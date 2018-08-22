"Сирийский вариант" БМПТ "Терминатор" - на выставке "Армия-2018"

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Нижнетагильская боевая машина поддержки танков "Терминатор" временно стала экспонатом на Международном военно-техническом форуме "Армия -2018". Сейчас любой желающий может увидеть БМПТ в подмосковном парке "Патриот".

Детище "Уралвагонзавода", прибывшее на выставку сразу после сирийской командировки, в минувшем году демонстрировалось только на полигоне Таманской дивизии. С тех пор в жизни этой во многом уникальной машины произошло много событий. Так, для Российской армии была закуплена первая партия такой техники, и она уже успела принять участие в Параде на Красной площади. Впереди освоение БМПТ в войсках и участие их в учениях.

"Терминатор" до сих пор не имеет аналогов иностранного производства. Машина интересна тем, что обладает высокой огневой мощью, которая создается 4 ракетами "Атака-Т" ("Штурм-СМ"), 2 автоматическими 30-мм пушками­ 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ и 2 автоматическими 30-мм гранатометами АГ-17Д.

Машина оборудована современными прицелами и обладает высоким уровнем защиты и маневренности, что позволяет экипажу из 5 человек чувствовать себя уверенно на современном поле боя.