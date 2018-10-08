Арктическая группировка Северного флота проведет учения в Баренцевом море

Во время залпового пуска баллистических ракет "Булава" с ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота РФ "Юрий Долгорукий".

В состав группировки вошли большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский", ледокол "Илья Муромец" и другие

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Корабли и суда обеспечения Северного флота (СФ), выполняющие задачи дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана, вошли в субботу в Баренцево море, где проведут учения. Как сообщает пресс-служба СФ, накануне арктическая группировка во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" и в составе больших десантных кораблей "Кондопога", "Александр Отраковский", ледокола "Илья Муромец", спасательного буксирного судна "Памир", килектора "КИЛ-143" и танкера "Сергей Осипов" прошла пролив Карские ворота в сложных гидрометеорологических условиях.

"В Баренцевом море боевые корабли арктической группировки Северного флота отработают комплекс учений по обеспечению безопасности плавания в морской экономической зоне Российской Федерации", - сообщает пресс-служба.

Отдельные учения планируется провести во взаимодействии с экипажами сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

С начала дальнего похода корабли и суда прошли более 9 тыс. миль и провели свыше 10 совместных тактических учений, в том числе впервые выполнили морские десантные операции на побережья Якутии и Чукотки в море Лаптевых, Чукотском и Беринговом морях. Возвращение кораблей и судов обеспечения Северного флота из Арктического похода в пункты постоянного базирования и порты приписки планируется на следующей неделе.