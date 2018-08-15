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15.08.2018
ЦАМТО

Растущий в мире спрос на российские системы ПВО обеспечил высокое место "Алмаз-Антея" в рейтинге Defense New

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Установки 9А84МЭ и 9А83МЭ
Пуско-заряжающая установка 9А84МЭ и пусковая установка 9А83МЭ производства ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" из состава зенитной ракетной системы С-300В4 "Антей-2500". Кубинка, июнь 2015 года.
Источник: Саид Аминов / saidpvo.livejournal.com

ЦАМТО, 14 августа. Растущий в мире спрос на российские системы и комплексы ПВО обеспечил высокое место концерна ВКО "Алмаз-Антей" в рейтинге крупнейших мировых производителей оружия.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко, комментируя рейтинг Defense News.

Ранее американский специализированный еженедельник Defense News опубликовал рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, восьмое место в котором занял российский концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

"В сегменте ПВО-ПРО Россия удерживает абсолютное лидерство – от нас отстают США, страны НАТО и другие государства с развитой военной промышленностью. Включение в этот рейтинг говорит о том, что мы уже играем в "высшей лиге" военно-промышленных держав. Это большое достижение, учитывая, что данный рейтинг составляло американское издание Defense News, а отношение к нам там явно не комплементарное, но против фактов им возразить нечего", – сказал директор ЦАМТО.

И.Коротченко подчеркнул, что сегодня десятки стран покупают российские зенитные ракетные системы и комплексы малой, средней и большой дальности. Такой спрос связан с тем, что наличие у того или иного государства современной системы ПВО, способной отразить атаки высокоточного оружия, в частности крылатых ракет воздушного и морского базирования, является залогом его суверенитета.

"Государства, которые реально заботятся о собственном суверенитете, на протяжении десятилетий серийно закупают российские комплексы ПВО. В частности, Китай, который сначала реализовал мега-контракт на поставку С-300ПМУ2 и сегодня получает системы следующего поколения С-400. Индия, несмотря на серьезное давление США, также приняла политическое решение о закупках данных систем", – сказал собеседник агентства.

Директор ЦАМТО напомнил, что всего "в очереди" за С-400 стоит более десяти стран, а недавно принятая на вооружение так называемая "дальняя" зенитная управляемая ракета (зона поражения – свыше 400 км) только увеличит экспортный потенциал и привлекательность "четырехсотки" для инозаказчиков.

Рейтинг крупнейших мировых производителей продукции военного назначения топ-100 составляется Defense News с 2000 года и является одним из наиболее авторитетных в мире. Распределение мест в топ-100 Defense News производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения, напоминает агентство.

14.08.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
США
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
NATO
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