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31.07.2018
ЦАМТО

Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений

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Экраноплан «Орленок»
Экраноплан «Орленок» бортовой номер «26».
Источник: Дмитрий Гринюк

ЦАМТО, 30 июля. Опытный образец экраноплана "Орлан" создадут в рамках выполнения действующей госпрограммы вооружений. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"В Государственной программе вооружений 2018-2027 есть опытно-конструкторская работа "Орлан", которая предусматривает строительство опытного образца", – уточнил он.

Экранопланы оснастят ракетным вооружением для патрулирования морских районов.

"Основной функционал у него – Севморпуть, где у нас инфраструктура не очень развита, он может барражировать, закрывать эти районы", – подчеркнул Ю.Борисов, отметив, что экранопланы также смогут применяться, например, в Каспийском и Черном морях.

Как напоминает "РИА Новости", по своим возможностям экраноплан находится между кораблями и самолетами, сочетая в себе их лучшие качества. "Экранный эффект" заключается в создании "воздушной подушки" между корпусом/крыльями машины и поверхностью воды за счет набегающего потока. Приподнимаясь над морем, аппарат приобретает устойчивость и способность "скользить" с минимальным расходом топлива. При этом вместо моря внизу может быть любая другая ровная поверхность – ледяное поле, снег или степь. По экономичности и грузоподъемности экранопланы выигрывают у самолетов и вертолетов, а по скорости – у судов на подводных крыльях.

Основным разработчиком подобной техники в России традиционно является нижегородское Центральное конструкторское бюро имени Алексеева, передает "РИА Новости".

30.07.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Экраноплан
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5 комментариев
№1
31.07.2018 10:34
Волны 3-4м могут быть т..е машина крупной обязаны быть и скорее всего с воздушной подушкой вместо обычных шасси. Это трудно но можно. Были проекты от 15-20т.
Вообще Экранопланы как и дирижабли целесообразны от десятков-сотен тонн полезнойй нагрузки и особенно на регулярных трассах по крупным сибирским рекам с небольшим потоком судоходства, малонаселённые места. Иначе дороже самолётов доставка. Впрочем при обеспечении посадки на тундру или хотя бы пролёт над ней уже с вертолётами будут конкурировать и там 10-15т снижается минимальное требование к грузу для рентабельности.
0
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№2
31.07.2018 10:43
Цитата, q
заявил вице-премьер Юрий Борисов.
Ага... на Армату и Су-57 и Руслан денек нет, а экраноплан нада делать....  куда ВВП смотрит, не видит что очередной фрукт попался ???
И потом.... ну вот стоит опытный образец..... зачем деньги тратить, или на лапу дали ?



+2
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№3
31.07.2018 11:02
Вы УБОГУЮ из-за ракет аэродинамику данного образца видите? Цикл восстановления его производства 7 лет будет.
Весь смысл экранопланов в том что у них аэрод качество на 0,5М пожет быть 25-28 против 16-19 у равных им самолётов и 12-16 у амфибий. Это низкие затраты топлива на перемещение одной и той же массы с посадкой на воду/ровную площадку.
В остальном они дороже самолётов-амфибий. Кроме того при полёте требуется много чего учитывать и владели данной технологией толькоо в КБ Алексеева хотя строили и строят и в Иране и в КНР и в Китае, кстати наши специалисты строят НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ на Родине. Насколько они годны для морских будут - вопрос большой, т.к. повторюсь ОЧЕНЬ много подводных камней  и тонкостей у, ОБМАНЧИВО кажется, внешне простой идеи.
+1
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№4
31.07.2018 11:15
Цитата, q
Вы УБОГУЮ из-за ракет аэродинамику данного образца видите?
Нет.... не вижу...
Цитата, q
«Лунь» был вооружен шестью противокорабельными крылатыми ракетами «Москит». Скорость экранопланов проекта 903 составляла 500 км/ч.
это не Су-57, вполне нормальный концепт для экраноплана, тем более речь идет об:
Цитата, q
Опытный образец экраноплана
Вот у них и есть опытный.... пусть опыты ставят... За серию речь не идет, Борисов деньги на серию экранопланов имеет а на Су-57 нет ???
И потом... единственный экраноплан проекта 903 «Лунь» сегодня находится на консервации в сухом доке на территории завода «Дагдизель» (г. Каспийск). С него демонтирована вся электроника. Вот как обошлись с уникальной машиной... А теперь давайте выбросим кучу денег непонятно на что.

+1
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№5
31.07.2018 11:55
"Нет.... не вижу..."
- тогда на тему самолётов и экранопланов говорить с вами не будет возможности.
Прежде чем ваша машина взлетит, прежде  чертежей и эскизов идёт "продувка" представления в голове. Как памятник нужно оставить безусловно - машина представляет интерес музейный. И не в Каспийске а  в НН - там лучше всего, создать музей им. Алексеева. Заодно привести в божеский вид и его и Орлёнок и показывать Заказчикам. Хороший рекламный ход для ВПК РФ будет.

57 в серию пойдёт вне зависимости от ваших мрiй. Машины подобного класса ни у кого нет и не будет ближайшие несколько лет. Это ударный самолёт с возможностями истребителя. ЧЕТЫРЕ КР или оружие без переноса масс во ВНУТРЕННИХ отсеках. Ф-22 не имеет отсеков годных для ряда видов техники как и китайские машины

Пусть она и останется уникальной - расход топлива на 1кг перевозимого груза больше чем у транспортных самолётов. Скорость ниже а при массе 50 т и более говорить о заметности не приходится вовсе - с орбиты видно или с дрона высотного на 30км болтающегося по ИК и инверсионному и многим прочим. Как и Б-2.
0
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