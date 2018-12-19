В России создали Арктическую экспедиционную группировку

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В России появилась Арктическая экспедиционная группировка, созданная на базе Кольской флотилии, сообщил командующий объединением вице-адмирал Олег Голубев на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Силы Кольской флотилии базируются в городе Полярном.

"Там базируется штаб и управление Кольской флотилии, а также бригада кораблей охраны водного района и старейшее объединение Северного флота — бригада подводных лодок", — уточнил адмирал.

По его словам, более двух месяцев североморцы выполняли задачи в акватории Северного Ледовитого и Тихого океана. В отряд входили большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко".

"Вместе с нами задачи дальнего похода решали ледокол "Илья Муромец", танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир", килекторное судно КИЛ-143 и многофункциональный транспорт "Эльбрус", — добавил Голубев.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота впервые совершил трансарктический переход из Баренцева моря в акваторию Тихого океана и обратно за одну навигацию.

Вице-адмирал отметил, что поход кораблей Северного флота в Арктику был уже седьмым по счету и самым масштабным с 2012 года.

"Моряки получили большой практический опыт. Плавание по проливу Вилькицкого, по морям Лаптевых и Восточно-Сибирскому проходило уже в сложной навигационной обстановке. Чтобы обезопасить корабли, в ледовоопасных районах их сопровождали ледоколы: при следовании на восток — "50 лет Победы", а на обратном пути — "Вайгач" госкорпорации "Росатом", — сказал Голубев.

Отличительной чертой плавания он назвал также форсирование Восточно-Сибирского моря, когда два с половиной дня корабли шли в сложных ледовых условиях, но профессионализм капитанов и командиров позволил выполнить эту задачу.

"Одной из важнейших задач стало проведение межвидового тактического учения с высадкой морского десанта в бухте Тикси в Якутии. Силы Северного флота впервые провели учение в этом районе. Также впервые в новейшей истории корабли Кольской флотилии дошли до Берингова моря", — рассказал адмирал.

С 11 по 17 сентября на Чукотке во время маневров "Восток-2018" прошли две высадки морского десанта на необорудованное побережье.

Они состоялись в районе поселков Ванкарем на побережье Чукотского моря и Эгвекинот — в Беринговом море.

"Высадившиеся в Ванкареме подразделения мотострелков совершили марш-бросок до поселка Эгвекинот на расстояние почти в 300 километров в условиях арктического бездорожья. Тем временем отряд боевых кораблей обогнул Чукотский полуостров и подошел к месту проведения двухстороннего тактического учения, которое стало ключевым этапом действий арктической группировки Северного флота на востоке", — добавил Голубев.