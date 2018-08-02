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02.08.2018
ТАСС

Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году

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Ил-78М-90А
Ил-78М-90А.
Источник: © Пресс-служба ПАО "Ил"

При этом в ведомстве заявили, что ожидают получения положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ рассматривает возможность заключения контракта на поставку не меньше 14 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А до 2027 года. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на ульяновском предприятии "Авиастар-СП" и ознакомился с процессом подготовки к испытаниям перспективного топливозаправщика Ил-78М-90А.

"Мы рассматриваем возможность заключения длительного государственного контракта на поставку 14 перспективных самолетов-заправщиков до 2027 года, возможно, эта цифра увеличится", - сказал он.

"Но прежде всего мы ожидаем получения положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета Ил-78М-90А, которые планируется начать в этом году", - подчеркнул замминистра.

Новый топливозаправщик Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно- транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.

01.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Компании
Авиастар-СП
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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1 комментарий
№1
02.08.2018 05:00
Хорошо бы,топливозаправщиков мало,но вот не мешало бы Ил-76МД90А сперва наладить в серию.
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