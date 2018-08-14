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14.08.2018
ТАСС

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Карское море

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БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога"
Большой десантный корабль "Александр Отраковский" и большой десантный корабль "Кондопога" во время прибытия в порт города Североморск.
Источник: Павел Львов / РИА Новости

Он также проведет ряд учений на трассе Северного морского пути

МУРМАНСК, 13 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в рамках арктического похода в понедельник миновал пролив Карские ворота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

"Отряд во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" прошел в понедельник пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач и продолжил выполнение задач арктического похода в Карском море", - говорится в сообщении.

В состав отряда также входят большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", ледокол "Илья Муромец", танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-143.

В Баренцевом море они провели в воскресенье учения по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, а также отработали взаимодействие с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району. С борта "Вице-адмирала Кулакова" активно осуществлялись полеты корабельных вертолетов Ка-27.

В Карском море особое внимание будет уделяться мониторингу ледовой обстановки. Отряд Северного флота также проведет ряд учений спасательной направленности на трассе Северного морского пути.

Очередной арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 8 августа. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов, провести ряд учений по маршруту перехода, а также в местах базирования подразделений Северного флота, расположенных на арктических островах.

13.08.2018
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Ка-27
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Арктика
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