлен перспективный легкий буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ РФ.
Легкий буксировщик военных водолазов "Спрут"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Он разработан на заводе "Буревестник" в инициативном порядке в этом году. Имеется в единственном экземпляре и, что наиболее важно, уже прошел заводские испытания и по своим подтвержденным ТТХ превзошел все существующие аналоги в мире. "Спрут" выполнен на 100% из отечественных комплектующих, силовых агрегатов и аккумуляторных батарей.
В первый день работы выставки новинку уже оценило командование флота, проявив к нему большой интерес. Аппарат предназначен для доставки боевых пловцов, спецгруза и снаряжения до места высадки или до границы района возможного обнаружения гидроакустическими средствами.
Еще одна подводная новинка - "Витязь". Именно он стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим в мае этого года самой глубокой точки Мирового океана - Марианской впадины. Создан ЦКБ МТ "Рубин" (в составе Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).
Глубоководный аппарат "Витязь"
Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС
"Продолжаем работу по "Витязю". Продлеваем этот проект еще на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль, еще более насыщенный интеллектуальными приборами", - сообщил на форуме заместитель руководителя направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко. Стало известно, что ВМФ планирует получить аппараты "Витязь" для военных целей.
В павильоне ОСК можно было увидеть модель малой подлодки прибрежного действия "Сервал" (П-750Б). Разработчик - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".
Модель малой подлодки прибрежного действия "Сервал" (П-750Б)
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Судя по концепт-макету, в проекте реализуются новые технические решения и принципы. В частности, лодка получит воздухонезависимую энергоустановку, с помощью которой в разы повысится продолжительность нахождения под водой. Также предлагается модульная архитектура вооружений. В носовой части лодки под легким корпусом могут размещаться 533-мм торпедные аппараты, средства самообороны и безэкипажная техника различного назначения.
В описании к макету указано, что "Сервал" предназначен для нанесения ударов по береговым стационарным объектам противника, уничтожения надводных и подводных кораблей, скрытных транспортировки, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп, ведения радиотехнической разведки. Экипаж - до 20 человек. Скорость - 18 узлов. Дальность плавания - до 4300 миль. Глубина погружения - 300 м.
"Полоз", бесшумный пистолет и смарт-ружье
Ряд новинок в области стрелкового вооружения представил концерн "Калашников". Среди них - легкий пулемет РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный под патрон 5,45 мм), автомат АК-19 (новейшая версия автомата АК-12 под патрон НАТО 5,56 мм) и синхронизированное с гаджетами смарт-ружье МР-155 Ultima.
Охотничье смарт-ружье MP-155 Ultima производства концерта "Калашников"
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС
"Ultima - это больше наш шаг в область и в индустрию развлечений. Я думаю, что это первый продукт в этом направлении и мы будем его развивать. Кто знает, может, эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски", - сообщил гендиректор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.
Ежегодно высокий интерес у иностранных делегаций вызывает экспозиция Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, в составе Ростеха). В этом году из 56 экспонатов 22 демонстрировались впервые. Среди них новые пистолеты - спортивный "Аспид" и компактный "Полоз" 9х21 мм, который был разработан в инициативном порядке в рамках ОКР "Удав" для армии.
Пистолет "Полоз"
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС
По словам начальника отдела по разработке стрелкового вооружения института Вадима Малинникова, конструкция позволяет легко адаптировать пистолеты под нужды пользователя за счет смены рукояток различного типа и использования магазинов различной вместимости (от 15 до 23 патронов).
Впервые показан пистолет для спецназа ПСС-2, обладающий минимальным уровнем шумности. "ПСС-2 отличается от пистолета ПСС-1, принятого на вооружение в 1984 году, затворной рамой и ударно-спусковым механизмом, в которых применены элементы модернизированного самозарядного пистолета Сердюкова СР.1М", - сообщил ТАСС представитель предприятия. Он выполнен под новый патрон СП-16, принятый на вооружение в 2011-м и отличающийся повышенной пробивной способностью.
Бесшумный пистолет ПСС-2
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС
ПСС-2 оснащен подствольной направляющей для целеуказателей и фонарей, боковой кнопкой сброса магазина и эргономичной рукоятью. Звук выстрела практически бесшумный.
За ними будущее
Яркая премьера форума - экзоскелет с активной поддержкой коленного сустава. Это разработка партнера ЦНИИточмаш - НИИ механики МГУ им. Ломоносова.
Экзоскелет с активной поддержкой коленного сустава
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Экзоскелет служит для облегчения перемещения по неровной местности и лестницам. По данным разработчиков, на 25% снижает нагрузку на коленный сустав при ходьбе и подъемах. Его стопы содержат управляющие датчики, которые адаптируются под вес человека.
Владимир Буданов, заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова
"Когда нога нагружена, то коленный сустав активизируется. Если мы ногу переносим, то двигатель не работает и не мешает движению. Идея этого решения в том, чтобы просто помочь человеку делать то, что он хочет. Например, через что-то перешагнуть. А в принципе, если мы идем по ровной местности, то это не очень нужно, потому что и пассивный экзоскелет на ровной местности с задачей разгрузки человека справляется", - рассказывает Буданов.
Еще одна новика, за которой будущее, - многофункциональный комплекс "Рать". Это первый российский мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками с системой направленного лазерного уничтожения. Он создан специалистами холдинга "Росэлектроника" (в составе Ростеха) на базе специального бронеавтомобиля.
Многофункциональный мобильный комплекс "Рать"
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС
В его составе - радиолокационная станция, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного сверхвысокочастотного подавления и направленного лазерного уничтожения.
Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.
"Рать" способна обнаруживать дроны на расстоянии до 3,5 км, осуществлять направленное подавление каналов управления БЛА в радиусе до 2,5 км. При несанкционированном вторжении нескольких объектов блокирует их каналы связи и спутниковой навигации. Также оператор может физически уничтожить дрон с помощью лазера.
Еще один необычный образец - автоматизированная интеллектуальная система управления роботами на основе нейросетей. В холдинге "Росэлектроника" заверяют, что ее применение позволит повысить эффективность боевых систем более чем в три раза за счет минимизации участия человека.
Автоматизированная интеллектуальная система управления роботами на основе нейросетей
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Росэлектроника"
"Система может управлять смешанными подразделениями, состоящими из традиционных средств поражения и роботизированных комплексов. Таким образом, вопрос о ее применении стоит уже сегодня, поскольку сейчас на вооружении уже находятся несколько робототехнических комплексов военного назначения, в частности средства разведки - как наземные, так и БЛА, а также средства поражения, оснащенные современными автоматизированными системами управления наведения огнем", - сообщил ТАСС генеральный директор АО "Радиозавод" Олег Ратников.
После обнаружения цели средствами разведки - спутником, дроном или радиолокационной станцией - данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения - ракетным, реактивным или артиллерийским комплексам. Кроме военных она может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения и управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой.
Спецназу нужен "Шторм"
Холдинг "Вертолеты России" (в составе Ростеха) на статической экспозиции представил один из самых защищенных и мощных военно-транспортных вертолетов в мире - Ми-171Ш "Шторм". Как рассказал ТАСС заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ) Михаил Карпушкин, серийное производство модернизированной машины начнется в 2022 году. Одно из основных ее отличий - высокий уровень универсальности применения.
Вертолет Ми-171Ш "Шторм" и багги
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Михаил Карпушкин, заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию У-УАЗ
По сравнению с ранее разработанными военно-транспортными вертолетами семейства Ми-8/17 обновленный Ми-171Ш получил усиленные средства защиты. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и аппарель в корме дают возможность сверхбыстрой высадки, а также позволяют перевозить багги типа "Чаборз", который также демонстрировался на площадке рядом с вертолетом.
"Багги выезжает, выполняет задачу, возвращается на борт, и все улетают. Сейчас все это как раз в ходе испытаний проверяется. И это будет действительно эффективное средство", - отмечает Карпушкин.
Существенно усилено и бортовое вооружение. "Особенность машины - применение комплекса управляемого вооружения, в частности ракет "Атака", которые способны уничтожать танки", - добавил Карпушкин, отметив, что на вертолете впервые установлены тяжелые пулеметы "Корд" как на закрепленных фермах, так и в проемах сдвижных дверей. Получил "Шторм" и новые двигатели ВК-2500-03, способные эффективно работать в условиях высокогорья и в жарком климате.
На статике был представлен опытный образец модернизированного боевого вертолета Ми-35П, который уже пошел в серию. Машина получила передовую обзорно-прицельную систему, современный пилотажный комплекс и модернизированный прицельно-вычислительный комплекс для автоматического сопровождения целей разработки холдингов "Швабе" и КРЭТ. Обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л, используемую на Ми-35П, можно было увидеть в демоцентре Ростеха.
Вертолет Ми-35п
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Кроме этого можно было еще увидеть лопасть с саблевидной законцовкой для вертолетов будущего. Она позволят повысить летно-технические характеристики, и в первую очередь максимальную скорость боевых машин. В настоящее время такие лопасти проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н.
На входе парка "Патриот" всех гостей встречал ставший уже известным ударный вертолет Ка-50 "Черная акула", который на форуме демонстрировался впервые.
Вертолет Ка-50 "Черная акула"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Именно на его базе в 1997 году был создан двухместный вариант для круглосуточного применения - Ка-52 "Аллигатор", который сейчас состоит на вооружении нашей армии.
Оборонка против вируса
Помимо вооружения на "Армии-2020" госкорпорация "Ростех" показала целый ряд продукции для противодействия COVID-19, в том числе - потоковые тепловизоры, различное медоборудование и даже разработку для выявления коронавируса в воздухе.
Это решение впервые на форуме продемонстрировал холдинг "Швабе". Автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов "Детектор-БИО" создан в партнерстве НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и Красногорского завода им. С.А. Зверева.
Комплекс "Детектор-Био"
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС
Прибор предназначен для выявления в помещении бактерий, токсинов и различных вирусов, в том числе COVID-19. Он индицирует одновременно до 86 маркеров возбудителей инфекционных заболеваний. Анализ пробы воздуха занимает в среднем от десяти минут до получаса, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов, а автономность работы без привлечения оператора составляет не менее семи дней.
"Детектор-БИО" - уникальная отечественная разработка, аналогов на внутреннем рынке у нее нет. Она предназначена для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, таких как аэропорты, вокзалы и метро, на инфраструктурных объектах, при проведении массовых мероприятий. Изделие уже прошло государственные испытания", - сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Швабе" - директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин.
Всего же госкорпорация "Ростех" на форуме представила 15 разработок, которые помогают предотвратить распространение коронавируса. Некоторые образцы этой продукции использовались для обеспечения безопасности гостей и участников военно-технического форума.
Роман Азанов