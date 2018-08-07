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07.08.2018

Благодаря продаже ракет в ОАЭ армия США может купить еще 100 усовершенствованных ракет Patriot

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загрузка Patriot PAC-3
Сержант Джоэл Лопес руководит загрузкой ракет Patriot PAC-3 в армейском подразделении Miesau, Германия. (Фото: капитана Роберта Дурра, ВС США).
Источник: https://www.defensenews.com/

В соответствии с запросом на пересмотр программы, отправленным в Конгресс в июне 2018 года, американская армия планирует приобрести 100 ракет Patriot новейшей модификации за счет средств от продажи старых ракет в Объединенные Арабские Эмираты.


Просьба об изменении финансирования в 2018 году должна быть рассмотрена комитетами Палаты представителей и Сената для утверждения.


Военные пытаются нарастить численность свих противоракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement с нынешних 240 штук до 350 к 2020 году.


В пояснении к изменению финансирования сказано, что для закупки дополнительных 100 PAC-3 MSE, армия продала ОАЭ 100 тактических ракет PAC-3 Patriot Guidance Enhanced Missile, выручив с этой продажи 363 миллиона долларов США.


Это лишь один из способов, который позволит Lockheed в ближайшие годы удвоит производство PAC-3 MSE до 500 ракет в год, поскольку она готовится принимать заказы не только от армии США, но и от союзников - Польши, Румынии и Швеции.


Только для этих трех стран Lockheed произведет 576 PAC-3 MSE.


Армия вышла на серийное производство, полностью обеспечивающее их ракетами PAC-3 MSE, и решила увеличить запасы на своих военных складах, поскольку они постоянно требуются для выполнения операции за рубежом.


ВС США планировали закупать примерно 95 ракет в год с 2018 по 2022 года, но через год они увеличили цифры с 93 до 240 в 2018 году, включив в них ракеты, приобретенные на случай непредвиденных расходов за счет средств, вырученных от экспортных операций. В 2019 году армия снова запросила 240 ракет, причем первичные заказы на ракеты по 2021 и 2022 годам сохранились на уровне 160 ракет ежегодно.


Планы армии по резкому увеличению выпуска PAC-3 MSE в будущем будут единогласно поддержаны Конгрессом, хотя окончательный законопроект о бюджете на 2019 год ещё не утвержден. В 2019 году финансисты Белого Дома и Сената США, в соответствие с утвержденным бюджетом, гарантированно выполнят финансирование производства 179 ракет MSE.


Версия MSE имеет более мощный, двухимпульсный, твердотопливный ракетный двигатель и увеличенные воздушные рули, удвоившие дальность полета ракеты и повысившие характеристики для борьбы с современными баллистическими и крылатыми ракетами.


Автор: Джен Джадсон

Перевод: ВПК.name

07.08.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Польша
Румыния
США
Швеция
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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