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28.12.2018
ЦАМТО

Lockheed Martin поставит ЗУР "Пэтриот" Кувейту и Саудовской Аравии

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Patriot PAC-3
Сержант Джоэл Лопес руководит загрузкой ракет Patriot PAC-3 в армейском подразделении Miesau, Германия. (Фото: капитана Роберта Дурра, ВС США).
Источник изображения: https://www.defensenews.com/

ЦАМТО, 27 декабря. Корпорация Lockheed Martin объявила о подписании с командованием по заключению контрактов СВ США соглашения на поставку ЗУР "Пэтриот" PAC-3 ВС США и зарубежных государств в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Контракт включает поставку СВ США, а также Кувейту и Саудовской Аравии ракет PAC-3 и PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement), комплектов модификации пусковых установок и сопутствующего оборудования.

Стоимость контракта составила 1,8 млрд. долл. Производство будет осуществляться на предприятиях в Хантсвилле (шт.Алабама), Кемдене (шт.Арканзас), Окале (шт.Флорида), Челмсфорде (шт.Массачусетс), Гранд-Прери и Лафкине (шт.Техас). Поставки должны завершиться к 31 декабря 2024 года.

Семейство ракет-перехватчиков PAC-3 предназначено для уничтожения современных тактических баллистических и крылатых ракет, а также других средств воздушного нападения. ЗУР PAC-3 MSE оснащена новой улучшенной системой управления и более мощной двухимпульсной твердотопливной двигательной установкой, позволяющими уничтожать цели на большей высоте и дальности. Как и базовая версия ЗУР PAC-3, PAC-3 MSE поражает цель методом прямого удара кинетической боевой части (hit-to-kill).

В настоящее время ЗРК "Пэтриот" проданы 13 странам мира: США, Германии, Кувейту, Японии, Катару, Республике Корея, Саудовской Аравии, Тайваню, Нидерландам, Объединенным Арабским Эмиратам, Румынии, Польше и Швеции.

27.12.2018
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Страны
Германия
Катар
Кувейт
Нидерланды
ОАЭ
Польша
Румыния
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Швеция
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
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