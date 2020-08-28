Главные премьеры "Армии-2020". Какую технику показали на оборонной выставке впервые

ТАСС — о самых интересных образцах вооружения и техники, а также некоторых новых разработках российских оборонщиков, которые привлекли внимание военных специалистов и журналистов

Более полутора тысяч организаций и оборонных предприятий продемонстрировали около 28 тыс. экспонатов на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Госкорпорация "Ростех" представила более 1100 видов вооружений, военной, гражданской и спецтехники, из которых порядка 70 ранее не демонстрировались. Среди наиболее интересных образцов - новейшие комплексы противодействия беспилотникам, инновационные системы для бронетехники, а также системы управления и связи. Множество разработок оборонки было посвящено медицине и борьбе против вирусов.

Также посетителям была представлена уникальная экспозиция "Аллея танкпрома", посвященная 100-летию отечественного танкостроения. Там можно было увидеть не только исторические экспонаты, но и современные образцы разработки концерна "Уралвагонзавод", такие как танк Т-14 и БМП Т-15 "Армата", поступающие на вооружение нашей армии новые танки Т-72Б3М и Т-80БВМ.

Багги-"Тигр", "Стрела" и "Манул"

На форуме представлено большое количество колесной бронетехники. Из 16 машин Военно-промышленной компании (ВПК) шесть демонстрируются впервые. Также была показана колесная БПМ К-17 "Бумеранг".

Высокоманевренный внедорожник багги-"Тигр" имеет открытый кузов и возможность установки нескольких пулеметов. Разработчики считают, что машина удачно подходит для подразделений спецназа и Сил специальных операций МО РФ, ведь его предназначение - рейды по тылам противника.

Багги-"Тигр" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Он создан на основе шасси специальной бронированной машины СБМ ВПК-233136 с установкой на него турбодизеля, развивающего максимальную мощность 240 л.с., совмещенного с автоматической коробкой передач. На багги смонтированы кронштейны для установки 12,7-мм пулемета "КОРД" и трех 7,62-мм пулеметов ПКП "Печенег" (или ПКМ), двух переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК).

Бронеавтомобиль легкого класса семейства "Стрела", который можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. Изготовлен первый экспериментальный образец машины. Рядом в общем строю стоит и плавающий гусеничный снегоболотоход 5901, способный перевозить грузы массой до 5 т. Полная масса машины при этом составляет 16 т.

Бронеавтомобиль легкого класса семейства "Стрела" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Выставлена и экспортная модификация бронеавтомобиля СБМ ВПК-233136 на базе узлов и агрегатов автомобиля "Атлет". Рядом представлен бронетранспортер БТР-82АТ с комплектом защитных и решетчатых экранов и дистанционно управляемым боевым модулем БТР-БМ. По составу комплекса вооружения, защищенности и возможностям решения тактических и огневых задач он, по сути, превратился в колесную БМП. Разработчики отмечают, что благодаря реализованным мерам коэффициент его боевой эффективности по сравнению с БТР-82А возрос в 1,2 раза.

Бронетранспортер БТР-82АТ Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Холдинг "Высокоточные комплексы" показал новую боевую машину пехоты (БМП) "Манул", ориентированную в первую очередь на экспортных заказчиков. Как сообщил ТАСС главный конструктор АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения" холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха Сергей Абдулов, "существует тенденция выхода [десанта] в кормовой части, то есть через заднюю аппарель, машина сделана с ее учетом, моторно-трансмиссионное отделение расположено спереди".

Боевая машина пехоты (БМП) "Манул" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

В базовой версии "Манул" оснащается таким модулем "Бумеранг" с 30-мм пушкой и четырьмя управляемыми ракетами. Степень унификации с БМП-3 составляет порядка 50%.

Интерес у публики своим футуристическим видом вызвала и гражданская новинка форума - автомобиль "Дрозд". Это полноприводная глиссирующая амфибия - для передвижения по воде автомобиль убирает колеса. Скорость на земле - 100 км/ч, на воде - 70. Мореходность - 3 балла. Полный вес - 3500 кг.

Боевая машина пехоты (БМП) "Манул" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Абакан", "Торнадо-С" и "Гермес"

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые продемонстрировал пусковую установку 51П6Е2 нестратегической ПРО "Абакан" и зенитную ракетную систему (ЗРС) "Антей-4000" (экспортную версию С-300В4).

ЗРС "Антей-4000" (справа) Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Антей-4000" в результате модернизации значительно повысила боевые возможности. Дальность поражения аэродинамических целей зенитными управляемыми ракетами 9М83МЭ возросла со 130 до 150 км, а 9М82МДЭ - с 350 до 380 км. Высота поражения аэродинамических целей ракетами 9М82МДЭ увеличилась с 30 до 33 км.

Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" предназначен для борьбы с баллистическими целями. Минимальная ЭПР уничтожаемых целей - 0,02 м. Максимальная дальность поражения 30 км, высота - 25. Одновременно на одну цель могут наводиться две ракеты. Интервал между пусками - до двух секунд.

Зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны "Абакан" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Еще среди новинок вооружения - управляемые снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С". В отличие от предшественников, теперь каждый снаряд может поражать отдельную цель. Дальность полета - до 120 км.

Управляемые снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" Источник изображения: © Пресс-служба госкорпорации Ростех

"Ракета "Торнадо-С" стала первой, у которой вращается вокруг своей продольной оси только хвостовой блок ракетной части, а сама ракетная и головная части боеприпаса сохраняют статичное положение. Это обеспечивает неразрывную связь со спутником, что, в свою очередь, повышает точность поражения цели. Точность стрельбы снарядов в 15-20 раз выше, чем у снарядов РСЗО "Смерч", - рассказал на форуме гендиректор НПО "Сплав" им. А.Н. Ганичева Александр Смирнов. - До "Торнадо-С" управляемых снарядов в реактивной артиллерии ранее не применялось".

Конструкторское бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова впервые показало высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес" с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км. "Он является комплексом нового поколения, занимающим нишу между управляемыми артснарядами и оперативно-тактическими системами", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Высокоточных комплексов" (в составе Ростеха). О разработке стало известно в 2015 году.

Высокоточный комплекс управляемого вооружения "Гермес" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

По итогам проведения полного цикла испытаний "Гермеса" на полигоне с поражением различных типов мишеней был сделан вывод, что на гарантированное уничтожение любого существующего западного танка достаточно одной единственной ракеты комплекса

Его ракета имеет автономную систему наведения по принципу "выстрелил - забыл". В состав "Гермеса" входит несколько беспилотников разведки и наведения, которые обеспечивают обнаружение цели и ее подсветку.

Беспилотники и анти-БЛА

По сравнению с предыдущими форумами на "Армии-2020" значительно повысился интерес многих предприятий к разработкам в области беспилотных летательных аппаратов (БЛА). В этом году количество представленных моделей беспилотников выросло значительно. Так, группа "Кронштадт" показала на открытой площадке сразу целую линейку новых БЛА - аппарат радиолокационного дозора "Гелиос", разведывательно-ударный "Сириус" и скоростной ударный "Гром". Причем все они были с образцами целевой нагрузки, часть боеприпасов собственной разработки.

Скоростной ударный БЛА "Гром" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Еще один разработчик и производитель беспилотников - компания "Радар ммс" - впервые показал БЛА вертолетного типа, предназначенный для поисково-спасательных операций МЧС России.

БЛА вертолетного типа Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

"Он является единственным в России БЛА вертолетного типа, успешно прошедшим испытания с различными нагрузками в вертикальной аэродинамической трубе в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Комплекс состоит из самого аппарата и наземной мобильной станции управления на базе микроавтобуса Ford Transit. Его масса - 45 кг, может выполнять полет на высоте до 1500 м в течение двух часов.

Также множество новинок в области противодействия БЛА представил входящий в госкорпорацию "Ростех" концерн "Автоматика". Среди них - переносной комплекс противодействия дронам "Бастион-Автоматика", обновленный переносной комплекс подавления БЛА "Купол-ПРО", а также мобильный автоматизированный комплекс противодействия "Рубеж-Автоматика".

Мобильный автоматизированный комплекс противодействия "Рубеж-Автоматика" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Последний может размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений, имеет максимальный радиус действия по обнаружению и противодействию. "Бастион" - более компактная система, но среднего радиуса действия. Комплексы осуществляют работу как в ручном, так и в автоматическом режиме. На выставке можно было наблюдать, как обеспечивается обнаружение БЛА, их идентификация, а также как активизируются средства радиоэлектронного подавления.

"Купол-ПРО" воздействует на дроны в определенном периметре, то есть накрывает территорию своеобразным куполом. Он обладает меньшим радиусом действия (до 2,5 км над охраняемой территорией), зато максимально мобилен.

Мобильную версию комплекса противодействия БЛА "Атака-DBS" показала "Росэлектроника". Он блокирует каналы связи и спутниковой навигации беспилотников. Под действием комплекса дрон теряет с пультом управления связь и в зависимости от запрограммированного алгоритма либо совершает аварийную посадку, либо возвращается в точку запуска. Время реакции системы составляет 0,1 секунды.

"Спрут", "Витязь" и "Сервал"

Впервые за новейшую историю России на "Армии-2020" представлен перспективный легкий буксировщик военных водолазов "Спрут", созданный по заданию ВМФ РФ.

Легкий буксировщик военных водолазов "Спрут" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Он разработан на заводе "Буревестник" в инициативном порядке в этом году. Имеется в единственном экземпляре и, что наиболее важно, уже прошел заводские испытания и по своим подтвержденным ТТХ превзошел все существующие аналоги в мире. "Спрут" выполнен на 100% из отечественных комплектующих, силовых агрегатов и аккумуляторных батарей.

В первый день работы выставки новинку уже оценило командование флота, проявив к нему большой интерес. Аппарат предназначен для доставки боевых пловцов, спецгруза и снаряжения до места высадки или до границы района возможного обнаружения гидроакустическими средствами.

Еще одна подводная новинка - "Витязь". Именно он стал первым в мире полностью автономным необитаемым подводным аппаратом, достигшим в мае этого года самой глубокой точки Мирового океана - Марианской впадины. Создан ЦКБ МТ "Рубин" (в составе Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ).

Глубоководный аппарат "Витязь" Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

"Продолжаем работу по "Витязю". Продлеваем этот проект еще на два года. Будем его превращать в подводный космический корабль, еще более насыщенный интеллектуальными приборами", - сообщил на форуме заместитель руководителя направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко. Стало известно, что ВМФ планирует получить аппараты "Витязь" для военных целей.

В павильоне ОСК можно было увидеть модель малой подлодки прибрежного действия "Сервал" (П-750Б). Разработчик - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Модель малой подлодки прибрежного действия "Сервал" (П-750Б) Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Судя по концепт-макету, в проекте реализуются новые технические решения и принципы. В частности, лодка получит воздухонезависимую энергоустановку, с помощью которой в разы повысится продолжительность нахождения под водой. Также предлагается модульная архитектура вооружений. В носовой части лодки под легким корпусом могут размещаться 533-мм торпедные аппараты, средства самообороны и безэкипажная техника различного назначения.

В описании к макету указано, что "Сервал" предназначен для нанесения ударов по береговым стационарным объектам противника, уничтожения надводных и подводных кораблей, скрытных транспортировки, высадки и приема разведывательно-диверсионных групп, ведения радиотехнической разведки. Экипаж - до 20 человек. Скорость - 18 узлов. Дальность плавания - до 4300 миль. Глубина погружения - 300 м.

"Полоз", бесшумный пистолет и смарт-ружье

Ряд новинок в области стрелкового вооружения представил концерн "Калашников". Среди них - легкий пулемет РПЛ-20 (ручной пулемет ленточный под патрон 5,45 мм), автомат АК-19 (новейшая версия автомата АК-12 под патрон НАТО 5,56 мм) и синхронизированное с гаджетами смарт-ружье МР-155 Ultima.

Охотничье смарт-ружье MP-155 Ultima производства концерта "Калашников" Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

"Ultima - это больше наш шаг в область и в индустрию развлечений. Я думаю, что это первый продукт в этом направлении и мы будем его развивать. Кто знает, может, эта линейка покажет, что такое современная охота по-русски", - сообщил гендиректор "Калашникова" Дмитрий Тарасов.

Ежегодно высокий интерес у иностранных делегаций вызывает экспозиция Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, в составе Ростеха). В этом году из 56 экспонатов 22 демонстрировались впервые. Среди них новые пистолеты - спортивный "Аспид" и компактный "Полоз" 9х21 мм, который был разработан в инициативном порядке в рамках ОКР "Удав" для армии.

Пистолет "Полоз" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

По словам начальника отдела по разработке стрелкового вооружения института Вадима Малинникова, конструкция позволяет легко адаптировать пистолеты под нужды пользователя за счет смены рукояток различного типа и использования магазинов различной вместимости (от 15 до 23 патронов).

Впервые показан пистолет для спецназа ПСС-2, обладающий минимальным уровнем шумности. "ПСС-2 отличается от пистолета ПСС-1, принятого на вооружение в 1984 году, затворной рамой и ударно-спусковым механизмом, в которых применены элементы модернизированного самозарядного пистолета Сердюкова СР.1М", - сообщил ТАСС представитель предприятия. Он выполнен под новый патрон СП-16, принятый на вооружение в 2011-м и отличающийся повышенной пробивной способностью.

Бесшумный пистолет ПСС-2 Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

ПСС-2 оснащен подствольной направляющей для целеуказателей и фонарей, боковой кнопкой сброса магазина и эргономичной рукоятью. Звук выстрела практически бесшумный.

За ними будущее

Яркая премьера форума - экзоскелет с активной поддержкой коленного сустава. Это разработка партнера ЦНИИточмаш - НИИ механики МГУ им. Ломоносова.

Экзоскелет с активной поддержкой коленного сустава Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Экзоскелет служит для облегчения перемещения по неровной местности и лестницам. По данным разработчиков, на 25% снижает нагрузку на коленный сустав при ходьбе и подъемах. Его стопы содержат управляющие датчики, которые адаптируются под вес человека.

И пока у нас не было хороших двигателей, вообще речи не могло быть о создании подобного экзоскелета. Сейчас появляется техника, которая в принципе позволяет решать задачи совершенно по-новому Владимир Буданов, заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова

"Когда нога нагружена, то коленный сустав активизируется. Если мы ногу переносим, то двигатель не работает и не мешает движению. Идея этого решения в том, чтобы просто помочь человеку делать то, что он хочет. Например, через что-то перешагнуть. А в принципе, если мы идем по ровной местности, то это не очень нужно, потому что и пассивный экзоскелет на ровной местности с задачей разгрузки человека справляется", - рассказывает Буданов.

Еще одна новика, за которой будущее, - многофункциональный комплекс "Рать". Это первый российский мобильный комплекс для борьбы с беспилотниками с системой направленного лазерного уничтожения. Он создан специалистами холдинга "Росэлектроника" (в составе Ростеха) на базе специального бронеавтомобиля.

Многофункциональный мобильный комплекс "Рать" Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

В его составе - радиолокационная станция, комплекс автоматического распознавания и подавления телекоммуникационных каналов, система направленного сверхвысокочастотного подавления и направленного лазерного уничтожения.

Данные от средств обнаружения и наблюдения поступают на центральный пульт управления, система обрабатывает параметры цели и предлагает оператору несколько вариантов дальнейших действий.

"Рать" способна обнаруживать дроны на расстоянии до 3,5 км, осуществлять направленное подавление каналов управления БЛА в радиусе до 2,5 км. При несанкционированном вторжении нескольких объектов блокирует их каналы связи и спутниковой навигации. Также оператор может физически уничтожить дрон с помощью лазера.

Еще один необычный образец - автоматизированная интеллектуальная система управления роботами на основе нейросетей. В холдинге "Росэлектроника" заверяют, что ее применение позволит повысить эффективность боевых систем более чем в три раза за счет минимизации участия человека.

Автоматизированная интеллектуальная система управления роботами на основе нейросетей Источник изображения: © Пресс-служба АО "Росэлектроника"

"Система может управлять смешанными подразделениями, состоящими из традиционных средств поражения и роботизированных комплексов. Таким образом, вопрос о ее применении стоит уже сегодня, поскольку сейчас на вооружении уже находятся несколько робототехнических комплексов военного назначения, в частности средства разведки - как наземные, так и БЛА, а также средства поражения, оснащенные современными автоматизированными системами управления наведения огнем", - сообщил ТАСС генеральный директор АО "Радиозавод" Олег Ратников.

После обнаружения цели средствами разведки - спутником, дроном или радиолокационной станцией - данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения - ракетным, реактивным или артиллерийским комплексам. Кроме военных она может использоваться в интересах МЧС для управления робототехническими комплексами пожаротушения и управлять беспилотным транспортом и роботизированной сельскохозяйственной техникой.

Спецназу нужен "Шторм"

Холдинг "Вертолеты России" (в составе Ростеха) на статической экспозиции представил один из самых защищенных и мощных военно-транспортных вертолетов в мире - Ми-171Ш "Шторм". Как рассказал ТАСС заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию Улан-Удэнского авиазавода (У-УАЗ) Михаил Карпушкин, серийное производство модернизированной машины начнется в 2022 году. Одно из основных ее отличий - высокий уровень универсальности применения.

Вертолет Ми-171Ш "Шторм" и багги Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

В современных условиях у военных заказчиков поменялись требования — им теперь нужен универсальный вертолет, который может выполнять широкий круг задач. Нужен вертолет, который может вести классические операции по высадке десанта, а через несколько минут — уже уничтожать танки Михаил Карпушкин, заместитель управляющего директора по маркетингу, сбыту и послепродажному обслуживанию У-УАЗ

По сравнению с ранее разработанными военно-транспортными вертолетами семейства Ми-8/17 обновленный Ми-171Ш получил усиленные средства защиты. Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и аппарель в корме дают возможность сверхбыстрой высадки, а также позволяют перевозить багги типа "Чаборз", который также демонстрировался на площадке рядом с вертолетом.

"Багги выезжает, выполняет задачу, возвращается на борт, и все улетают. Сейчас все это как раз в ходе испытаний проверяется. И это будет действительно эффективное средство", - отмечает Карпушкин.

Существенно усилено и бортовое вооружение. "Особенность машины - применение комплекса управляемого вооружения, в частности ракет "Атака", которые способны уничтожать танки", - добавил Карпушкин, отметив, что на вертолете впервые установлены тяжелые пулеметы "Корд" как на закрепленных фермах, так и в проемах сдвижных дверей. Получил "Шторм" и новые двигатели ВК-2500-03, способные эффективно работать в условиях высокогорья и в жарком климате.

На статике был представлен опытный образец модернизированного боевого вертолета Ми-35П, который уже пошел в серию. Машина получила передовую обзорно-прицельную систему, современный пилотажный комплекс и модернизированный прицельно-вычислительный комплекс для автоматического сопровождения целей разработки холдингов "Швабе" и КРЭТ. Обзорно-прицельную систему ОПС-24Н-1Л, используемую на Ми-35П, можно было увидеть в демоцентре Ростеха.

Вертолет Ми-35п Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Кроме этого можно было еще увидеть лопасть с саблевидной законцовкой для вертолетов будущего. Она позволят повысить летно-технические характеристики, и в первую очередь максимальную скорость боевых машин. В настоящее время такие лопасти проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н.

На входе парка "Патриот" всех гостей встречал ставший уже известным ударный вертолет Ка-50 "Черная акула", который на форуме демонстрировался впервые.

Вертолет Ка-50 "Черная акула" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Именно на его базе в 1997 году был создан двухместный вариант для круглосуточного применения - Ка-52 "Аллигатор", который сейчас состоит на вооружении нашей армии.

Оборонка против вируса

Помимо вооружения на "Армии-2020" госкорпорация "Ростех" показала целый ряд продукции для противодействия COVID-19, в том числе - потоковые тепловизоры, различное медоборудование и даже разработку для выявления коронавируса в воздухе.

Это решение впервые на форуме продемонстрировал холдинг "Швабе". Автоматический комплекс детекции патогенных биологических агентов "Детектор-БИО" создан в партнерстве НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ и Красногорского завода им. С.А. Зверева.

Комплекс "Детектор-Био" Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Прибор предназначен для выявления в помещении бактерий, токсинов и различных вирусов, в том числе COVID-19. Он индицирует одновременно до 86 маркеров возбудителей инфекционных заболеваний. Анализ пробы воздуха занимает в среднем от десяти минут до получаса, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов, а автономность работы без привлечения оператора составляет не менее семи дней.

"Детектор-БИО" - уникальная отечественная разработка, аналогов на внутреннем рынке у нее нет. Она предназначена для обеспечения безопасности в местах массового скопления людей, таких как аэропорты, вокзалы и метро, на инфраструктурных объектах, при проведении массовых мероприятий. Изделие уже прошло государственные испытания", - сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора "Швабе" - директор по производству и промышленной политике Вадим Калюгин.

Всего же госкорпорация "Ростех" на форуме представила 15 разработок, которые помогают предотвратить распространение коронавируса. Некоторые образцы этой продукции использовались для обеспечения безопасности гостей и участников военно-технического форума.

Роман Азанов