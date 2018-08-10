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10.08.2018
ТАСС

Ростех: ракеты "Протон" прослужат минимум до 2024 года

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РН "Протон-М"
Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с аппаратами межпланетной миссии "ЭкзоМарс".
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Примерно к этому времени им на замену будут готовы ракеты "Ангара"

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара" сможет заменить "Протон" не раньше 2024 года, сообщил журналистам в кулуарах конференции "Новые технологии, материалы и оборудование российской авиакосмической отрасли" председатель научно-технического совета Ростеха Юрий Коптев.

"Решение сейчас, сегодня такое - сделать определенный запас таких ракет, ориентироваться на появление уже рабочей "Ангары" где-то с 2024 года, после этого "Протон" будет прекращен как таковой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Коптев отметил, что решение о переходе на использование ракеты-носителя "Ангара" связано с ее экологичностью. По его словам, замечания по этой части в отношении ракеты-носителя "Протон" ранее высказывали коллеги из Казахстана, где расположен космодром Байконур. Что касается стоимости новой ракеты, то она, по его словам, может уменьшиться в будущем при условии снижения трудоемкости, совершенствования технологий. "Да, действительно, она сегодня существенно дороже "Протона", но это не говорит о том, что всегда это так будет", - пояснил председатель научного-технического совета госкорпорации.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, тяжелая "Ангара-А5" - в декабре того же года.

09.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Рокот
Проекты
Байконур
Плесецк
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