Минобороны РФ готово активизировать контакты с коллегами из США по продлению договора СНВ
Министерство также выразило готовность к практической реализации договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа в сфере международной безопасности
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство обороны России готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генштабов по продлению срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
По его словам, "Министерство обороны Российской Федерации готово к практической реализации договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в сфере международной безопасности, достигнутых накануне в ходе саммита в Хельсинки".
"Российское военное ведомство готово активизировать контакты с американскими коллегами по линии Генеральных штабов и другим имеющимся каналам коммуникации для обсуждения продления срока действия договора СНВ, взаимодействия в Сирии, а также других актуальных вопросов обеспечения военной безопасности", - заявил генерал.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла в Хельсинки 16 июля. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе тему Сирии и СНВ.
Путин в интервью телеканалу Fox News ранее сообщил, что Россия готова продлить срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако у Москвы есть вопросы насчет его имплементации Соединенными Штатами. Он напомнил, что срок действия нового ДСНВ заканчивается в 2021 году.
О договоре
ДСНВ был подписан 8 апреля 2010 года, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Каждая из сторон, согласно документу, должна была сократить свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 единиц для боезарядов на них. Согласно официальным данным обеих сторон по состоянию на 5 февраля, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них. У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.
В тексте документа указано, что ДСНВ остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением о сокращении и ограничении СНВ. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
23.04.2018 Русский "Панцирь" не пропустил "умные ракеты" Трампа
18.07.2018 Минобороны заявило о готовности выполнять договоренности Путина и Трампа
09.07.2018 Английские генералы бессильны перед Москвой
25.06.2018 Кремль послал Западу недвусмысленный намек
21.06.2018 Скрытая угроза: почему Литва боится вторжения России
21.05.2018 "Мир посредством силы" может обернуться войной
26.03.2018 Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
12.03.2018 Россия показала "убийцу авианосцев"