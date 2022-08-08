Эксперты: страны Персидского залива в перспективе могут приобрести российские ЗРС С-400

По мнению руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, тактико-технические характеристики делают С-400 лучшей ЗРС ПВО, существующей в мире на данный момент

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Государства, входящие в число нефтяных монархий Персидского залива, могут стать потенциальными покупателями российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф". Такое мнение ТАСС высказали военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Первый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство 15 лет назад - 6 августа 2007 года в подмосковном городе Электросталь.

По мнению экспертов, надежность С-400 не имеет аналогов в мире и в будущем несомненно будет привлекать внимание ближневосточных государств, которые находятся в зоне наиболее частых военных конфликтов. "Это государства - нефтяные монархии, Саудовская Аравия, ОАЭ, государства, обладающие достаточным количеством средств, чтобы закупить дорогостоящие системы, - заявил Михайлов. - Каждый контракт исчисляется несколькими миллиардами долларов, далеко не каждое государство может их приобрести. Безусловно, это государства, которым в военном смысле может угрожать противник, обладающий сверхзвуковыми военными самолетами, крылатыми ракетами, баллистическими ракетами средней и большой дальности, возможно, межконтинентальными баллистическими ракетами".

"Наверное, тем государствам, которые в перспективе могут стать предметом военного интереса своих геополитических противников, было бы полезно приобрести пока лучшую на рынке систему большой дальности, обладающую мобильностью и очень серьезным заделом по оперативности и точности поражения объектов", - подчеркнул он.

В то же время эксперты полагают, что заинтересованность в покупке С-400 могут иметь многие страны, однако не каждое государство осмелится на такой шаг. "Некоторые страны находятся под давлением США, они никогда не купят российскую боевую технику, - отметил Литовкин. - Во-вторых, чтобы обслуживать и владеть С-400, надо иметь подготовленный высококвалифицированный личный состав. Не каждая страна может таковым похвастаться. Гадать и говорить о потенциальных покупателях С-400 сложно. Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ могут получить такой комплекс. У нашего С-400 большие перспективы".

В 2007 году С-400 была принята на вооружение российской армии. Эксперт напомнил о том, что в бою система еще не использовалась на территории России. "У нас не было необходимости применять С-400 в бою, но сам факт, что наш ЗРС покупают Китай, Индия, даже член НАТО Турция, а также хотят купить Алжир и Египет, говорят об огромном авторитете нашего комплекса, - считает военный обозреватель ТАСС. - О том, что он представляет собой наиболее качественный, эффективный, лучший комплекс ПВО на планете и стоит на страже нашего неба уже 15 лет. По всей территории страны, от Камчатки и Чукотки до Калининградской области".

Дальность обнаружения целей С-400 - до 600 км. Дальность поражения аэродинамических целей - от 3 до 380 км, в зависимости от типа ракеты. "Так что подобраться к объектам очень сложно. Пока, наверное, нам тут конкурентов нет", - считает Михайлов.

По его мнению, тактико-технические характеристики делают С-400 лучшей ЗРС ПВО, существующей в мире на данный момент. "Это подтверждается и законтрактованностью этой системы со стороны зарубежных партнеров - Индии, Китая, Турции, - сказал он. - Последняя, приобретая С-400, по сути, вбила клин в структуру [Североатлантического] альянса, показав тем самым, что системы ПВО, которые производят государства, входящие в его состав, пока не дотягивают до возможностей российских ПВО".

Эксперт отметил, что за годы, прошедшие с создания С-400, американцы так и не смогли повторить этот успех. "Это говорит о том, что Россия здесь ушла далеко вперед в разработках систем ПВО, - заявил Михайлов. - Все-таки есть сферы, где американцы безнадежно отстали от Российской Федерации. Хотя, конечно, развитие наступательных вооружений и то, что уже сейчас американцы испытывают гиперзвуковую ракету, говорит о том, что решения наших оборонных ведомств, конструкторских бюро и непосредственно концерна-изготовителя "Алмаз-Антей", работают на опережение. Создание систем ПВО-ПРО, которые способны перехватывать перспективные изделия Запада, говорит о том, что Россия идет нужной дорогой, опережая противника по технологиям".

Эксперты также высказались по поводу применения новой ЗРС С-500 "Прометей". Как сообщалось ранее, она призвана стать основой российской ПВО дальнего действия с возможностью для поражения всех типов гиперзвуковых летальных аппаратов, включая крылатые и баллистические ракеты.

"Россия не должна переходить на С-500, эта система станет дополнительным эшелоном нашей системы ПВО, - считает Михайлов. - Россия сейчас подходит к тому эволюционному этапу, когда военная угроза может возникать из космоса. Новейшие военные аппараты, которые вводят сейчас американцы, Х-37 и другие разработки угрожают нам применением оружия, возможно, даже массового поражения, со спуска с орбиты. Для этого С-500 и создан". Он обратил внимание, что у российских конкурентов на данный момент аналогичных систем нет. "Так что и здесь мы пока впереди наших потенциальных противников", - сказал Михайлов.

Литовкин также выразил уверенность, что система С-500 призвана дополнить, а не заменить С-400. "Переход на С-500 зависит от мощностей заводов, а, во-вторых, от крайней необходимости, - отметил эксперт. - С-500 нам, наверное, не нужна по территории всей страны. Но самые крупные города, промышленно-экономические центры России, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Ростов-на-Дону, Владивосток, Екатеринбург и так далее будут защищены этой системой".

Ранее ТАСС сообщал, что на базе системы С-500 будет создаваться национальная противокосмическая оборона для поражения объектов в ближнем космическом пространстве - свыше 100 км от Земли. Большинство спутников военного назначения, обеспечивающих войска связью, навигацией и целеуказанием, действует именно на этих высотах.

С-400 "Триумф" (по кодификации НАТО - SA-21 Growler) - ЗРС большой и средней дальности. Создана концерном ВКО "Алмаз-Антей" на основе комплекса С-300ПМУ2, от своих предшественниц отличается расширенной зоной боевого применения и возможностью использовать новые зенитные ракеты.

Способна обнаруживать и уничтожать малозаметные ("стелс") и скоростные воздушные цели. С-400 также способна управлять другими зенитными комплексами ("Тор-М1", "Панцирь-С1"), обеспечивая максимально эффективную противовоздушную оборону даже в условиях массового воздушного налета с применением средств радиоэлектронной борьбы.

Дальность обнаружения целей - до 600 км; дальность поражения аэродинамических целей - от 3 до 380 км, в зависимости от типа ракеты; скорость поражаемых целей - до 17,3 тыс. км/ч; число одновременно обстреливаемых целей - до 36 (до 6 одним комплексом); число одновременно наводимых ракет - 72.