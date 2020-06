Президент России предлагает провести встречу лидеров ядерных держав

Американский журнал National Interest опубликовал статью Владимира Путина

Президент России Владимир Путин выступил на страницах популярного американского журнала The National Interest со статьей «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» - «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

Для всего мира стало привычным, что лидеры стран публично общаются через СМИ и в социальных сетях. Например, для Президента США Дональда Трампа наиболее предпочтительным является Twitter, где он довольно часто высказывает свое мнение, а подчас и решения, способные повлиять на мировые события. Но размер таких сообщений ограничен допустимым объемом информации – не более одного или двух предложений. Даже появилось название для таких публикаций «микроблогинг». Для темы, которую затронул Президент России, такой формат явно не подходит.

В своей статье Владимир Путин дает оценку событиям, предшествовавшим началу Второй Мировой войны, и которые сейчас некоторые западные страны пытаются трактовать в совершенно ином свете, ставя на одну плоскость немецко-фашистских оккупантов и советских освободителей.

Семью российского президента война коснулась лично, в блокадном Ленинграде он потерял маленького братишку Витю, а его мама и отец, получивший тяжелое ранение на фронте, чудом остались живы. Память о подвиге нашего народа повлияла на формирование определенных черт характера послевоенных поколений и нынешней молодежи. Во время пандемии молодые врачи, медсестры, вчерашние студенты, чтобы спасти заболевших людей, шли в «красную зону». Наши военнослужащие в ходе борьбы с международным терроризмом на Северном Кавказе, в Сирии стояли насмерть, большинство из них были совсем юные ребята. А многим бойцам легендарной шестой десантной роты было 19-20 лет. «Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству – эти ценности и сегодня являются для российского общества фундаментальными, стержневыми», - пишет Путин. По мнению Президента, именно на них, по большому счету, держится суверенитет России. А свидетельством благодарной памяти и связи поколений является «Бессмертный полк». С фотографиями участников той страшной войны проходит шествие, охватившее уже весь мир. В разных уголках мира в честь победы над фашизмом достаются пожелтевшие от времени фотокарточки родных, отдавших свои жизни в годы Второй мировой войны. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания – одного из 127, а США – одного из 320 человек.

Но ряд политиков заявляют, что Россия пытается переписать историю, хотя сохранились подлинные документы тех лет, спорить с которыми невозможно.

Российский лидер призвал все страны рассекретить архивы времен войны и всесторонне изучить их. Министерство обороны России представило многие секретные документы времен войны для пользователей интернета. Советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известный как пакт Молотова-Риббентропа, также размещен в сети. Немецкий Бундесархив уже предоставил свои материалы и существует российско-германский проект, ознакомиться с оцифрованными архивными официальными документами можно на его сайте. МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с действующим законодательством.

В своей статье Владимир Путин проводит анализ всех событий, приведших к началу Второй мировой войны, основываясь на исторических документах и сведениях разведки тех лет. Он считает, что спусковым крючком стала Мюнхенская конференция, после которой большая война в Европе стала неизбежной. Существует запись встречи 1 октября 1938 год министра иностранных дел Польши Ю. Бека с германским послом в Варшаве Г. А. Мольтке, в которой говорится: «Г-н Бек… выразил большую благодарность за лояльную трактовку польских интересов на Мюнхенской конференции, а также за искренность отношений во время чешского конфликта. Правительство и общественность (Польши) полностью отдают должное позиции фюрера и рейхсканцлера». Сейчас стараются замолчать жестокий и циничный раздел Чехословакии во время Мюнхенского сговора, когда только СССР вступился за страну. Польский министр Ю. Бек перед встречей с Гитлером в 1938 году писал: «…В течение прошлого года польское правительство четыре раза отвергало предложение присоединиться к международному вмешательству в защиту Чехословакии». Мюнхенский сговор показал, что западные страны решали вопросы своей безопасности без учета интересов Советского Союза. Разведслужбы СССР информировали об англо-германских контактах летом 1939 года. В августе 1939 года была возможность подписать «военную конвенцию по вопросам организации военной обороны Англии, Франции и СССР против агрессии в Европе», но свою роль в провале переговоров сыграла Польша, отказываясь от всех обязательств перед советской стороной и совместных действий с Красной Армией против вермахта. В итоге все же Польша через французских дипломатов, а не напрямую, передала, что «в случае совместных действий против германской агрессии сотрудничество между Польшей и СССР, при технических условиях, которые надлежит определить, не исключено». Договор о ненападении между СССР и Германией от 1939 года был подписан фактически последним из стран Европы на фоне существовавшего риска ведения войны на два фронта – с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли бои на Халхин-Голе. Этот пакт соответствовал международному и государственному праву того времени, а двухдневный визит в 1939 году в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа неправомерно считать главной причиной, породившей Вторую мировую войну.

По словам российского Президента, историческая правда, основанная на фактах, будет отстаиваться Россией.

Одним из главных итогов Второй мировой войны является созданная система международных отношений, способствующая предотвращению крупных конфликтов, и ее необходимо сохранить и улучшать, пишет Путин.

«Это наш долг – всех, кто взял политическую ответственность и прежде всего представителей держав-победителей во Второй мировой войне – гарантировать, чтобы эта система сохранилась и улучшалась», - написал Президент.

19 сентября 2019 года Европейский парламент 535 голосами «за» и 66 «против» принял резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», где содержится резкая критика политики руководства СССР. Есть утверждения, что Вторая мировая война была спровоцирована Германией и СССР, подписавшими договор о ненападении. Как утверждает Европарламент, СССР «оккупировал» тогда страны Балтии и часть территории Польши, развязал войну с Финляндией. Но упоминаний о Мюнхенском сговоре, как прологе к пакту Молотова-Риббентропа, там нет. А это показатель осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства.

Владимир Путин призвал найти коллективные ответы 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста в Израиле, а также провести встречу государств «ядерной пятерки».

Статья Владимира Путина, опубликованная на английском языке в NI, на русском в российской печати и на сайте Кремля, является ответом на многие вопросы западных держав, которые в прошлом сами имели активные контакты с Гитлером. При этом у Сталина с ним не было ни одной встречи, хотя Путин не пытается «обелить» образ вождя, подвергавшего репрессиям собственный народ. С тех пор прошло 75 лет и, по словам Президента, «нам всем нужны правда и объективность». Глумление и издевательство над памятью – это подлость, а забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы отстаиваем подлинную, не приглаженную или отлакированную, правду о войне, подчеркивается в статье. Почти 27 миллионов советских граждан погибли на фронтах, в немецком плену, умерли от голода и бомбежек, в гетто и печах нацистских лагерей смерти. К победе вели усилия всех стран и народов, которые боролись с общим врагом. Но ставить знак равенства между освободителями и оккупантами недопустимо.

Мир 75 лет живет без глобальной войны, несмотря на острейшие противоречия, которые появились почти сразу после завершения Второй мировой войны. Правила поведения, согласованные при создании Организации Объединенных Наций, позволили сводить к минимуму риски и держать противостояние под контролем.

И теперь глава российского государства «протягивает руку дружбы», как считают многие эксперты. Владимир Путин полагает, что сегодня, как и в 1945 году, важно проявить политическую волю и обсудить будущее.

«Наши коллеги – господа Си Цзиньпин, Макрон, Трамп, Джонсон – поддержали выдвинутую российскую инициативу провести встречу лидеров пяти ядерных государств», - сообщает российский президент в NI.

В статье отмечается значение взаимодействия стран «ядерной пятерки» и доверия между их лидерами, а право вето в Совете Безопасности ООН – это единственная разумная альтернатива прямому столкновению крупнейших стран.

«Без сомнения саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу».

Некоторые эксперты считают, что западные критики стараются, как можно меньше внимания уделять этой статье, чтобы не привлекать широкую общественность к неудобной для Запада правде. В Польше, естественно, остались недовольны публикацией. Директор Департамента национальной безопасности канцелярии премьер-министра Польши Станислав Жарын назвал ее манипуляцией историческими фактами с целью «обеления позорного советского прошлого» и желания представить СССР в качестве единственного победителя Германии.

Представитель МИД Великобритании заявил, что история не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что работа ООН не так эффективна из-за разногласий ряда ключевых стран.

Сенатор Олег Морозов заявил, что публикация в американском журнале является практически единственной возможностью рассказать правду о войне, ведь других источников почти не осталось. И она важна для новых поколений, когда «на площадке истории разворачивается борьба за души людей, прежде всего молодежи».

Ирина Дронина