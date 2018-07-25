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25.07.2018
Военное обозрение

Первый, второй... Пентагон сосчитал количество своих военных за рубежом.

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Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на встрече с ветеранами сообщил, что в настоящее время американские воинские подразделения размещены в 177 странах.

http://www.globallookpress.com

Сегодня более 300 тысяч военнослужащих США находятся на передовом базировании в 177 странах мира, приводит ТАСС слова Данфорда.

Он напомнил, что американцы, в частности, ведут борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) на Ближнем Востоке. Также военнослужащие размещены в Польше и Южной Корее.

По словам генерала, сегодня с полной уверенностью можно сказать о том, что Вооруженные силы США могут выполнить все свои обязательства перед союзниками и партнерами по всему миру.

Я могу сказать совершенно уверенно: у американских военных есть конкурентное преимущество перед любым возможным противником,

добавил он.

В настоящее время только европейская группировка США, включающая в себя подразделения всех родов войск, насчитывает около 60 тысяч военнослужащих. Они дислоцированы в 13 гарнизонах на территории пяти стран, в том числе в Германии, Нидерландах, Италии, Бельгии и Люксембурге.

Американская авиация использует 7 баз в шести странах, в числе которых ФРГ, Британия, Италия, Бельгия, Греция и Кипр.

Кроме того, в Средиземном море на ротационной основе находятся корабли Шестого флота ВМС США.

24.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Бельгия
Германия
Греция
Италия
Кипр
Люксембург
Нидерланды
Польша
США
1 комментарий
№1
25.07.2018 05:09
Цитата, q
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на встрече с ветеранами сообщил, что в настоящее время американские воинские подразделения размещены в 177 странах
Во имя демократии...
+1
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