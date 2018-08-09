Корабли Северного флота отправились в поход на восток Арктики

В пути моряки отработают поисково-спасательные мероприятия и оказание помощи условным судам

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота отправился в восточные районы Арктики. Об это сообщили в среду в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота (СФ) вышел из главной базы СФ города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики. В составе отряда - большой противолодочный корабль "Вице- адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Александр Отраковский", "Кондопога", морской тральщик "Владимир Гуманенко", ледокол "Илья Муромец", танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно КИЛ-143", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили на флоте, основной целью похода является обеспечение безопасности судоходства и иной морской экономической деятельности России в Арктическом регионе.

В пути моряки отработают поисково-спасательные мероприятия и оказание помощи условным судам, потерпевшим бедствие в высоких широтах. Для этих целей на борту флагманского корабля "Вице-адмирал Кулаков" размещены два вертолета Ка-27 и авиационная группа, занимающаяся обеспечением полетов.

Маршрут похода проложен по Северному морскому пути, большая часть которого сейчас свободна ото льда. Арктические походы Северного флота проходят на регулярной основе, начиная с 2012 года. В этом году поход пройдет в седьмой раз.