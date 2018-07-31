ЦАМТО, 30 июля. Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство опытного образца", – уточнил он.

Экранопланы оснастят ракетным вооружением для патрулирования морских районов.

"Основной функционал у него – Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы", – подчеркнул Ю.Борисов, отметив, что экранопланы также смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.

Как напоминает "РИА Новости", по своим возможностям экраноплан находится между кораблями и самолетами, сочетая в себе их лучшие качества. "Экранный эффект" заключается в создании "воздушной подушки" между корпусом/крыльями машины и поверхностью воды за счет набегающего потока. Приподнимаясь над морем, аппарат приобретает устойчивость и способность "скользить" с минимальным расходом топлива. При этом вместо моря внизу может быть любая другая ровная поверхность – ледяное поле, снег или степь. По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у самолетов и вертолетов, а по скорости – у судов на подводных крыльях.

Основным разработчиком подобной техники в России традиционно является нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева, передает "РИА Новости".