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18.07.2018
ЦАМТО

МВД Украины подписало с Airbus Helicopters контракт на поставку 55 вертолетов

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Логотип Airbus Helicopters
Логотип компании Airbus Helicopters.
Источник: https://wikipedia.org/

ЦАМТО, 17 июля. Как сообщила Airbus Helicopters, в соответствии с межправсоглашением, подписанным Францией и Украиной 8 июня, компания заключила с МВД Украины контракт на поставку 55 гражданских вертолетов.

Вертолеты предназначены для проведения поисково-спасательных операций (SAR), обеспечения деятельности госструктур и неотложной медицинской помощи.

Комплект поставки включает 21 восстановленный вертолет H-225, 10 новых H-145 и 24 H-125. Контракт был подписан 14 июля в Киеве в присутствии министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и генерального директора Airbus Helicopters Бруно Эвена. Соглашение также предусматривает создание на Украине центра обучения и технического обслуживания.

Тяжелый двухдвигательный H-225 будет переоборудован в соответствии с требованиями государственных служб и для проведения поисково-спасательных операций. Предполагается, что первые H-225 будут поставлены Киеву до конца 2018 года.

H-125 представляет собой легкий однодвигательный вертолет, который заслужил репутацию многоцелевой машины. Вертолет может быстро и легко реконфигурироваться для выполнения различных задач, включая пожаротушение, защиту правопорядка, поисково-спасательные операции и пассажирские перевозки.

Как ранее сообщал ЦАМТО, предварительное соглашение о покупке во Франции 55 вертолетов компании Airbus Helicopters, которые будут использоваться полицией, пограничной службой и государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины, было подписано 23 марта 2018 года во время визита в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана.

Проект покупки общей стоимостью 555 млн. евро реализуется при поддержке правительства Франции, которое предоставляет государственные гарантии и кредит.

H-225, которые будут поставлены в рамках соглашения, представляют собой бывшие в эксплуатации гражданские вертолеты, принадлежавшие французским банкам. Они были поставлены на хранение после банкротства арендовавшей их компании CHC Helicopters из-за произошедшей в 2016 года катастрофы одного из Н-225 в Северном море. Лизинг гарантировался государственной программой страхования экспорта, и вертолеты в конечном итоге стали собственностью государства. В настоящее время 21 H-225 (18 ед. в транспортной конфигурации и 3 ед. в поисково-спасательной) находятся на хранении на юге Франции.

Ранее Министерство внутренних дел Украины в своем пресс-релизе заявило, что 55 поставленных вертолетов компании Airbus Helicopters будут применяться Государственной службой по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой, Национальной гвардией и Национальной полицией Украины. Вертолеты будут поставлены двумя партиями: 37 и 18 машин. Первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД Украина получит уже в этом году. Они будут использоваться для спасательных и медицинских задач.

17.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Украина
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
Медицина
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