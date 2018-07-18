Минобороны РФ готово активизировать контакты с коллегами из США по продлению договора СНВ

Министерство также выразило готовность к практической реализации договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генштабов по продлению срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, "Министерство обороны Российской Федерации готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки".

"Российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности", - заявил генерал.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе тему Сирии и СНВ.

Путин в интервью телеканалу Fox News ранее сообщил, что Россия готова продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако у Москвы есть вопросы насчет его имплементации Соединенными Штатами. Он напомнил, что срок действия нового ДСНВ заканчивается в 2021 году.

О договоре

ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Каждая из сторон, согласно документу, должна была сократить свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них. Согласно официальным данным обеих сторон по состоянию на 5 февраля, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них. У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.

В тексте документа указано, что ДСНВ остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.