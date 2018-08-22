Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета вертикального взлета

Такая машина может появиться через 7-10 лет, отметил вице-премьер РФ

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Прототип совершенно нового самолета вертикального взлета разрабатывается в России по поручению президента, сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Эта работа действительно включена в государственную программу вооружения, она ведется по поручению верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над разработкой концептуальных моделей, прототипов", - сказал он.

Борисов подчеркнул, что речь идет о создании нового самолета, а не о разработке на основе какой-то существующей машины. "Безусловно, это будущее для всех авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов - именно для этого используются различные технологии, которые позволяют обеспечить укороченный взлет-посадку, либо просто вертикальный взлет", - сказал Борисов.

По его словам, "концептуально такие работы уже ведутся в Министерстве обороны с прошлого года". "Сроки определяются технологическим циклом создания, как правило, это 7-10 лет, если выходить в серию", - отметил вице- премьер.

Летом прошлого года Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны РФ, рассказал, что российское военное ведомство обсуждает с авиастроителями создание перспективного самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего крейсера. Тогда было заявлено, что истребитель станет развитием линии самолетов с вертикальным взлетом фирмы "Яковлева".

В ОКБ имени Яковлева с середины 1970 годов разрабатывали многоцелевой сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, самолет совершил первый полет в 1987 году. Предполагалось, что Як-141 войдут в состав авиагруппы тяжелых авианесущих крейсеров "Новороссийск", "Баку" (будущий "Адмирал Горшков"), "Тбилиси" (будущий "Адмирал Кузнецов"), "Рига" (будущий "Варяг") и "Ульяновск". Первую посадку на палубу авианесущего корабля Як-141 совершил лишь в 1991 году. Окончательно проект закрыли в 2003 году.