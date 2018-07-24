Во Владивостоке началось формирование парадного строя кораблей ко Дню Военно-морского флота России
ЦАМТО, 23 июля. В Акватории Амурского залива началась постановка на парадные бочки кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, которые примут участие в морском параде в День ВМФ России.
Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", за ним место в парадной линии займут большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", эскадренный миноносец "Быстрый", госпитальное судно "Иртыш", учебный корабль Балтийского флота "Перекоп". Далее будут ошвартованы судно связи "Курилы", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-256", большая дизельная подводная лодка "Б-187". Замкнет парадный строй пограничный корабль "Командор".
Для формирования парадного строя ранее было установлено 28 комплектов рейдового оборудования.
Генеральная репетиция парада кораблей во Владивостоке состоится 26 июля, а сам парад пройдет 29 июля. Командующим парадом назначен командующий Приморской флотилией разнородных сил контр-адмирал Сергей Жуга, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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