Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году

При этом в ведомстве заявили, что ожидают получения положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ рассматривает возможность заключения контракта на поставку не меньше 14 перспективных самолетов-заправщиков Ил-78М-90А до 2027 года. Об этом сообщил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на ульяновском предприятии "Авиастар-СП" и ознакомился с процессом подготовки к испытаниям перспективного топливозаправщика Ил-78М-90А.

"Мы рассматриваем возможность заключения длительного государственного контракта на поставку 14 перспективных самолетов-заправщиков до 2027 года, возможно, эта цифра увеличится", - сказал он.

"Но прежде всего мы ожидаем получения положительных результатов государственных испытаний опытного образца самолета Ил-78М-90А, которые планируется начать в этом году", - подчеркнул замминистра.

Новый топливозаправщик Ил-78М-90А позволит производить одновременную заправку двух самолетов фронтовой авиации, а с хвостового агрегата возможна заправка самолетов дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.

Ил-78М-90А можно использовать в качестве военно- транспортного самолета. Переоборудование не требует большого объема работ и осуществляется в условиях аэродрома, в случае необходимости на него устанавливается оборудование для пожаротушения.