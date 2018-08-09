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09.08.2018
ЦАМТО

Ошибочный пуск боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией лишь чудом не привел к возможной трагедии

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon серии Tranche 2 ВВС Испании (бортовой номер C.16-49 / 14-13). Мотрил, 26.06.2016.
Источник: deteulada / derbosoft.proboards.com

ЦАМТО, 8 августа. Ошибочный пуск боевой ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией следует расценивать как чрезвычайное происшествие, которое лишь чудом не привело к возможной трагедии, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее пресс-служба эстонских Сил обороны сообщила, что истребитель ВВС Испании EF-2000 "Тайфун" 7 августа по ошибке запустил боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM при полете над южной частью Эстонии, траектория полета ракеты, ее местоположение и состояние сейчас уточняются, военные приступили к ее поиску. Позднее командующий ВВС Эстонии Рийво Валге сообщил, что ракета могла, в том числе, достигнуть территории России.

"Здесь реализуется принцип самонаведения, поэтому, будем говорить, по счастливой случайности, по счастливому стечению обстоятельств, не произошло самого страшного, что могло бы произойти … Все предпосылки для этого существовали, трагедии удалось избежать лишь чудом", – сказал И.Коротченко.

По его словам, произошедший инцидент показывает низкий уровень квалификации пилотов НАТО, ведущих воздушное патрулирование в небе стран Балтии.

Кроме того, И.Коротченко удивился "легкой" реакции официального Таллина. "На самом деле, это чрезвычайное происшествие, и граждане Эстонии должны понимать, и, в принципе, пассажиры лайнеров, которые пролетали в этот момент над территорией стран Балтии, должны понимать, что лишь чудо уберегло от сотен человеческих жертв", – добавил он.

"Это должно быть тщательно расследовано, безусловно. И я думаю, что международная общественность должна об этом буквально кричать, ставя вопрос об открытом, гласном, транспарентном расследовании, потому что НАТО продемонстрировало, что оно может выступать потенциальным инструментом уничтожения гражданских авиалайнеров", – заявил И.Коротченко.

При этом он не исключил, что не достигшая воздушной цели ракета могла сдетонировать и уже после падения на землю, что также могло бы привести к трагическим последствиям.

"Ракета – это объект повышенной опасности. Это оружие уничтожения. В принципе, детонация могла произойти и при падении. Мы не знаем, как обеспечивается степень безопасности. При том бардаке, который нам НАТО продемонстрировало, могло возникнуть все, что угодно", – подчеркнул И.Коротченко.

"В случае, если бы несанкционированный пуск данной ракеты привел к ее попаданию в воздушное пространство России, это могло бы привести к опасному военному инциденту со всеми вытекающими отсюда последствиями. Полагаю, что в рамках ближайшего заседания совета Россия-НАТО Москва должна потребовать от альянса представить все детали произошедшего и обеспечить должный уровень безопасности при нахождении истребителей ВВС НАТО над территорией сопредельных с Россией государств-членов альянса", – заключил И.Коротченко.

Как напоминает агентство, истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии. Они дислоцированы на авиабазе Зокняй в Литве. По данным эстонских военных, ракета AIM-120 AMRAAM содержит 5-10 кг взрывчатого вещества, радиус ее полета составляет 100 км.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.

08.08.2018
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Страны
Испания
Литва
Португалия
Россия
Эстония
Продукция
AMRAAM
EF-2000
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