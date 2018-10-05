Непробиваемое небо. Российские города прикроют новой системой ПРО

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости, Андрей Коц. Российские города, а также важные промышленные и социально значимые объекты прикроют мобильным противоракетным щитом. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, речь идет о создании полноценной системы нестратегической ПРО. Ее элементы можно будет перебрасывать из региона в регион и оперативно развертывать на ракетоопасных направлениях. О том, что представляет собой НПРО и с какими целями ей предстоит бороться, - в материале РИА Новости.

Оперативно-тактический уровень

В России уже развернута стратегическая система ПРО А-135, в ближайшем будущем ее должна сменить более совершенная А-235. Их основная и единственная задача - защита Московского промышленного района от межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в случае ядерной войны. Перспективная нестратегическая система ПРО, о которой говорится в статье, вероятнее всего, будет заточена под менее масштабные задачи и сможет перехватывать баллистические и аэробаллистические цели с дальностью полета до нескольких сотен километров. Речь идет в первую очередь о боеприпасах оперативно-тактических ракетных комплексов, таких как американские ОТРК ATACMS.

Армия США приняла их на вооружение еще в 1991 году. ATACMS успешно применялись на Ближнем Востоке в ходе операций "Буря в пустыне" и "Иракская свобода". Всего по целям противника выпустили более 500 ракет этого типа. В качестве стартовых установок используются шасси реактивных систем залпового огня M-270 MLRS и HIMARS. Дальность стрельбы варьируется в зависимости от типа головной части и составляет 140-300 километров. Комплекс постоянно модернизируется. Прошлым летом военнослужащие ракетной батареи 20-го полка полевой артиллерии армии США начали обкатывать новую версию ATACMS с дальностью стрельбы от 400 до 500 километров. Такие показатели уже сопоставимы с возможностями российского ОТРК "Искандер".

РСЗО/ОТР ATACMS.

Американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) предлагал Пентагону развернуть эти ракеты в Польше и взять под прицел группировку российской армии в Калининградской области. Впрочем, такое оружие есть не только у стран НАТО. Баллистические ракеты малой дальности сегодня в состоянии производить Китай, Пакистан, Иран, Индия, КНДР. Пхеньян продает их, в частности, Египту и Саудовской Аравии. Если такое оружие попадет в руки террористических организаций, последствия для городов на юге России могут быть катастрофическими.

Собрать из готового

Пока неясно, когда именно и где развернут нестратегическую ПРО, а также какие элементы войдут в ее состав. Однако, по мнению многих военных экспертов, Минобороны располагает всем необходимым для этого. На вооружении Сухопутных войск и ВКС стоят комплексы, способные эффективно уничтожать баллистические и аэробаллистические ракеты малой дальности. Модифицировать их для решения новых задач можно относительно быстро и недорого.

"В Вооруженных силах хватает зенитных средств для уничтожения подобных целей: "Тор-М2", "Бук-М2" и "Бук-М3", С-300В4, С-300ПМУ2, С-400, - рассказал РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - Речь идет о создании более дешевой системы, схожей по возможностям с С-350 "Витязь" концерна "Алмаз-Антей". Ракета такого комплекса должна быть узкоспециализированной, малогабаритной, предназначенной для перехвата баллистических и аэробаллистических целей на сравнительно небольших расстояниях. Это, в частности, изделия 48Н6, 9М100 и ряд других".

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У». Источник: http://sadko.biz/

Эксперт подчеркнул, что новая система необязательно должна быть мобильной. Для прикрытия стационарных объектов ее достаточно сделать перемещаемой. Проще говоря, погрузили на тягач, привезли на место, выгрузили, включили. Это существенно упрощает конструкцию и снижает цену.

По словам Мураховского, другие элементы, которые можно использовать в НПРО, уже созданы и успешно применяются: радиолокационные станции с активной фазированной решеткой, позволяющие эффективно селектировать и выделять баллистические и аэробаллистические цели, и интегрированные автоматизированные системы управления войсковой и объектовой ПВО.

Всеракурсная защита

Напомним: зенитно-ракетную систему С-350 "Витязь", которая может послужить основой для создания комплекса нестратегической ПРО, впервые представили широкой общественности на авиасалоне МАКС-2013. Это самоходная пусковая установка, работающая совместно с всеракурсным радаром с электронным сканированием пространства и командным пунктом, на базе шасси специального автомобиля БАЗ.

Самоходная пусковая установка 50П6Е ЗРС С-350Е "Витязь" с 12 зенитными управляемыми ракетами 9М96Е2 в экспозиции авиасалона МАКС-2013. Фото. Источник: Виталий Кузьмин / www.facebook.com/77RUS

В боекомплект комплекса входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРС С-400, и ракеты малой дальности. По словам начальника зенитных ракетных войск ВКС генерал-майора Сергея Бабакова, новая ЗРС будет обладать высокой маневренностью и живучестью. Ранее сообщалось, что С-350 примут на вооружение до конца текущего десятилетия.

Опыт создания комплексной нестратегической ПРО в мире есть. В частности, тактическая система "Железный купол" уже семь лет эффективно прикрывает израильские города от неуправляемых ракет с дальностью полета от четырех до 70 километров. Счет целей, сбитых батареями системы, идет на тысячи. В будущем Израиль планирует модернизировать "Железный купол" для борьбы с баллистическими целями и повысить дальность его действия до 250 километров.