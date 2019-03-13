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13.03.2019
ЦАМТО

Украина по согласованию с французской стороной внесла изменения в контракт на поставку вертолетов производства Airbus

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Вертолеты H-145M
Вертолеты H-145M.
Источник изображения: facebook.com

ЦАМТО, 12 марта. МВД Украины приняло решение заменить восемь из десяти ранее заказанных вертолетов H-145 на новую пятилопастную модернизированную версию, которая была продемонстрирована на выставке Heli-Expo в Атланте.

По заявлению министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, модернизация авиапарка аварийных служб и Национальной гвардии началась с поставки двух вертолетов H-225 в конце декабря 2018 года. Сейчас поставлены три машины. Как планируется, новые H-145 в модернизированной версии будут применяться для защиты правопорядка.

Генеральный директор Airbus Helicopters Бруно Эвен выразил уверенность в том, что увеличение на 150 кг грузоподъемности и повышенный комфорт для пилотов и пассажиров станут дополнительным преимуществом при эксплуатации модернизированного H-145 государственными службами Украины.

Новый пятилопастный несущий винт улучшает технические характеристики H-145. Максимальная взлетная масса новой версии увеличена до 3800 кг, а полезная нагрузка теперь эквивалентна собственной массе вертолета. Простота конструкции нового вертолета с бесподшипниковым несущим винтом облегчит техническое обслуживание и повысит надежность в процессе эксплуатации, улучшив комфорт пассажиров и экипажа. Уменьшенный диаметр несущего винта позволит применять H-145 в более ограниченных пространствах. Оборудованный двумя двигателями Safran Arriel 2E с цифровым управлением режимами работы (FADEC), H-145 также оснащен пакетом цифровой авионики Helionix и 4-осевым автопилотом

Сертификация нового H-145 Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) запланирована на начало 2020 года, а первые поставки начнутся в том же году. Модернизация будет предлагаться нынешним обладателям H-145 в качестве опции.

Как сообщал ЦАМТО, 14 июля 2018 года в соответствии с межправительственным соглашением, подписанным Францией и Украиной 8 июня 2018 года, компания Airbus Helicopters заключила с Министерством внутренних дел Украины контракт на поставку 55 гражданских вертолетов (24 поисково-спасательных Н-125, десяти легких Н-145 и 21 тяжелого Н-225), предназначенных для проведения поисково-спасательных операций (SAR), обеспечения деятельности госструктур и неотложной медицинской помощи. Соглашение также предусматривает создание на Украине центра обучения и технического обслуживания.

Предварительное соглашение о покупке во Франции 55 вертолетов компании Airbus Helicopters было подписано 23 марта 2018 года в рамках визита в Киев министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана. Проект покупки общей стоимостью 555 млн. евро. реализуется при поддержке правительства Франции, которое предоставляет государственные гарантии и кредит.

Первая пара H-225 была официально передана Киеву 21 декабря 2018 года.

H-225, которые будут поставлены в рамках соглашения, представляют собой бывшие в эксплуатации гражданские вертолеты, принадлежавшие французским банкам. Они были поставлены на хранение после банкротства арендовавшей их компании CHC Helicopters из-за произошедшей в 2016 года катастрофы одного из Н-225 в Северном море. Лизинг гарантировался государственной программой страхования экспорта, и вертолеты в конечном итоге стали собственностью государства.

H-125 представляет собой легкий однодвигательный вертолет, который заслужил репутацию многоцелевой машины. Вертолет может быстро и легко реконфигурироваться для выполнения различных задач, включая пожаротушение, защиту правопорядка, поисково-спасательные операции и пассажирские перевозки.

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Кредитование
Страны
Украина
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Safran
Проекты
2020-й год
H225
Медицина
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