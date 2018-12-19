Войти
19.12.2018
РИА Новости

В России создали Арктическую экспедиционную группировку

325
0
0
Большой десантный корабль "Александр Отраковский"
Большой десантный корабль "Александр Отраковский".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В России появилась Арктическая экспедиционная группировка, созданная на базе Кольской флотилии, сообщил командующий объединением вице-адмирал Олег Голубев на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Силы Кольской флотилии базируются в городе Полярном.

"Там базируется штаб и управление Кольской флотилии, а также бригада кораблей охраны водного района и старейшее объединение Северного флота — бригада подводных лодок", — уточнил адмирал.

По его словам, более двух месяцев североморцы выполняли задачи в акватории Северного Ледовитого и Тихого океана. В отряд входили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко".

"Вместе с нами задачи дальнего похода решали ледокол "Илья Муромец", танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир", килекторное судно КИЛ-143 и многофункциональный транспорт "Эльбрус", — добавил Голубев.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота впервые совершил трансарктический переход из Баренцева моря в акваторию Тихого океана и обратно за одну навигацию.

Вице-адмирал отметил, что поход кораблей Северного флота в Арктику был уже седьмым по счету и самым масштабным с 2012 года.

"Моряки получили большой практический опыт. Плавание по проливу Вилькицкого, по морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому проходило уже в сложной навигационной обстановке. Чтобы обезопасить корабли, в ледовоопасных районах их сопровождали ледоколы: при следовании на восток — "50 лет Победы", а на обратном пути — "Вайгач" госкорпорации "Росатом", — сказал Голубев.

Отличительной чертой плавания он назвал также форсирование Восточно-Сибирского моря, когда два с половиной дня корабли шли в сложных ледовых условиях, но профессионализм капитанов и командиров позволил выполнить эту задачу.

"Одной из важнейших задач стало проведение межвидового тактического учения с высадкой морского десанта в бухте Тикси в Якутии. Силы Северного флота впервые провели учение в этом районе. Также впервые в новейшей истории корабли Кольской флотилии дошли до Берингова моря", — рассказал адмирал.

С 11 по 17 сентября на Чукотке во время маневров "Восток-2018" прошли две высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Они состоялись в районе поселков Ванкарем на побережье Чукотского моря и Эгвекинот — в Беринговом море.

"Высадившиеся в Ванкареме подразделения мотострелков совершили марш-бросок до поселка Эгвекинот на расстояние почти в 300 километров в условиях арктического бездорожья. Тем временем отряд боевых кораблей обогнул Чукотский полуостров и подошел к месту проведения двухстороннего тактического учения, которое стало ключевым этапом действий арктической группировки Северного флота на востоке", — добавил Голубев.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Продукция
50 лет Победы
Компании
Росатом
Проекты
21180
Арктика
БДК 775
Военные учения
пр. 1155
пр.1452
СФ
Похожие новости
08.10.2018
Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Баренцевом море
14.08.2018
Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Карское море
01.09.2016
Впервые в арктическом походе примет участие новейший морской транспорт вооружения «Академик Ковалев»
09.09.2014
Россия выстраивает оборону по периметру
03.09.2013
Свыше 80 кораблей и судов обеспечения ВМФ РФ несут боевую вахту в Мировом океане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии